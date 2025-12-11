Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sora gibi yapay zeka araçları, sosyal medyadaki dezenformasyon krizini daha da büyüttü

    Sora ve Veo3 gibi gerçekçi videolar üretebilen yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşması, sosyal medyadaki dezenformasyon krizini daha da büyütüyor. Şirketler ise önlem almakta yetersiz kalıyor.

    Yapay zeka yüzünden sosyal medyadaki dezenformasyon artıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka araçlarının bir yandan hızla gelişirken diğer yandan giderek daha geniş kitlelere ulaşması, hayatın hemen hemen her alanında önemli değişikliklere sebep oluyor. Elbette sosyal medya da bundan nasibini alıyor. Ne var ki yapay zekanın şu ana kadar sosyal medya üzerinde yarattığı etki pek de hayırlı olmadı. Özellikle Sora ve Veo 3 gibi gerçekçi videolar üretebilen yapay zeka araçları, sosyal medyadaki dezenformasyon krizini yepyeni bir boyuta taşıdı. Bu hafta New York Times tarafından yayımlanan bir makale, yapay zeka kaynaklı bu dezerformasyon krizinin endişe verici boyutunu spot ışıkları altına taşıdı.

    OpenAI'ın kısa sürede beş milyona yakın kullanıcıya ulaşan video üretme aracı Sora, sahte videolar yaratmak için en çok kullanılan araçlar arasında yer alıyor. OpenAI, bu videoların dezenfermasyon amaçlı kullanılmasını engellemek için üretilen videoların üzerine Sora filigranı ekliyor olsa da bu filigran daha sonra kolaylıkla kaldırılabiliyor. Hatta basit bir Google aramasıyla, doğrudan amaç için oluşturulmuş birkaç uygulamaya ya da internet sitesine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle kötü amaçlı kişilerin elinde bu tarz yapay zeka araçları tehlikeli birer dezenformasyon silahına dönüşüyor.

    Diğer yandan sosyal medya kullanıcılarının yapay zeka ile oluşturulmuş ya da üzerinde oynanmış videoları, gerçek videolardan ayırt etme konusunda pek yetkin olmaması da endişe yaratıyor. New York Times, kısa süre önce ABD'de hızla yayılan ve politik bir tartışmanın fitilini ateşleyen bir videoya dikkat çekerek, dikkatli bakıldığında AI ile yapıldığı açıkça belli olan bu tarz bir videonun bile sosyal medyada çok sayıda kişiyi kandırabildiğine dikkat çekiyor. Yani sosyal medyada yalan yanlış bilgiler yaymak için öyle çok gelişmiş videolar yapmak bile gerekmiyor.

    Bu durum ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Çünkü bu tarz sahte videolar politik konulardan bilimsel gerçeklere kadar pek çok konuda yanlış bilgiler üzerinden algı oluşmasına vesile olabiliyor. Berkeley Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Hany Farid, “Tüketiciler her gün sayısını bilmediğimiz kadar çok sahte içerikle karşılaşıyor. Bu durum yalnızca demokrasimiz için değil, ekonomimiz ve kurumlarımız için de kaygı verici.” diyerek tam da buna vurgu yapıyor.

    Giderek artan bu kirlilik doğru bilgilerin de inanırlığını zedeliyor. Yapay zeka videolarının hızla yayılması, insanların sosyal medyada gördükleri haberlere inancını yitirmesine sebep oluyor. Pew Research’ün verilerine göre Amerikalıların yarısından fazlası artık insan yapımı içerikle yapay zeka ürünü videoları ayırt edebildiğinden emin değil.

    Sosyal Medya Şirketleri, Sahte Video Selini Kontrol Altına Almakta Zorlanıyor

    Meta, TikTok, YouTube ve X gibi sosyal medya platformları, kullanıcıların yapay zeka ile oluşturulmuş içerikleri açıkça belirtmesini zorunlu kılan kurallar uyguluyor. Ancak uzmanlara göre bu politikalar, yeni nesil içerik üretim araçlarının hızına yetişmekte tamamen yetersiz kalıyor. İnsan hakları örgütü WITNESS’ın genel direktörü Sam Gregory, asıl sorumluluğun şirketlerde olduğunun altını çiziyor: “Dezenformasyon konusunda içerik denetimlerini daha iyi hale getirebilirler mi? Kesinlikle. Yapay zeka ile üretilmiş içerikleri otomatik olarak tespit etme ve işaretleme konusunda daha proaktif olabilirler mi? Bunun cevabı da evet.”

    Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahte videoların uzun süre dolaşımda kalması, Facebook ve X gibi şirketlerin dezenformasyonu önlemek için yeterli önlemleri almadığının ispatı olarak görülüyor. Yapay zeka ile hazırlanmış sahte haber videoları ve uydurma sokak röportajları gibi dezenformasyon amaçlı videolar, viral oldukları hâlde uzun süre dolaşımda kalmaya devam edebiliyor. Hatta zaman zaman bu videolar haber kuruluşları tarafından bile gerçek sanılıp paylaşılabiliyor.

    Sahte Videolar, Devletler Tarafından Dış Müdahaleler İçin de Kullanılabilir

    Sosyal medyadaki bu dezenformasyon krizi, sadece kötü amaçlı kişilerin üretimleriyle sınırlı değil. Bunun yanı sıra devletlerin de başka ülkelerde karışıklık yaratmak ya da belli bir yönde algı oluşturmak için bu tarz sahte videoları adeta silahlandırabileceğine dikkat çekiliyor. Nitekim gerek İsrail-İran krizinde, gerekse Rusya-Ukrayna savaşında bu tarz sahte videoların dezenformasyon amacıyla sosyal medyada yayıldığına şahit olduk. Bu tarz devlet destekli ve koordine edilmiş manipülasyonlar, ülkelerin ulusal güvenlikleri açısından ciddi sorunlar yaratabilir. İşin bu tarafını da göz önüne aldığımızda, sadece Facebook ya da X gibi şirketlerin değil, devletlerin de bu konuda önlemler alması gerektiği açıkça görülüyor.

    Kaynakça https://www.nytimes.com/2025/12/08/technology/ai-slop-sora-social-media.html https://www.perplexity.ai/page/ai-video-tools-fuel-misinforma-izJjCt4hSnCMJKluoxNCmQ
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apple fatura sorgulama kurutma makinesi ısı pompalı mı yoğuşmalı mı pil punta kaynak makinesi yapımı 7 kg çamaşır makinesi a101 gripin aç mı tok mu içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum