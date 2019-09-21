AMD’den bir iyi bir kötü haber var

AMD dün geç saatlerde gönderdiği e-postayla bir iyi bir kötü haber verdi. Bir tarafta ertelenme söz konusuyken diğer tarafta çıkış tarihiyle yüksek performans tutkunlarının heyecanı bir kat daha arttı. İyi haberle başlayalım, 3. nesil Ryzen Threadripper yongaları önümüzdeki kasım ayında geliyor. Üstelik firma bu sefer açılışı 24 çekirdekle yapacak. Dolayısıyla 12 çekirdekten fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcıların önünde istediklerinden fazla bir seçenek olacak. Buna karşın son dönemdeki sızıntılardan hatırlayacağınız üzere yeni Threadripper modelleri karşımıza hep 32 çekirdek 64 izlekli bir konfigürasyonda çıkmıştı.
32/64 Threadripper daha sonraya saklanıyor olabilir
AMD’nin duyurusuna göre ilerleyen dönemde Ryzen Threadripper ailesine yeni üyeler de eklenecek. Görünüşe göre firma tepe modelini 2020’nin ilk çeyreğine saklıyor. Dahası firma yeni nesil özümlerinde strateji değişikliğine gitmişe benziyor.
Daha önce ortaya çıkan yongasetlerinin 4 kanal ve 8 kanal bellek desteğiyle ayrılmaları kırmızı ekibin Threadripper sınıfını iş istasyonu ve üreticiler için 2 klasmana ayırmak istediğinin ilk işareti olabilir.
Dolayısıyla WRX son ekli modellerin sonradan gelecek 32/64 konfigürasyonundaki işlemciler olduğu söylenebilir. Son olarak modellerin fiyat bilgisinin henüz açıklanmadığını ekleyelim.
Kötü haber
Kötü haber, Ryzen 9 3950X’i bekleyenlerin kasım ayına kadar beklemesi gerekiyor. Karara sebep olaraksa 3. Nesil Ryzen işlemcilerine yoğun talepten dolayı yeterli kadar stok miktarına ulaşılması için zamana ihtiyaç olduğu gösterilmiş.
Geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 7 nm EUV süreci için siparişlerin hazırlanma süresini 6 aya çıkardığını düşünecek olursak, piyasada üretim bantlarının yetersizliği kaynaklı bir sorun olabilir.
Dahası hali hazırda dahi stoklarda bulunmayan Ryzen 9 3900X işlemcilerinin siparişi çok daha önceden yapıldığına göre işlemcilerin bantlardan çıktıktan sonrasındaki hazırlık sürecindeki bir yetersizlik, ilerleyen dönemde TSMC’nin stok sıkıntısıyla da birleşebilir. Dolayısıyla AMD’nin kararı oldukça yerinde görünüyor.
https://www.anandtech.com/show/14895/amd-next-gen-threadripper-and-ryzen-9-3950x-coming-november Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2000 den 3000e geçiş gibi devrim olmaz.
1000 den 2000e geçiş gibi olur.