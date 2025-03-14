Darwin Doğal seçilim teorisi nedir? Doğal seleksiyon örnekleri

Doğal seçilim, evrim teorisinde bulunan ana kavramlardan biridir. Doğal seçilim, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace tarafından ortaya atılmıştır. İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, Güney Amerika'da ve Pasifik'teki adalarda bitkileri, hayvanları ve fosilleri beş yıl boyunca inceleyerek doğal seçilim olduğunu düşünmüştür. 1859 yılında Türlerin Kökeni adlı en çok satan kitabında doğal seçilim fikrini dünyanın dikkatine sunmuştur. Peki, doğal seleksiyon nedir?

Doğal seçilim nedir 🧬

Tam Boyutta Gör Doğal seçilim kısaca; türlerin çevrelerine uyum sağlama sürecidir. Doğal seleksiyon, canlı organizma popülasyonlarının uyum sağlama ve değişme süreci olarak tanımlanabilir.

Doğal seçilimin temel kavramı şu şekildedir; Bir popülasyon içindeki bireyler, fiziksel karakteristikler gibi özelliklerinde çeşitlilik gösterir. Bu özelliklerden bazıları avantajlı olabilir, bireylerin çevrelerine daha iyi uyum sağlamasını sağlayabilir ve hayatta kalma ve üreme şanslarını artırabilir. Diğer özellikler dezavantajlı olabilir ve bireyin uygunluğunu azaltabilir. Avantajlı özelliklere sahip bireyler bu özellikleri yavrularına aktarır. Zamanla, avantajlı özellikler daha yaygın hale geldikçe popülasyon çevresine daha iyi uyum sağlar. Doğal seçilim birkaç temel faktör tarafından yönlendirilir:

Bir popülasyon içinde kalıtılabilen ve gelecek nesillere aktarılabilen genetik ve fenotipik çeşitlilik

Çevrenin dayattığı seçici baskı, bireyin özelliklerini ve niteliklerini etkiler.

Kalıtım yoluyla avantaj sağlayan özellikler yavrulara aktarılır.

Farklı üreme, avantaj sağlayan özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma, üreme ve genlerini bir sonraki nesile aktarma olasılıklarının daha yüksek olması anlamına gelir.

Türlerin çevrelerinde hayatta kalabilmek için zamanla değiştiği fikri doğal seçilimin ta kendisidir. Bu fikir Charles Darwin'in evrim teorisinin temel taşıdır. Pratikte doğal seçilim bir organizmanın DNA'sındaki mutasyonlar (değişiklikler) üstün olduğunda meydana gelir. Bu tür mutasyonlar organizmaya rekabet üstünlüğü sağlar.

Mutasyonlar, DNA adı verilen genleri oluşturan moleküllerin yapısındaki değişikliklerdir. Genlerin mutasyonu, popülasyon içindeki genetik çeşitliliğin önemli bir kaynağıdır. Mutasyonlar rastgele olabilir, zararlı kimyasallar veya radyasyon gibi çevredeki bir şeye maruz kalmanın neticesi olarak meydana gelebilir. Mutasyonlar zararlı, nötr veya bazen yararlı olabilir. Mutasyonlar germ hücrelerinde (yumurta ve sperm) meydana geldiğinde yavrulara aktarılabilir.

Çevre hızla değişirse, bazı türler doğal seçilim yoluyla yeterince hızlı uyum sağlayamayabilir. Fosil kayıtlarını inceleyerek, bir zamanlar Dünya'da yaşamış organizmaların çoğunun artık neslinin tükendiğini biliyoruz. Örneğin; Dinozorlar. İstilacı bir tür, bir hastalık organizması, felaketle sonuçlanan çevresel değişiklik veya oldukça başarılı bir avcı, türlerin neslinin tükenmesine katkıda bulunabilir.