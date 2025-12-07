WhatsApp, güvenlik ve gizlilik ayarlarını otomatik olarak yapacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, güvenlik özelliklerini sürekli olarak geliştirmek için çalışıyor. En son beta güncellemesinde hesabı daha da güvenli hale getirecek yeni bir özellik yer alıyor. Yeni seçenek, tek dokunuşla en iyi gizlilik korumalarını uygulamayı sağlıyor.

Tek dokunuşla hesap güvenliği

Artık WhatsApp hesabınızı korumak için her ayarı elle değiştirmenize gerek kalmayacak. Sıkı hesap güvenliği ayarları etkinleştirildiğinde, bilinmeyen kişilerden gelen medyaları engelleme, bilinmeyen aramaları sessize alma, grup davetlerini yalnızca kişilerle sınırlama gibi ayarları WhatsApp, sizin yerinize otomatik olarak yapacak.

Tam hesap güvenliği ayarı açıldığında, varsayılan olarak iki adımlı doğrulama da açılacak ve profil bilgileriniz yalnızca kişileriniz tarafından görülebilecek şekilde ayarlanacak.

Bu yeni güvenlik özelliği şu anda WhatsApp 2.25.36.15 sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak.

