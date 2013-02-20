NZXT'den 200 mm çapında LED'li kasa fanı: FZ-200

Bilgisayar bileşeni üreticisi NZXT, yüksek soğutma performansı ile sessizlik faktörlerini bir arada isteyen donanım tutkunları için FZ-200 serisi fanlarını duyurdu.

200 mm çapında tasarlanan FZ-200 serisinde, LED'li ve LED'siz olmak üzere iki ayrı modele yer verilmiş. Bilgisayar kasasına güzel bir görünüm kazandırmak isteyenlerin yolu elbette LED'li fanlardan geçiyor. LED'li fanlarda, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor.



3-pinli bağlantıya ve örgülü kabloya sahip fanlar, 700 devir / dakika hızında (+ / - 200) çalışıyor, 103 CFM performansında hava akımı oluşturuyor ve çalışma sırasında sadece 20 dB ses çıkarıyor. Geniş çaplı fanlar, daha fazla hava akımı oluşturabilmeleri ve düşük seviyede ses çıkarmaları bakımından avantajlı. Çalışma ömürleri ortalama 30.000 saat olarak öngörülen fanlar, 17.99$ (LED'siz) ve 20.99$ (LED'li) fiyat etiketleriyle satılıyor.

Fanlarla ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.nzxt.com/new/products/case_fans/fz-200mm_led