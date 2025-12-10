Instagram, kullanıcı gönderilerine SEO odaklı başlıklar eklemeye başladı

Bu uygulamanın, Instagram içeriklerinin Google’da daha üst sıralara çıkmasını sağlamaya yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor. Örneğin yazar Jeff VanderMeer’in bir tavşanın muz yediği isimsiz videosu, generik ve SEO odaklı bir başlığa dönüştürülmüş: “Muz Yemeyi Seven Tavşanla Tanışın: Evcil Hayvanınız İçin Besleyici Bir Atıştırmalık” Bu ifade tam anlamıyla bir yapay zeka modelinin ürettiği bir metne benziyor.
Başlıkların gönderilerin kaynak kodunda bulunduğu, Google’ın Rich Result Test aracıyla da doğrulandı. (Başlıklar, gönderinin
etiketleri arasında görülüyor.) Bu otomatik başlıklar, Instagram’ın görme engelli kullanıcılar için ayrı olarak ürettiği alt metinlerden farklı.
Kaynağın aktardığına göre Google, başlıkları kendisinin oluşturmadığını ve metni doğrudan Instagram'dan aldığını söyledi. Meta ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.
