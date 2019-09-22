NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir

AMD’nin açık kaynak sürücülerindeki detay yeni Navi kartlarının yolda olduğunu ortaya çıkardı. Kırmızı ekibin Mesa güncellemesine göre 2 yeni model oldukça yakın olabilir.
19.2 sürümlü Mesa güncellemesindeki GPU kütüphanesine eklenen yeni PCI-ID’ler Navi 12 ve Navi 14 GPU’larına işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla bu gelişme yeni bütçe dostu seçeneklerin yakında olduğu şeklinde yorumlanıyor. Dahası 19.3 sürümünün 15 Ekim’de yayınlanacağı göz önünde bulundurarak yeni modellerin bu tarihten önce piyasaya sürülebileceği şeklinde yapılan tahminler de mevcut.
Teknik detaylar
Daha önce de Compubench’in veri tabanına düşen 3 çözüm 3 GB, 4 GB ve 8 GB bellekle destekleneceğe benziyor. 3 GB VRAM’e sahip model RX 570’le kafa kafaya iken diğer Navi kartları hali hazırdaki Polaris GPU’lu RX 500 ailesinin önündeydi.
https://wccftech.com/amd-navi-14-and-navi-12-gpu-radeon-rx-graphics-card-october-launch-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek istediğim;
2080ti + %15 performance
+ Raytracing açınca çuvallamayan bir kart
hemen dönelim AMD ye
Ne yani gtx 1660 ve ti ına rakip olarak rx 590 lamı devam etsin yola amd asıl ben senin kafayı anlayamadım şuan. Rtx 2070 super kadar güç harcayan, mimarisi GCN olan. 1400 lü çekirdek hızlarına çıkabilen maksimum ve haliyle sıcak çalışan ekran kartlarıyla niye mücadele etsin ?
Orda mis gibi 7nm li ve yeni rdna mimarili güç tüketimi ve overclock potansiyeli rx500 ü katlayacak bi mühendislik varken tabikide gtx 1660 ve ti ına rakip olarak rx 5600 serisini çıkarıcak. Ya ne yapıcak ?
Ayrıca rx 590 anca gtx 1660 a rakip olur ti ına olamaz. Ti ile normal arasında bi kere 15 fps oynuyorda
İyi o zaman zarar edicekse sadece 5700 ve 5700xt ile kalsın sonraki nesilde sadece 6700 ve 6700xt çıkarsın ? Nasıl olsa gtx 1600 lerin rakibi olarak rx 500 serisi çoktandır var adam neden yeni gpu çıkarsın dimi.
Edit: yanlış okumuşum öyle yazıya anca bu. Hayır kendi ekran kartımı tabiki değiştirmiycem ben sadece rekabet oluşsun iyice. Amd bununla kalmasın istiyorum gtx 1600 serisi çünkü fiyatına overclock potansiyeline ve güç tüketimlerine bakıldığında muazzam
Rtx 2080 e rakip bir rx 5800 gibi kart yok, hadi o az kesimi ilgilendirir
Gtx 1660 ve Gtx 1660 ti a rakip rx 5600, rx 5600xt gibi bi kart acilen lazım amdye asıl bunlar yok
Eğer 1660ti a rakip bir rx 5600xt çıkarırlarsa piyasayı süpürebilirler. Ben gtx 1660 ti kullanıcısı olarak benim kartın amddeki dengini bekliyorum
3 gb gtx 1060 sövenler 3gb bellekeli amd gpusu için ne düşünüyor yıllarca 8 gb rx 570 ler övenler oldu 2 gb bellke fazla 1-2 yıla oyunlarda bellek kulanımı artar belle z olur diye.
Vega 8 ve Vega 11 yerine geliyorlar.