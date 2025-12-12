Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralya'daki gençler sosyal medya yasağını aşmayı başardı

    Avustralya'da 16 yaş altına yönelik dünyanın ilk ulusal sosyal medya yasağı yürürlüğe girdikten sadece iki gün sonra, ülke genelindeki gençler çeşitli yöntemlerle engelleri delmeyi başardı.

    Avustralya'daki gençler sosyal medya yasağını aşmayı başardı Tam Boyutta Gör
    Avustralya'da 16 yaş altına yönelik dünyanın ilk ulusal sosyal medya yasağı yürürlüğe girdikten sadece iki gün sonra, ülke genelindeki gençler çeşitli yöntemlerle engelleri delmeyi başardı. On binlerce hesabın kapatılmasına rağmen, yasağın ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi soru işaretleri oluştu.

    10 Aralık’ta uygulamaya giren ve TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Snapchat’in de aralarında bulunduğu 10 büyük platformu kapsayan yasak sonucunda şimdiden yaklaşık 200.000 TikTok hesabı kapatıldı. İletişim Bakanı Anika Wells, platformların önümüzdeki altı ay boyunca her ay kapatılan hesaplarla ilgili rapor sunması gerektiğini, kurallara uymayanların ise 49,5 milyon Avustralya dolarına (32,9 milyon ABD doları) kadar cezalarla karşılaşacağını söyledi.

    Yüz tanıma sistemlerinin açıklarından faydalandılar

    Kapatılan hesaplara rağmen birçok genç, yaş doğrulama sistemlerindeki boşlukları kullanarak platformlara erişimini sürdürüyor. 14 yaşındaki Lucy Brooks ve arkadaşları Snapchat’e bir süre erişemese de ebeveynlerinin veya 16 yaşından büyük arkadaşlarının fotoğraflarını kullanarak yeni hesap açıp bir gün içinde geri döndüklerini söyledi. Bazı gençler yüz tanıma testlerini dişlerini göstermeyerek veya yüzlerini buruşturarak geçtiğini aktardı, kimileri de daha büyük görünmek için makyaj ve takma kirpiklerden yararlandı.

    Sydney’den 15 yaşındaki Noah Jones, yalnızca kaşlarını çatıp kameraya bakarak Snapchat’e yeniden giriş hakkı kazandığını söyledi. 15 yaşındaki müzisyen adayı Shar ise gerçek yaşını yazmasına rağmen TikTok, Instagram ve Snapchat’te hala sorunsuz şekilde dolaşabildiğini belirtti.

    VPN kullanımı da yaygın yöntemlerden biri haline geldi ancak şirketler bu denemeleri tespit edebildiklerini savunuyor. Snapchat, yalnızca mevcut bağlantıya değil, hesabın son bir ayda nereden aktif olduğuna bakarak uygunluğu belirlediğini açıkladı. Meta da bir kullanıcının konumunu anlamak için IP adresi dışında başka sinyalleri de kullandığını doğruladı.

    Yasayı uygulayan eSafety Komiseri Julie Inman Grant, tüm platformlara hesap kapatma verileri ve uyum adımlarına ilişkin bilgi talep eden bildirimler gönderdi. Wells, sürecin pürüzsüz ilerlemeyeceğini kabul ederek "Bugün bundan kaçınmış olmaları, bir hafta veya bir ay sonra da kaçabilecekleri anlamına gelmez"uyarısında bulundu.

    Yasa, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını, Roblox gibi oyun platformlarını ve Google Classroom gibi eğitim araçlarını kapsam dışı bırakıyor. Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve ABD'nin çeşitli eyaletleri, benzer önlemleri değerlendirirken Avustralya'nın uygulamasını yakından takip ediyor.

    Kaynakça https://news.sky.com/story/australian-teenagers-say-theyre-finding-a-way-around-social-media-ban-13481826 https://www.abc.net.au/news/2025-12-10/social-media-ban-day-one-teen-access/106126706
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prize topraklama nasıl yapılır ceylin isminin anlamı 75 obp ne kadar geri atar dizel yakıt alırken pompa atıyor evden altınlarım çalındı ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum