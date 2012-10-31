NZXT'den hepsi bir arada su soğutma çözümleri: Kraken X40 ve Kraken X60

Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere pek çok bilgisayar kullanıcısı tarafından rağbet gören hepsi bir arada su soğutma çözümlerine NZXT firması tarafından yenileri ekleniyor. NZXT, ürün yelpazesine kazandırdığı ilk hepsi bir arada su soğutma sistemi Kraken X40 ile Kraken X60'ı tanıttı.



NZXT'nin yeni Kraken serisi, alüminyum radyatörden, bakır su soğutma bloğundan, su pompasından ve iki yönlü kauçuk hortumlardan oluşuyor. Kraken X40 ve Kraken X60 arasındaki fark radyatör boyutundan ibaret. Daha fazla detay vermek gerekirse Kraken X40'ın radyatör boyutları 138.4 mm x 27 mm x 172.5 mm iken; Kraken X60'ın radyatör boyutları 138.4 mm x 27.0 mm x 312.5 mm.

Kraken X40'ın radyatörüne arkalı önlü birer adet 140 mm'lik fan; Kraken X60'ın radyatörüne ise arkalı önlü ikişer adet 140 mm'lik fan takılabiliyor. ''Fluid Dynamic'' olarak isimlendirilen mil yatağı teknolojisine sahip PWM fonksiyonlu 140 mm'lik fanlar, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2000 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 54 CFM ile 98.3 CFM seviyeleri arasında hava üflüyor. Fanların düşük devirde çıkardığı gürültü 21 dBA; yüksek devirde çıkardığı gürültü 37 dBA şeklinde açıklanmış. Merak edenler için Kraken serisinin su pompasının çalışma hızı 2900 devir / dakika ve su soğutma sistemlerinin hortum uzunluğu 400 mm.



Peki Kraken X40 ve Kraken X60'ın işlemci desteği ne durumda?

Her iki su soğutma sistemi de Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 işlemcilere destek veriyor. NZXT, hepsi bir arada su soğutma sistemlerini sırasıyla 99$ ve 139$ olarak fiyatlandırmış.



Editörün notu: Kraken, efsanevi bir deniz canavarına verilen isimdir.



