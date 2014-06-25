NZXT'den değişken pompa hızı destekli ilk sıvı soğutucular satışa sunuldu

Soğutma sistemleri ile tanıdığımız NZXT'nin Computex 2014 fuarında lanse ettiği değişken pompa hızı destekli ilk sıvı işlemci soğutucuları Kraken X41 ve Kraken X61 satışa çıkıyor.





Değişken pompa hızı aslında Asetek'in sıvı soğutucular için yeni Gen 4.5 tasarımında kullanılan bir özellik. Pompa iş yüküne göre hızını düşürüyor veya artırıyor. Böylece gürültü seviyesini de minimize etmiş oluyor. NZXT, bu referansı temel alarak ilk örnekleri üreten firma oldu.





Kraken X61 modeli 280mm'lik radyatör kullanırken, Kraken X41 ise 140mm'lik bir radyatöre yer veriyor. Soğutucularda yeni FX140 V2 PWM fanları kullanılmış. Fanlar daha sessiz çalışırken, hava akımının gürültüye oranında da daha iyi sonuçlar elde ediyor.





Soğutucular LGA 2011, LGA 115x ve FM2+ gibi Intel ve AMD soketlerine destek sunuyor. Ayrıca NZXT soğutucularını CAM yazılımı üzerinden diğer cihazların takip edebilmesine ve ışıklandırma ile soğutma ayarlarına erişebilmesine de izin vermiş. Kraken X41 modeli 110$, Kraken X61 modeli ise 140$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Ürünler 6 yıl garanti ile geliyor.





http://vr-zone.com/articles/nzxt-kraken-x41-kraken-x61-cpu-coolers-now-available/79721.html