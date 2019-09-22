NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir

AMD’nin açık kaynak sürücülerindeki detay yeni Navi kartlarının yolda olduğunu ortaya çıkardı. Kırmızı ekibin Mesa güncellemesine göre 2 yeni model oldukça yakın olabilir.

19.2 sürümlü Mesa güncellemesindeki GPU kütüphanesine eklenen yeni PCI-ID’ler Navi 12 ve Navi 14 GPU’larına işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu gelişme yeni bütçe dostu seçeneklerin yakında olduğu şeklinde yorumlanıyor. Dahası 19.3 sürümünün 15 Ekim’de yayınlanacağı göz önünde bulundurarak yeni modellerin bu tarihten önce piyasaya sürülebileceği şeklinde yapılan tahminler de mevcut.

Teknik detaylar

Daha önce de Compubench’in veri tabanına düşen 3 çözüm 3 GB, 4 GB ve 8 GB bellekle destekleneceğe benziyor. 3 GB VRAM’e sahip model RX 570’le kafa kafaya iken diğer Navi kartları hali hazırdaki Polaris GPU’lu RX 500 ailesinin önündeydi.

https://wccftech.com/amd-navi-14-and-navi-12-gpu-radeon-rx-graphics-card-october-launch-rumor/

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Yeni yongaların o dönemde erken mühendislik örneği aşamasında olduğu düşünülecek olursa oldukça etkileyici bir performans artışı yolda görünüyor. Diğer taraftan 3 seçenekte dealtındabirimi konumlandırılması dikkatlerden kaçmamıştı. GPU frekansı başlığında isekadar ulaşan frekans değerleri ölçülmüştü.Öte yandan AMD’nin giriş segmentinde en büyük rakibi yine kendisi olarak görünüyor. Zira bir hayli düşük seviyeye inenetmek bir hayli güç. AMD’nin olası hamlesi performans artışına değer bir fiyatlandırma olabilir. İlerleyen dönemdeartan RX 500 serisinin fiyatlarıyla yeni nesil daha cazip hale gelecektir.