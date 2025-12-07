WhatsApp, güvenlik ve gizlilik ayarlarını otomatik olarak yapacak

Tek dokunuşla hesap güvenliği
Artık WhatsApp hesabınızı korumak için her ayarı elle değiştirmenize gerek kalmayacak. Sıkı hesap güvenliği ayarları etkinleştirildiğinde, bilinmeyen kişilerden gelen medyaları engelleme, bilinmeyen aramaları sessize alma, grup davetlerini yalnızca kişilerle sınırlama gibi ayarları WhatsApp, sizin yerinize otomatik olarak yapacak.
Tam hesap güvenliği ayarı açıldığında, varsayılan olarak iki adımlı doğrulama da açılacak ve profil bilgileriniz yalnızca kişileriniz tarafından görülebilecek şekilde ayarlanacak.
Bu yeni güvenlik özelliği şu anda WhatsApp 2.25.36.15 sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak.
