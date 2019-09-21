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    AMD’den bir iyi bir kötü haber var

    AMD dün geç saatlerde gönderdiği e-postayla bir iyi bir kötü haber verdi. Threadripper yongalarını bekleyenleri sevindirecek haber Ryzen 9 3950X için sabırsızlananları üzebilir.
    2 sa.
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    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD dün geç saatlerde gönderdiği e-postayla bir iyi bir kötü haber verdi. Bir tarafta ertelenme söz konusuyken diğer tarafta çıkış tarihiyle yüksek performans tutkunlarının heyecanı bir kat daha arttı. İyi haberle başlayalım, 3. nesil Ryzen Threadripper yongaları önümüzdeki kasım ayında geliyor. Üstelik firma bu sefer açılışı 24 çekirdekle yapacak. Dolayısıyla 12 çekirdekten fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcıların önünde istediklerinden fazla bir seçenek olacak. Buna karşın son dönemdeki sızıntılardan hatırlayacağınız üzere yeni Threadripper modelleri karşımıza hep 32 çekirdek 64 izlekli bir konfigürasyonda çıkmıştı.

    32/64 Threadripper daha sonraya saklanıyor olabilir 

    AMD’nin duyurusuna göre ilerleyen dönemde Ryzen Threadripper ailesine yeni üyeler de eklenecek. Görünüşe göre firma tepe modelini 2020’nin ilk çeyreğine saklıyor. Dahası firma yeni nesil özümlerinde strateji değişikliğine gitmişe benziyor.
    Daha önce ortaya çıkan yongasetlerinin 4 kanal ve 8 kanal bellek desteğiyle ayrılmaları kırmızı ekibin Threadripper sınıfını iş istasyonu ve üreticiler için 2 klasmana ayırmak istediğinin ilk işareti olabilir.
    Dolayısıyla WRX son ekli modellerin sonradan gelecek 32/64 konfigürasyonundaki işlemciler olduğu söylenebilir. Son olarak modellerin fiyat bilgisinin henüz açıklanmadığını ekleyelim.

    Kötü haber 

    Kötü haber, Ryzen 9 3950X’i bekleyenlerin kasım ayına kadar beklemesi gerekiyor. Karara sebep olaraksa 3. Nesil Ryzen işlemcilerine yoğun talepten dolayı yeterli kadar stok miktarına ulaşılması için zamana ihtiyaç olduğu gösterilmiş.
    Geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 7 nm EUV süreci için siparişlerin hazırlanma süresini 6 aya çıkardığını düşünecek olursak, piyasada üretim bantlarının yetersizliği kaynaklı bir sorun olabilir.
    Dahası hali hazırda dahi stoklarda bulunmayan Ryzen 9 3900X işlemcilerinin siparişi çok daha önceden yapıldığına göre işlemcilerin bantlardan çıktıktan sonrasındaki hazırlık sürecindeki bir yetersizlik, ilerleyen dönemde TSMC’nin stok sıkıntısıyla da birleşebilir. Dolayısıyla AMD’nin kararı oldukça yerinde görünüyor.


    https://www.anandtech.com/show/14895/amd-next-gen-threadripper-and-ryzen-9-3950x-coming-november Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    estrofem 38 dk.
    AMD'den GTX 1660 ve 1660 Tİ ayarında RDNA bir kart gelsin artık..! :(
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    Sic Parvis Magna 1 sa.
    Adamlar peynir ekmek gibi işlemci satıyor. Eskiden İntel'den vazgeçmezdim Ryzen işlemciler çıktığından beri AMD daha sıcak geliyor artık.
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    sniper23 1 sa.
    EPYC çok tuttuğu için bütün kaliteli çipletler şuan EPYC'e gidiyor. O yüzden ertelenmesi normal.
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    Spider_hip 2 sa.
    Valla bir yer de haklılar, 3xxx ler yok sattı, stoklarda kalmadı. Kasım'da çok uzak bir süre değil.
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    CVenturas 2 sa.
    AMD için haberler gayet iyi ama müşterisi için biraz kötü sonuçta kimse beklemek istemez. Fabrika AMDye mal yetiştiremiyor bu iyi bir şey.
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    Hugh_Laurie 2 sa.
    Şu 3950x'i onun da ötesinde 4000'lerde yerine gelecek olan 16 çekirdek 32 iş parçacıklı işlemciyi çok merak ediyorum. AMD sayesinde yıllar önce aldığımız kıytırık anakartlara 16/32 işlemci takabileceğiz.
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    jac0B0 2 sa. Hugh_Laurie
    4000 serisinde optimizasyon ve %5-10 performans artışı gelir.
    2000 den 3000e geçiş gibi devrim olmaz.
    1000 den 2000e geçiş gibi olur.
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    Angel of the Lord 41 dk. Hugh_Laurie
    Bildiğim kadarıyla AM4 soket desteği bu yıl sona erdi. Bundan sonra farklı soketli anakart gerekecek sanırım.
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    amd ryzen 9 3950x, amd zen 2 ve
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