AMD’den bir iyi bir kötü haber var

32/64 Threadripper daha sonraya saklanıyor olabilir

AMD’nin duyurusuna göre ilerleyen dönemde Ryzen Threadripper ailesine yeni üyeler de eklenecek. Görünüşe göre firma tepe modelini 2020’nin ilk çeyreğine saklıyor. Dahası firma yeni nesil özümlerinde strateji değişikliğine gitmişe benziyor.

Daha önce ortaya çıkan yongasetlerinin 4 kanal ve 8 kanal bellek desteğiyle ayrılmaları kırmızı ekibin Threadripper sınıfını iş istasyonu ve üreticiler için 2 klasmana ayırmak istediğinin ilk işareti olabilir.

Dolayısıyla WRX son ekli modellerin sonradan gelecek 32/64 konfigürasyonundaki işlemciler olduğu söylenebilir. Son olarak modellerin fiyat bilgisinin henüz açıklanmadığını ekleyelim.

Kötü haber

Kötü haber, Ryzen 9 3950X’i bekleyenlerin kasım ayına kadar beklemesi gerekiyor. Karara sebep olaraksa 3. Nesil Ryzen işlemcilerine yoğun talepten dolayı yeterli kadar stok miktarına ulaşılması için zamana ihtiyaç olduğu gösterilmiş.

Geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 7 nm EUV süreci için siparişlerin hazırlanma süresini 6 aya çıkardığını düşünecek olursak, piyasada üretim bantlarının yetersizliği kaynaklı bir sorun olabilir.

Dahası hali hazırda dahi stoklarda bulunmayan Ryzen 9 3900X işlemcilerinin siparişi çok daha önceden yapıldığına göre işlemcilerin bantlardan çıktıktan sonrasındaki hazırlık sürecindeki bir yetersizlik, ilerleyen dönemde TSMC’nin stok sıkıntısıyla da birleşebilir. Dolayısıyla AMD’nin kararı oldukça yerinde görünüyor.

https://www.anandtech.com/show/14895/amd-next-gen-threadripper-and-ryzen-9-3950x-coming-november

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dün geç saatlerde gönderdiği e-postayla bir iyi bir kötü haber verdi. Bir taraftasöz konusuyken diğer tarafta çıkış tarihiyle yüksekbir kat daha arttı. İyi haberle başlayalım,yongaları önümüzdeki kasım ayında geliyor. Üstelik firma bu sefer açılışı 24 çekirdekle yapacak. Dolayısıyla 12 çekirdekten fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcıların önünde istediklerinden fazla bir seçenek olacak. Buna karşın son dönemdeki sızıntılardan hatırlayacağınız üzere yenimodelleri karşımıza hepbir konfigürasyonda çıkmıştı.