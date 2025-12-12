Avustralya'daki gençler sosyal medya yasağını aşmayı başardı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avustralya'da 16 yaş altına yönelik dünyanın ilk ulusal sosyal medya yasağı yürürlüğe girdikten sadece iki gün sonra, ülke genelindeki gençler çeşitli yöntemlerle engelleri delmeyi başardı. On binlerce hesabın kapatılmasına rağmen, yasağın ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi soru işaretleri oluştu.

10 Aralık’ta uygulamaya giren ve TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Snapchat’in de aralarında bulunduğu 10 büyük platformu kapsayan yasak sonucunda şimdiden yaklaşık 200.000 TikTok hesabı kapatıldı. İletişim Bakanı Anika Wells, platformların önümüzdeki altı ay boyunca her ay kapatılan hesaplarla ilgili rapor sunması gerektiğini, kurallara uymayanların ise 49,5 milyon Avustralya dolarına (32,9 milyon ABD doları) kadar cezalarla karşılaşacağını söyledi.

Yüz tanıma sistemlerinin açıklarından faydalandılar

Kapatılan hesaplara rağmen birçok genç, yaş doğrulama sistemlerindeki boşlukları kullanarak platformlara erişimini sürdürüyor. 14 yaşındaki Lucy Brooks ve arkadaşları Snapchat’e bir süre erişemese de ebeveynlerinin veya 16 yaşından büyük arkadaşlarının fotoğraflarını kullanarak yeni hesap açıp bir gün içinde geri döndüklerini söyledi. Bazı gençler yüz tanıma testlerini dişlerini göstermeyerek veya yüzlerini buruşturarak geçtiğini aktardı, kimileri de daha büyük görünmek için makyaj ve takma kirpiklerden yararlandı.

Sydney’den 15 yaşındaki Noah Jones, yalnızca kaşlarını çatıp kameraya bakarak Snapchat’e yeniden giriş hakkı kazandığını söyledi. 15 yaşındaki müzisyen adayı Shar ise gerçek yaşını yazmasına rağmen TikTok, Instagram ve Snapchat’te hala sorunsuz şekilde dolaşabildiğini belirtti.

ChatGPT’nin yetişkin modu 2026’nın başlarında çıkacak 11 sa. önce eklendi

VPN kullanımı da yaygın yöntemlerden biri haline geldi ancak şirketler bu denemeleri tespit edebildiklerini savunuyor. Snapchat, yalnızca mevcut bağlantıya değil, hesabın son bir ayda nereden aktif olduğuna bakarak uygunluğu belirlediğini açıkladı. Meta da bir kullanıcının konumunu anlamak için IP adresi dışında başka sinyalleri de kullandığını doğruladı.

Yasayı uygulayan eSafety Komiseri Julie Inman Grant, tüm platformlara hesap kapatma verileri ve uyum adımlarına ilişkin bilgi talep eden bildirimler gönderdi. Wells, sürecin pürüzsüz ilerlemeyeceğini kabul ederek "Bugün bundan kaçınmış olmaları, bir hafta veya bir ay sonra da kaçabilecekleri anlamına gelmez"uyarısında bulundu.

Yasa, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını, Roblox gibi oyun platformlarını ve Google Classroom gibi eğitim araçlarını kapsam dışı bırakıyor. Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve ABD'nin çeşitli eyaletleri, benzer önlemleri değerlendirirken Avustralya'nın uygulamasını yakından takip ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Avustralya'daki gençler sosyal medya yasağını aşmayı başardı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: