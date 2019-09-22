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    NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir

    AMD’nin bir süredir Polaris GPU’lu çözümlerinin yerini alacak modeller üzerinde çalıştığını biliyorduk. Görünüşe göre yeni kartlar çok da uzakta değil.
    3 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin açık kaynak sürücülerindeki detay yeni Navi kartlarının yolda olduğunu ortaya çıkardı. Kırmızı ekibin Mesa güncellemesine göre 2 yeni model oldukça yakın olabilir.

    19.2 sürümlü Mesa güncellemesindeki GPU kütüphanesine eklenen yeni PCI-ID’ler Navi 12 ve Navi 14 GPU’larına işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu gelişme yeni bütçe dostu seçeneklerin yakında olduğu şeklinde yorumlanıyor. Dahası 19.3 sürümünün 15 Ekim’de yayınlanacağı göz önünde bulundurarak yeni modellerin bu tarihten önce piyasaya sürülebileceği şeklinde yapılan tahminler de mevcut.

    Teknik detaylar 

    Daha önce de Compubench’in veri tabanına düşen 3 çözüm 3 GB, 4 GB ve 8 GB bellekle destekleneceğe benziyor. 3 GB VRAM’e sahip model RX 570’le kafa kafaya iken diğer Navi kartları hali hazırdaki Polaris GPU’lu RX 500 ailesinin önündeydi.
    Yeni yongaların o dönemde erken mühendislik örneği aşamasında olduğu düşünülecek olursa oldukça etkileyici bir performans artışı yolda görünüyor. Diğer taraftan 3 seçenekte de 24 CU altında 1536 shader birimi konumlandırılması dikkatlerden kaçmamıştı. GPU frekansı başlığında ise 1900 MHz’e kadar ulaşan frekans değerleri ölçülmüştü.
    Öte yandan AMD’nin giriş segmentinde en büyük rakibi yine kendisi olarak görünüyor. Zira bir hayli düşük seviyeye inen RX 570-580’lerin fiyatıyla rekabet etmek bir hayli güç. AMD’nin olası hamlesi performans artışına değer bir fiyatlandırma olabilir. İlerleyen dönemde stokların tükenmesiyle artan RX 500 serisinin fiyatlarıyla yeni nesil daha cazip hale gelecektir.

    https://wccftech.com/amd-navi-14-and-navi-12-gpu-radeon-rx-graphics-card-october-launch-rumor/ Yorum Yaz
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    boogiee90 32 dk.
    Bu ne arkadaş?! İşlemcide haberler amd’den, grafik biriminde amd’den. Her yer amd haberleriyle dolu. Nvidia da baktı geri kalacak rtx serisini super olarak güncelleyip öyle satmaya karar verdi
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    forvet09 42 dk.
    Performansı 1660 seviyesine taşıyan fiyatı 1200-1300 seviyelerinde kart gelse çok iyi olur. Birde ek güç girişi istemeyen rx570 seviyesinde e.kartı. bu konu bence tepeden daha pirestijli.
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    StreamRolleR 51 dk.
    Nvidia nın NVAPI HDR ı çöp. Sadece 430.39 çalışıyor.
    Tek istediğim;
    2080ti + %15 performance
    + Raytracing açınca çuvallamayan bir kart
    hemen dönelim AMD ye
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    estrofem 1 sa.
    GTX 1660 ve 1660 Tİ ekran kartlarına rakip istiyoruz AMD'den!
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    MeGaDave06 2 sa.
    Klavyeye zar zor mu basıyorsun anlamıyorum harfler hep eksik birbirine girmiş falan.
    Ne yani gtx 1660 ve ti ına rakip olarak rx 590 lamı devam etsin yola amd asıl ben senin kafayı anlayamadım şuan. Rtx 2070 super kadar güç harcayan, mimarisi GCN olan. 1400 lü çekirdek hızlarına çıkabilen maksimum ve haliyle sıcak çalışan ekran kartlarıyla niye mücadele etsin ?
    Orda mis gibi 7nm li ve yeni rdna mimarili güç tüketimi ve overclock potansiyeli rx500 ü katlayacak bi mühendislik varken tabikide gtx 1660 ve ti ına rakip olarak rx 5600 serisini çıkarıcak. Ya ne yapıcak ?
    Ayrıca rx 590 anca gtx 1660 a rakip olur ti ına olamaz. Ti ile normal arasında bi kere 15 fps oynuyorda
    İyi o zaman zarar edicekse sadece 5700 ve 5700xt ile kalsın sonraki nesilde sadece 6700 ve 6700xt çıkarsın ? Nasıl olsa gtx 1600 lerin rakibi olarak rx 500 serisi çoktandır var adam neden yeni gpu çıkarsın dimi.
    Edit: yanlış okumuşum öyle yazıya anca bu. Hayır kendi ekran kartımı tabiki değiştirmiycem ben sadece rekabet oluşsun iyice. Amd bununla kalmasın istiyorum gtx 1600 serisi çünkü fiyatına overclock potansiyeline ve güç tüketimlerine bakıldığında muazzam
    Yanıtla +1
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    MeGaDave06 3 sa.
    Şimdi rtx 2060 ve rtx 2070 e rakip olarak kart çıkardılar ilk başta. Ellerinde neler eksik bakalım;
    Rtx 2080 e rakip bir rx 5800 gibi kart yok, hadi o az kesimi ilgilendirir
    Gtx 1660 ve Gtx 1660 ti a rakip rx 5600, rx 5600xt gibi bi kart acilen lazım amdye asıl bunlar yok

    Eğer 1660ti a rakip bir rx 5600xt çıkarırlarsa piyasayı süpürebilirler. Ben gtx 1660 ti kullanıcısı olarak benim kartın amddeki dengini bekliyorum
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    guzmann06 3 sa. MeGaDave06
    aynı perfomansı veren kartı sırf amd karta geçmek için mi elindeki kartı satıp geçiceksin? ,senin kafayı anlamaya çalışıyorum? 1660ti performasnı veren kart çıkarırsa aynı fiyatt o karta geçicekmişisn gib anladım.
    3 gb gtx 1060 sövenler 3gb bellekeli amd gpusu için ne düşünüyor yıllarca 8 gb rx 570 ler övenler oldu 2 gb bellke fazla 1-2 yıla oyunlarda bellek kulanımı artar belle z olur diye.
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    Spider_hip 2 sa. MeGaDave06
    Aslında Rx580 gtx 1660'a rakip sayılabilir, Rx590 ise 1660ti'ye. Son güncellemeler ile bu kartların güçleri ciddi arttı. Fiyat olarakta çok daha uygunlar.
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    No Way Out 3 sa.
    5700'den daha düşük navi modeller neden hala çıkmıyor anlamış değilim, alt tarafı shader sayısını düşürüp satacaksın yine 5700/5700XT gibi rekabetçi olursa(ki olacak) nvidia alt-orta seviyeyi tamamen kaybeder.
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    napolyon94 3 sa.
    Bunlar kesin yeni APU çözümleri.
    Vega 8 ve Vega 11 yerine geliyorlar.
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    amd 7 nm, amd navi 14 ve
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