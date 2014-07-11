NZXT'den değişken pompa hızı destekli yeni bir işlemci soğutucusu daha





NZXT'nin geçtiğimiz ay satışa sunduğu değişken pompa hızı destekli Kraken X41 ve Kraken X61 modellerinden sonra seriye Kraken X31 adında yeni bir üye daha eklendi.





Değişken pompa hızı pompanın iş yüküne göre hızını artırması veya azaltmasını ifade ediyor ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de gürültü azaltılmış oluyor. Kraken X31 kapalı sıvı soğutucusu 120mm'lik olduğu için X41 ve X61 modellerinin uyumlu olduğundan daha fazla kasa modelini destekliyor.





Kraken X31 modeli FX120 V2 fanına sahip ve 800-2000 devir/dakika arasında değişen hızlarda çalışabiliyor. Bu hızlarda gürültü 18-34dBa arasında değişirken, hava ise 8.4 ve 21 metreküp/dakika seviyelerinde içeriye aktarılıyor. Model 2.76mm statik basınca sahip.





Model yine CAM yazılımı üzerinden diğer cihazların takip edebilmesine ve soğutma ayarlarına erişebilmesine de izin veriyor. 6 yıl garanti ile gelen Kraken X31 ay ortasında 80$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/nzxt-kraken-x31,27223.html#xtor=RSS-980