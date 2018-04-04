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YouTube saldırısını ülkemizde de tanınan bir YouTuber düzenledi

YouTube'a yapılan saldırıda saldırganın kimliği belli oldu. Saldırıyı, ülkemizde Yeşil Nasim adıyla tanınan Nasim Aghdam isimli YouTuber gerçekleştirdi. Nasim Aghdam (Yeşil Nasim) kimdir?
1 yıl
17,3b
1
51
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezine silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı ve saldırıyı gerçekleştiren kadın intihar etti. ABD basınında çıkan haberlere göre saldırıyı Nasim Aghdam isimli YouTuber düzenledi. Nasim Aghdam, paylaştığı videolarla ülkemizde de geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

Nasim Aghdam (Yeşil Nasim) kimdir?

Nasim Aghdam, Amerika’da yaşasa da kendisi bir İran Azerisi. Aghdam’ın enterasan içerikler paylaştığı “Nasim Sabz” isminde bir YouTube kanalı bulunuyor. Türkçe videolar da çeken Nasim Aghdam, bu içerikleri Yeşil Nasim isimli kanalında paylaşıyordu.

YouTube saldırısını ülkemizde de tanınan bir YouTuber düzenledi

Geçtiğimiz yıl YouTube, Nasim’in videolarına ödeme yapmayı kesmiş ve videoları filtrelemeye başlamıştı. Filtrelenen videoları çok az bir kitle tarafından izleniyor ve kanalın abone sayısı giderek düşüyordu.

Nasimesabz.com isimli internet sitesinde, YouTube’un filtrelemesi ile ilgili açıklamalar bulunuyor. İzlenme sayısındaki düşüşü ve 300 bin izlenme karşılığında 10 cent kazandığına dair ekran görüntüleri paylaştı. YouTube’un politikası ile ilgili olarak şu mesajı yayınladı:

“Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor. O nedenle insanlar onların videolarını zar zor görüyor. YouTube'da ya da başka video paylaşım sitelerinde eşit büyüme şansı yok. Kanalınız onlar isterse büyür."

Babası polisi uyarmış

Nasim’in babası Bay Area News Group'a açıklamalarda bulundu. Nasim’in babası, YouTube’un filtrelemelerinden ve ödemeyi durdurmasından dolayı Nasim’in öfkeli olduğunu belirtiyor. Baba, saldırıdan 2 gün önce Nasim’e ulaşamadığı için Mountain View Polisi’ni aramış ve kızının YouTube merkezine gidebileceği konusunda uyarıda bulunmuş. Bu çağrı sonrasında kızı bir otoparkta aracın içinde uyur vaziyette bulan polis, tehlike arz etmediği için kızın peşini bırakmış.

YouTube saldırısı nasıl gerçekleşti?

Olayın görgü tanıkları ABD basınına saldırı anını anlattı. Nasim, elinde silah ile YouTube Genel Merkezi'nin girişinde ilk gördüklerine ateş etti. YouTube çalışanı Dianna Arnspiger; gözlük ve eşarp takan ve elince büyük bir tabancası olan saldırganın silahını ateşlediğini görünce 911’i aramış ve 1 saat boyunca konferans odasında saklanmış.

21 yaşındaki Michael Finney adlı çalışan da tuvaletten çıktığı sırada bacak baldırından yaralanmış bir kadını bulduklarını, iki kişinin kadına turnike yaparak müdahale ettiğini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Finney "Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Elimden geldiğince sakin kalmaya çalışıyordum. Herkes şoke olmuştu" dedi.

Saldırı sonrasında açıklamada bulunan Polis Departmanı, Nasim’in yaraladığı dört kişiyi “önceden tanımadığını” ve bu kişileri özellikle hedef almadığını açıkladı.

Saldırı sonrasında Google CEO’su Sundar Pichai, YouTube çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Saldırıyı korkunç bir şiddet eylemi olarak tanımlayan Pichai, şu mesajı paylaştı:

"Şu anda birçoğunuzun şokta olduğunu biliyorum. İlerleyen günlerde, Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes bir araya gelerek Susan (YouTube CEO'su Susan Wojcicki) ve YouTube takımına destek vermeli."


Saldırı sonrasındaABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella Amazon CEO’su Jeff Bozos, Twitter CEO’su Omid Kordestani ve teknoloji sektörünün öne çıkan isimleri YouTube’a destek mesajı paylaştı. Saldırı sonrasında Nasim'in tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

Kaynaklar:
https://www.nbcnews.com/news/us-news/police-respond-active-shooter-youtube-headquarters-san-bruno-california-n862541
http://www.nme.com/news/youtube-headquarters-shooting-reports-2280207
https://www.nytimes.com/2018/04/03/technology/youtube-shooting-suspect-headquarters.html
http://losangeles.cbslocal.com/2018/04/03/youtube-shooting-nasim-aghdam-san-bruno-father
https://www.sfgate.com/bayarea/article/Woman-who-expressed-anger-at-YouTube-policies-12803675.php 

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angelizer 1 yıl en beğenilen
böyle bir şey olamaz.
youtube videolara para ödemesiyle "gerizekalılık çağı" diye yeni bir çağ açtı.
aptallıkla para kazanmak diye bir terim doğdu lan. nasıl bir mantık hatası bu?
böyle bir şey olamaz.youtube videolara para ödemesiyle "gerizekalılık çağı" diye yeni bir çağ açtı.aptallıkla para kazanmak diye bir terim doğdu lan. n...
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5 Yanıt Yanıtla +89
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Kefelon 1 yıl
Deli deyip geçtik Yorekok'da gördükten sonra ama harbiden deliymiş.
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Çağdaş 1 yıl
Aslında ödemeler konusunda youtube'un güzelce kulağını çekmek lazım
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OverClocK1ng 1 yıl
"21 yaşındaki Michael Finney adlı çalışan da tuvaletten çıktığı sırada bacak baldırından yaralanmış"
Yaaaww, bacak baldırı demeseydin kafa baldırından yaralandı sanacaktım.
Bu müthiş bilgi için çok müteşekkirim.
Bi de Jeff BOZOS kim aga?
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ardicli2000 1 yıl
Allah için bu videoları kim niye izler!?!?!?
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Jony_Turk 1 yıl
youtube alternatifi var mı? hangileridir?
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ImRoyal 1 yıl
Kadın aslında çok güzel. İstese yaptığı saçmalıklarından esinlenerek çok başarılı yemek ya da egzersiz kanalları kurabilirdi ama dengesiz olduğunu görünce güzel olması bile itici görünüyor. Sorun youtube politikaları değil sorun kadının sağlıklı düşünen bir beyninin olmaması. Ya doğuştan ya da sonradan kaybetmiş sağlıklı düşünebilme gücünü. Çok da büyütmeye gerek. Ölmesi üzücü ama zaten aklı başında biri yapsaydı bu saldırıyı çok kişi ölürdü.
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jem991 1 yıl ImRoyal
vejetaryan beslenmenin yan etkileri olduğunu düşünüyorum bunların.
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frostburn 1 yıl ImRoyal
güzel mi?
dostum nerede yaşıyorsun bu yokluk nedir?
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MiLLETiNVEKiLi 1 yıl
google, facebook dolandırıcı firmalar ama yinede kullanıyoruz tabii ki... Nasıl ki AKP ülkeyi soysada isyan etmediğimiz gibi , mahkemelere güvenmesekte dava açmaya gittiğimiz gibi

google adwords sahte tıklamalarla reklam verenleri sömürüyor adsense ile çok az kimseye ciddi para ödüyor, hesabını kolaylıkla silebiliyor

facebook sahibi bu hafta kongrede ifade verecek , google in dolandırıcılığı ABD hükümetini etkilemediği için tabii ki onlar için önemli değil

FAKAT HER HALÜKARDA TÜRKİYEDEKİLERDEN DAHA DÜRÜSTLER ÖZELLİKLE AVRUPALI FİRMALAR (İNTERNET GİRİŞİMCİLİK FİRMALARI )
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alemdar1933 1 yıl
Bu kadar çok geri zekalının para kazanma uğruna yapabilecekleri çılgınlıklara şaşırıyorum yeni yüzyılın dönemi galiba bu en geri zekalı taklidi yapan para kazanır. Bu videoşarı izleyen kitleyede bilmem ne demeli kendi çevremden biliyorum
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12 Angry Men 1 yıl
Amerika gibi bir yerde yasıyorsun ne saçma sapan işlerle ugrasıyorsun ya. Yazık olmus, bırkaç vıdeosuna denk gelmıstım öldüğüne uzuldum.
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SuriyalıAHMAD 1 yıl
Bu yotup çok gozal.
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Tengrist 1 yıl
Silah alacak parası varmış Hatunun Şaka bi yana youtube bu gidişle kendi sonunu hazırlıyor Hem kendine hem de içerik üretenlere bir ayar çekmesi şart çöplük gibi oldu iyice
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