Instagram, kullanıcı gönderilerine SEO odaklı başlıklar eklemeye başladı

Tam Boyutta Gör Instagram'ın, kullanıcıların bilgisi olmadan gönderilere SEO odaklı başlıklar eklediği ortaya çıktı. 404 Media’nın bildirdiğine göre platform, kullanıcıların gönderileri için onların bilgisi veya açık izni olmadan sansasyonel ve muhtemelen yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar üretmeye başladı.

Google'da üst sıralara çıkmak için yapılıyor

Bu uygulamanın, Instagram içeriklerinin Google’da daha üst sıralara çıkmasını sağlamaya yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor. Örneğin yazar Jeff VanderMeer’in bir tavşanın muz yediği isimsiz videosu, generik ve SEO odaklı bir başlığa dönüştürülmüş: “Muz Yemeyi Seven Tavşanla Tanışın: Evcil Hayvanınız İçin Besleyici Bir Atıştırmalık” Bu ifade tam anlamıyla bir yapay zeka modelinin ürettiği bir metne benziyor.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde, Massachusetts’teki bir kütüphanenin VanderMeer kitabı için yaptığı etkinlik duyurusu da otomatik bir başlıkla değiştirilmiş. “Jeff VanderMeer ile Sahilde Geçen Heyecan Dolu Bir Maceraya Katılın…” şeklinde bir başlık eklenmiş. Bazı cosplay oyuncuları da gönderilerinin tuhaf başlıklara büründüğünü fark etti.

Başlıkların gönderilerin kaynak kodunda bulunduğu, Google’ın Rich Result Test aracıyla da doğrulandı. (Başlıklar, gönderinin

etiketleri arasında görülüyor.) Bu otomatik başlıklar, Instagram’ın görme engelli kullanıcılar için ayrı olarak ürettiği alt metinlerden farklı.

Kaynağın aktardığına göre Google, başlıkları kendisinin oluşturmadığını ve metni doğrudan Instagram'dan aldığını söyledi. Meta ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

