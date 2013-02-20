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NZXT'den 200 mm çapında LED'li kasa fanı: FZ-200

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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NZXT'den 200 mm çapında LED'li kasa fanı: FZ-200
Bilgisayar bileşeni üreticisi NZXT, yüksek soğutma performansı ile sessizlik faktörlerini bir arada isteyen donanım tutkunları için FZ-200 serisi fanlarını duyurdu.
200 mm çapında tasarlanan FZ-200 serisinde, LED'li ve LED'siz olmak üzere iki ayrı modele yer verilmiş. Bilgisayar kasasına güzel bir görünüm kazandırmak isteyenlerin yolu elbette LED'li fanlardan geçiyor. LED'li fanlarda, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor.
3-pinli bağlantıya ve örgülü kabloya sahip fanlar, 700 devir / dakika hızında (+ / - 200) çalışıyor, 103 CFM performansında hava akımı oluşturuyor ve çalışma sırasında sadece 20 dB ses çıkarıyor. Geniş çaplı fanlar, daha fazla hava akımı oluşturabilmeleri ve düşük seviyede ses çıkarmaları bakımından avantajlı. Çalışma ömürleri ortalama 30.000 saat olarak öngörülen fanlar, 17.99$ (LED'siz) ve 20.99$ (LED'li) fiyat etiketleriyle satılıyor.
Fanlarla ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
NZXT'den 200 mm çapında LED'li kasa fanı: FZ-200

http://www.nzxt.com/new/products/case_fans/fz-200mm_led Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Çöp...

20cm lik fanın çıkarttığı sese bak, o kadar büyük olmasına rağmen üflediği havaya bak...

Yahu Akasa'nın 12cm lik yuvaya takılabilen 14cmlik fanı bile 109.55 CFM hava iflüyor ve buna rağmen 21.7db ses çıkartıyor.
Şu sessiz olsun diye hızları 700 devirlere düşürülen fanlar kadar saçma fan yoktur.

12cm ve daha büyük olması halinde 1600 devirden yukarı olmayan her fan zaten sessizken 700 devir falan fan yapan firmalar geyik olsun diye fan yapıyorlar...
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ceycey11 6 yıl
20db ses zaten diğer fanların içinde çok kulağa gelmez e pasf soğutma takılan adamda bunu almaz bence güzel
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