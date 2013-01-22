National Geographic dergisi 125. yılını kutluyor

Dünyanın en popüler ve eski dergilerinden olan National Geographic 125. yılını kutluyor.

İlk olarak 1888 yılında ABD'de yayın hayatına başlayan ve maddi bir amaç gütmeyen dergi, National Geographic Cemiyetinin resmi yayın organıdır. Coğrafya, tarih, bilim, doğa, keşif, araştırma ve fotoğraf gibi konularda yayın yapan dergi, halen yayın hayatına devam etmektedir. Bu ay 125. yaşını kutlayan dergi, fotoğraf ve fotoğrafçılara verdiği büyük önem ile de bilinir. Bünyesinde birçok ünlü fotoğrafçıyı barındırmış ve dünyanın en etkili karelerini yayınlamıştır.

National Geographic, bugün aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 33 ayrı dilde yayınlanmaktadır. Her ay 40 milyondan fazla insanın okuduğu söylenen dergi, hiç kuşkusuz dünyanın en iyi dergilerindendir.

http://www.nationalgeographic.com/125/