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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT'den hepsi bir arada su soğutma çözümleri: Kraken X40 ve Kraken X60

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
19
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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NZXT'den hepsi bir arada su soğutma çözümleri: Kraken X40 ve Kraken X60
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Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere pek çok bilgisayar kullanıcısı tarafından rağbet gören hepsi bir arada su soğutma çözümlerine NZXT firması tarafından yenileri ekleniyor. NZXT, ürün yelpazesine kazandırdığı ilk hepsi bir arada su soğutma sistemi Kraken X40 ile Kraken X60'ı tanıttı.
NZXT'nin yeni Kraken serisi, alüminyum radyatörden, bakır su soğutma bloğundan, su pompasından ve iki yönlü kauçuk hortumlardan oluşuyor. Kraken X40 ve Kraken X60 arasındaki fark radyatör boyutundan ibaret. Daha fazla detay vermek gerekirse Kraken X40'ın radyatör boyutları 138.4 mm x 27 mm x 172.5 mm iken; Kraken X60'ın radyatör boyutları 138.4 mm x 27.0 mm x 312.5 mm.
NZXT'den hepsi bir arada su soğutma çözümleri: Kraken X40 ve Kraken X60
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Kraken X40'ın radyatörüne arkalı önlü birer adet 140 mm'lik fan; Kraken X60'ın radyatörüne ise arkalı önlü ikişer adet 140 mm'lik fan takılabiliyor. ''Fluid Dynamic'' olarak isimlendirilen mil yatağı teknolojisine sahip PWM fonksiyonlu 140 mm'lik fanlar, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2000 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 54 CFM ile 98.3 CFM seviyeleri arasında hava üflüyor. Fanların düşük devirde çıkardığı gürültü 21 dBA; yüksek devirde çıkardığı gürültü 37 dBA şeklinde açıklanmış. Merak edenler için Kraken serisinin su pompasının çalışma hızı 2900 devir / dakika ve su soğutma sistemlerinin hortum uzunluğu 400 mm.
Peki Kraken X40 ve Kraken X60'ın işlemci desteği ne durumda?
Her iki su soğutma sistemi de Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 işlemcilere destek veriyor. NZXT, hepsi bir arada su soğutma sistemlerini sırasıyla 99$ ve 139$ olarak fiyatlandırmış.
NZXT'den hepsi bir arada su soğutma çözümleri: Kraken X40 ve Kraken X60
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Editörün notu: Kraken, efsanevi bir deniz canavarına verilen isimdir.


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zerocontrol 7 yıl en beğenilen
Release The Kraken....
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RapscallioN 7 yıl
Yurtdisinda sanirim kasim sonunda stoklarda olacak. Pompa sesi yuzunden H100 almaya cekiniyirdum ama x60 alinabilir ayni sorundan muzdarip degilse. Gerci 139 Euro gibi fiyatlar donuyor on siparis icin ve bir islemci parasina sogutucu almak pek akillica gelmiyor degil...
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cats.in.the.cradle 6 yıl
NZXT Kraken X60 Liquid CPU Cooler Review
eteknix.com/...
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muetter 7 yıl
super
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bocekgrafik 7 yıl
H100'den çok daha şık duruyor. Performans testinde de daha önde olacak mı bakalım.
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itachi237 7 yıl
Eger stabilse alinabilir h100 yerine. H100 baya ses cikartiyordu bu kraken x60 hosuma gitti. Kule tipi sogutuculari sevmiyorum zaten bu cok daha iyi olacak gibi. Ekran kartininda etrafindan dolandirirsin boruyu birazda o sogur iyi olur. Tabi borular h100 kadar kisa degilse.
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Umutcan 7 yıl
2x140 radyatörü olan iyiye benziyor, muhtemelen ekstra bir sorun olmazsa h100'den daha performanslı olacak.
Ama yine de radyatörler ince gibi, 60mm'lik olmasa bile 40mm'lik radyatör kullanabilirlerdi en azından. 27mm ince kaçmış diye düşünüyorum.
Sanırım maliyet adına bu tarz radyatör kullanılıyor, yoksa sadece radyatör 150$ tutacağından fiyatı yüksek tutmaları lazım.
Yine de bu tip hazır sistemler hava soğutmaların pabucunu dama attı bence. Anakarta 1 kiloluk metal yığınını yüklemiyorsunuz en azından.
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knnkpln 7 yıl Umutcan
Umutcan

2x140 radyatörü olan iyiye benziyor, muhtemelen ekstra bir sorun olmazsa h100'den daha performanslı olacak.
Ama yine de radyatörler ince gibi, 60mm'lik olmasa bile 40mm'lik radyatör kullanabilirlerdi en azından. 27mm ince kaçmış diye düşünüyorum.
Sanırım maliyet adına bu tarz radyatör kullanılıyor, yoksa sadece radyatör 150$ tutacağından fiyatı yüksek tutmaları lazım.
Yine de bu tip hazır sistemler hava soğutmaların pabucunu dama attı bence. Anakarta 1 kiloluk metal yığınını yüklemiyorsunuz en azından.

Hadi 60mm geçtim 40mm bile önüne ve arkasına fan ekleyince ne kadar yer kaplayacağını düşün ayrıca o kadar genişlikteki radyatörden havayı verimli bir şekilde geçirmen için fanın yüksek devir yapması lazım ki bu da rahatsız edecek ses demektir,o zamanda su soğutmanın esprisi kalmaz.
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halitozbasli 7 yıl
corsair h55 kullanıyorum çok memnunun sistem 40 dercede caişıyor bf3 oynarken . Birde ekran kartına jumper sogutucu yapsalar tadından yenmez.
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İstan34bul 7 yıl
Corsair h100 yüksek devirde pompa sesinden dolayı millet h100 den korkuyordu böyle haberler iyi oluyor
Piyasaya can geliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu ürünün soğutma başarısının yüksek olmasını ve ülkemizde satın almak isteyenler için bulunabilirliğinin olmasını istiyorum. 1,5 yıldır Corsair H80 kullanan biri olarak, çok memnun olduğumu ve bu ürünün de pazara hareketlilik getirmesini umduğumu belirteyim.
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Poyri 7 yıl
Şu radyatörleri kalınlaştırıp blokları geliştirseler custom soğutmalara gerek kalmayacak performans açısından ama nedense hep h100 gibi hava soğutma performansı veren ürünler çıkartıyorlar karşımıza.
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lyridder 7 yıl
Güzel sistemmiş.
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Process64 7 yıl
Corsair yüzünden pompalı Cpu bloklarından korkar olduk. Son kullanıcı inceleme ve yorumlarını beklemek lazım.
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knnkpln 7 yıl
Sonuda 140mm fanlı bir model yaptılar ama biz yine göremiycez
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