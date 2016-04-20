Neffos ile bir eve dönüş öyküsü

Tam Boyutta Gör



TP-LINK’in akıllı telefon markası Neffos’un sponsorluğunda hazırlanan “Eve Dön: Karadeniz” belgeseli, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından izlenen ve izleyici sayısı hızla artan belgeselde, ‘Üzme’ tahtası yapan Hızır Usta’nın sohbeti, eşsiz kar manzaraları ve Karadeniz enerjisi ilgiyi artıran unsurlar.

Yakında Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni akıllı telefon markası TP-LINK Neffos’un sponsorluğunda hazırlanan “Eve Dön: Karadeniz” belgeseli, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından izlenen belgesel, farklı konusu, eşsiz doğa görüntüleri ve ‘Üzme’ tahtası yapan Hızır Usta’nın hoş sohbeti ile dikkatleri çekti ve kulaktan kulağa yayıldı.

Belgeselde snowboard yapan iki arkadaşın, Rize İkizdere’deki Petran (Meşeköy) köyünde yüzyıldan fazla bir zamandır kar üzerinde tahta ile kayıldığını keşfetmesi ve Petran’a yaptıkları ziyaret aktarılıyor. Petran’da ‘Üzme Tahtası’ adı verilen tahtayı yapan ve bu tahta ile kayan Hızır Usta, snowboardcu gençlere bölgede bu sporun tarihini, tahtanın yapılışını anlatırken, snowboardcular da bildiklerini, bazı teknikleri Petranlılara aktarıyor. Ortaya, el değmemiş muhteşem kar manzaraları eşliğinde keyifli sohbetler ve snowboard keyfi çıkıyor. Neffos C5 Max modelinin yüksek çözünürlüklü kamerası ile Petran yaylasının muhteşem görüntüleri, birçok kişinin doğa özlemini gideriyor.

Neffos C5 Max, en ince ayrıntılarda ve her açıdan alınan doğru renklerde kendisini belli eden, kristal netliğinde resim kalitesi sağlıyor. 13M piksellik bir arka kameraya ve 5M piksellik bir ön kameraya sahip olan telefonun arka kamerasının geniş F2.0 diyaframı bulunuyor. Bu sayede, etkileyici fotoğraflar ve videolar çekilebiliyor.

Belgeselde yer alan engin kar manzaraları, Neffos’un güçlü kameraları sayesinde son derece başarılı bir şekilde kaydediliyor ve izleyiciye aktarılıyor. Bembeyaz ve bol ışıklı bir ortamda dahi mükemmel görüntüler elde ediliyor.

Belgeseli aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı