YouTube saldırısını ülkemizde de tanınan bir YouTuber düzenledi

YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezine silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı ve saldırıyı gerçekleştiren kadın intihar etti. ABD basınında çıkan haberlere göre saldırıyı Nasim Aghdam isimli YouTuber düzenledi. Nasim Aghdam, paylaştığı videolarla ülkemizde de geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

Nasim Aghdam (Yeşil Nasim) kimdir?

Nasim Aghdam, Amerika’da yaşasa da kendisi bir İran Azerisi. Aghdam’ın enterasan içerikler paylaştığı “Nasim Sabz” isminde bir YouTube kanalı bulunuyor. Türkçe videolar da çeken Nasim Aghdam, bu içerikleri Yeşil Nasim isimli kanalında paylaşıyordu.

Geçtiğimiz yıl YouTube, Nasim’in videolarına ödeme yapmayı kesmiş ve videoları filtrelemeye başlamıştı. Filtrelenen videoları çok az bir kitle tarafından izleniyor ve kanalın abone sayısı giderek düşüyordu.

Nasimesabz.com isimli internet sitesinde, YouTube’un filtrelemesi ile ilgili açıklamalar bulunuyor. İzlenme sayısındaki düşüşü ve 300 bin izlenme karşılığında 10 cent kazandığına dair ekran görüntüleri paylaştı. YouTube’un politikası ile ilgili olarak şu mesajı yayınladı:

“Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor. O nedenle insanlar onların videolarını zar zor görüyor. YouTube'da ya da başka video paylaşım sitelerinde eşit büyüme şansı yok. Kanalınız onlar isterse büyür."

Babası polisi uyarmış

Nasim’in babası Bay Area News Group'a açıklamalarda bulundu. Nasim’in babası, YouTube’un filtrelemelerinden ve ödemeyi durdurmasından dolayı Nasim’in öfkeli olduğunu belirtiyor. Baba, saldırıdan 2 gün önce Nasim’e ulaşamadığı için Mountain View Polisi’ni aramış ve kızının YouTube merkezine gidebileceği konusunda uyarıda bulunmuş. Bu çağrı sonrasında kızı bir otoparkta aracın içinde uyur vaziyette bulan polis, tehlike arz etmediği için kızın peşini bırakmış.

YouTube saldırısı nasıl gerçekleşti?

Olayın görgü tanıkları ABD basınına saldırı anını anlattı. Nasim, elinde silah ile YouTube Genel Merkezi'nin girişinde ilk gördüklerine ateş etti. YouTube çalışanı Dianna Arnspiger; gözlük ve eşarp takan ve elince büyük bir tabancası olan saldırganın silahını ateşlediğini görünce 911’i aramış ve 1 saat boyunca konferans odasında saklanmış.

21 yaşındaki Michael Finney adlı çalışan da tuvaletten çıktığı sırada bacak baldırından yaralanmış bir kadını bulduklarını, iki kişinin kadına turnike yaparak müdahale ettiğini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Finney "Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Elimden geldiğince sakin kalmaya çalışıyordum. Herkes şoke olmuştu" dedi.

Saldırı sonrasında açıklamada bulunan Polis Departmanı, Nasim’in yaraladığı dört kişiyi “önceden tanımadığını” ve bu kişileri özellikle hedef almadığını açıkladı.

Saldırı sonrasında Google CEO’su Sundar Pichai, YouTube çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Saldırıyı korkunç bir şiddet eylemi olarak tanımlayan Pichai, şu mesajı paylaştı:

"Şu anda birçoğunuzun şokta olduğunu biliyorum. İlerleyen günlerde, Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes bir araya gelerek Susan (YouTube CEO'su Susan Wojcicki) ve YouTube takımına destek vermeli."





Saldırı sonrasındaABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella Amazon CEO’su Jeff Bozos, Twitter CEO’su Omid Kordestani ve teknoloji sektörünün öne çıkan isimleri YouTube’a destek mesajı paylaştı. Saldırı sonrasında Nasim'in tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

Kaynaklar:

https://www.nbcnews.com/news/us-news/police-respond-active-shooter-youtube-headquarters-san-bruno-california-n862541

http://www.nme.com/news/youtube-headquarters-shooting-reports-2280207

https://www.nytimes.com/2018/04/03/technology/youtube-shooting-suspect-headquarters.html

http://losangeles.cbslocal.com/2018/04/03/youtube-shooting-nasim-aghdam-san-bruno-father

https://www.sfgate.com/bayarea/article/Woman-who-expressed-anger-at-YouTube-policies-12803675.php