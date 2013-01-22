Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

National Geographic dergisi 125. yılını kutluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
579
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
National Geographic dergisi 125. yılını kutluyor
Dünyanın en popüler ve eski dergilerinden olan National Geographic 125. yılını kutluyor.
İlk olarak 1888 yılında ABD'de yayın hayatına başlayan ve maddi bir amaç gütmeyen dergi, National Geographic Cemiyetinin resmi yayın organıdır. Coğrafya, tarih, bilim, doğa, keşif, araştırma ve fotoğraf gibi konularda yayın yapan dergi, halen yayın hayatına devam etmektedir. Bu ay 125. yaşını kutlayan dergi, fotoğraf ve fotoğrafçılara verdiği büyük önem ile de bilinir. Bünyesinde birçok ünlü fotoğrafçıyı barındırmış ve dünyanın en etkili karelerini yayınlamıştır.
National Geographic, bugün aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 33 ayrı dilde yayınlanmaktadır. Her ay 40 milyondan fazla insanın okuduğu söylenen dergi, hiç kuşkusuz dünyanın en iyi dergilerindendir. 

http://www.nationalgeographic.com/125/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YasinKsmG 6 yıl
hiç kuşkusuz dünyanın en iyi dergilerindendir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
hmm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
bunun çocuk dergisi vardı 7 8 yıl once her ay alırdım
bıde radyolu saat hedıye etmıslerdı baya sevınmıstım hey gıdı gunler hey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Shingeki no Kyojin (Attack﻿ On Titan)
DH Forum
Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three
Bölüm Sonu Canavarı
Turkey5 CS:GO Takımı Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alien: Isolation, The Sinking City,
Bölüm Sonu Canavarı
Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı!
DonanımHaber
ForumSiyaset sitesi kurulsun
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim