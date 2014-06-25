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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT'den değişken pompa hızı destekli ilk sıvı soğutucular satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NZXT'den değişken pompa hızı destekli ilk sıvı soğutucular satışa sunuldu
Soğutma sistemleri ile tanıdığımız NZXT'nin Computex 2014 fuarında lanse ettiği değişken pompa hızı destekli ilk sıvı işlemci soğutucuları Kraken X41 ve Kraken X61 satışa çıkıyor.

Değişken pompa hızı aslında Asetek'in sıvı soğutucular için yeni Gen 4.5 tasarımında kullanılan bir özellik. Pompa iş yüküne göre hızını düşürüyor veya artırıyor. Böylece gürültü seviyesini de minimize etmiş oluyor. NZXT, bu referansı temel alarak ilk örnekleri üreten firma oldu.

Kraken X61 modeli 280mm'lik radyatör kullanırken, Kraken X41 ise 140mm'lik bir radyatöre yer veriyor. Soğutucularda yeni FX140 V2 PWM fanları kullanılmış. Fanlar daha sessiz çalışırken, hava akımının gürültüye oranında da daha iyi sonuçlar elde ediyor.  

Soğutucular LGA 2011, LGA 115x ve FM2+ gibi Intel ve AMD soketlerine destek sunuyor. Ayrıca NZXT soğutucularını CAM yazılımı üzerinden diğer cihazların takip edebilmesine ve ışıklandırma ile soğutma ayarlarına erişebilmesine de izin vermiş. Kraken X41 modeli 110$, Kraken X61 modeli ise 140$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Ürünler 6 yıl garanti ile geliyor.  
NZXT'den değişken pompa hızı destekli ilk sıvı soğutucular satışa sunuldu


http://vr-zone.com/articles/nzxt-kraken-x41-kraken-x61-cpu-coolers-now-available/79721.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csheer 5 yıl
bence bu tıp sıvı ıle sogutma sıstemlı fanlar daha az ısı sunarak ıslemcı ısınması sorununa karsı cıkıyor
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Chosniel_TR 5 yıl
240 lık model çıkarsınlarda alalım
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Chosniel_TR 5 yıl
Evet h110takılamıhyor kasaya
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
NZXT ürünlerini beğeniyorum, kasaları da çok hoş. Ülkemizde görmek istediğim bir marka. Bu su soğutma da güzel duruyor, değişken pompa hızı falan.

@TaymekHoldem
Hangi siteden ne kadara sipariş ediyorsunuz ?
2 Yanıt Yanıtla +1
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TaymekHoldem 5 yıl
Yurtdışından 1 hafta içinde siparişini veriyorum.Heralde bi 10-13 gün sürer gelmesi.İncelemesini yaparım.
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Gece772 5 yıl
Yakında turbolu modelide çıkar
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GreyParrot 5 yıl
sorun alan değil bağlantı noktalarında, sanırsam h110 hafx 942'e takılamıyordu.
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xdeliruzgar 5 yıl GreyParrot
H110 u bilmiyordum uyari icin tskler. En kisa zamanda incelemesine bakacagim h110 un.
Standart 140mm baglantili butun uygulamalarin ustte takilacagini dusunuyordum.
Yukarida baglanti yerlerinde hem 200mm hemde 140mm fan takmak icin yerler bulumakta. Bende h2o 65 i oraya monte etmistim 140mm fanlarda bir sorun olmamisti.
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Chosniel_TR 5 yıl
Hoşuma gitmedi değil ama 280 lik modelin hafx e sığacağını sanmıyorum
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xdeliruzgar 5 yıl Chosniel_TR
Eger kasa hafx 942 ise cok rahat sigacaktir.
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FaLCoN^ 5 yıl
İncelemesini görebiliriz umarım.
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