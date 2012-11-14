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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT'den ''Respire'' serisi iki yeni işlemci soğutucusu: T20 ve T40

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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NZXT'den ''Respire'' serisi iki yeni işlemci soğutucusu: T20 ve T40
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Bilgisayar bileşeni üreticisi NZXT, ''Respire'' serisi iki yeni işlemci soğutucusuna resmiyet kazandırdı: Respire T20 ve Respire T40. Ortak noktalara geçmeden önce NZXT'nin kule tipi yeni soğutma çözümleri arasındaki farklılıklara değinmekte fayda var.
Respire T20, 124 mm x 160 mm x 65 mm boyutlarında ve 310 gram (fan hariç) ağırlığında; Respire T40 ise 134 mm x 160 mm x 85 mm boyutlarında ve 510 gram (fan hariç) ağırlığında dizayn edilmiş. Detaylı fotoğraflarda görülebileceği üzere işlemci soğutucularının ısı borusu sayıları ve ısı borusu çapları arasında da fark söz konusu. Respire T20'ye biri 8 mm çapında, ikisi 6 mm çapında olmak üzere toplamda 3 adet bakır ısı borusu eşlik ederken; Respire T40'de her biri 8 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu bulunmakta. Daha başarılı ısı transferi bakımından bakır ısı boruları, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde. Alüminyum yaprakların kalınlığının 0.4 mm olduğunu ve yapraklar arasındaki aralığın 2.2 mm olduğunu ayrıca not düşelim.
Intel (LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011) ve AMD (Soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1) montaj aparatlarıyla gelen işlemci soğutucuları, 120 mm çapında bir fana sahip. NZXT üretimi olan bu fan, 1300 devir / dakika (hız adaptörü sayesinde) ile 1800 devir dakika hızları arasında çalışıp 49.3 CFM ile 68.8 CFM arasında hava üflüyor. Fanın düşük devirde çıkardığı gürültü 26.5 dB iken yüksek devirde çıkan gürültü 34 dB seviyesinde. Fanların hata öncesi kullanım süreleri ise 10.000 saat olarak açıklanmış.
NZXT, Respire T20'yi 29.99$'dan; Respire T40'ı 39.99$'dan satacak. İşlemci soğutucuları iki yıllık firma garantisi altında. Daha detaylı fotoğraflara aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
NZXT'den ''Respire'' serisi iki yeni işlemci soğutucusu: T20 ve T40
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NZXT'den ''Respire'' serisi iki yeni işlemci soğutucusu: T20 ve T40
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http://www.nzxt.com/new/product.php?series=15 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
perikentli 7 yıl
güzel bi işlemci sogutucusuna benziyor ...
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Krone 7 yıl
Kaliteli gözüküyor.
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V4LKyR 7 yıl
Aha işte Core-Contact. Bir sevinme geldi içime.
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aykutx 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

Aha işte Core-Contact. Bir sevinme geldi içime.

aynı fikirdeyim ve performanslarının iyi olacağını düşünüyorum.
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yunus3441 7 yıl
bu tür markaları neden türkiyede bulamıoruz?
Avrupa ülkelerinde hepsini temin edebilcen yer var bizim ülkemizde neden yok yada niye gelmiyor?
EVGA
ALİENWARE
ANTEC
COUGAR
NZXT vs bu markalar hint kumaşı gibi.
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