Nesnelerin İnterneti, 2018 yılına kadar cep telefonlarını sollayacak

2015 ve 2021 yılları arasında, Nesnelerin İnterneti bağlantılı cihazların sayısının yıl bazında yüzde 23 büyümesi beklenirken, hücresel Nesnelerin İnterneti’nin en yüksek büyüme hızına sahip olacağı tahmin ediliyor. Raporda toplam 28 milyar cihazın, 2021 yılına kadar bağlantılı hale geleceği ve bu cihazların 16 milyona yakının da Nesnelerin İnterneti cihazı olacağı öngörülüyor.

Rapora göre Batı Avrupa, Nesnelerin İnterneti bağlantıları ekleyerek bu pazara liderlik ederken, Nesnelerin İnterneti cihaz sayısı 2021 yılına kadar yüzde 400 büyüme gösterecek. Bu trendi, 2018 yılında devreye alınacak Avrupa Birliği e-arama talimatını da içeren bağlantılı arabalara olan artan talep gibi düzenleyici gereksinimlerin yönlendireceği öngörülüyor.

Ericsson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Strateji Direktörü Rima Qureshi konuya dair yaptığı açıklamada: "Cihaz maliyetlerinin düşmesi ve yenilikçi uygulamaların ortaya çıkması sayesinde Nesnelerin İnterneti her geçen gün daha da gelişiyor. 2020 yılından itibaren, 5G ağların ticari dağılımı Nesnelerin İnterneti için ağ dilimi ve daha da fazla cihaza bağlanma gibi kritik ek yetenekleri sağlayacak." dedi.

Rapora göre bu yıl üçüncü çeyrekte, akıllı telefon abonelikleri artarak standart telefonları aşacak. 2021 yılında, akıllı telefon abonelikleri neredeyse ikiye katlanarak 3.4 milyardan 6.3 milyara çıkacak. Bunun yanı sıra raporda günümüzde 5 milyar tekil kullanıcı olduğu ve bunun, mobil teknolojinin kısa süreler içerisinde nasıl hızlı büyüdüğünün bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Ericsson raporuna göre gençlerin video izlemek için kullandıkları hücresel veride 15 ayda (2014-2015) yüzde 127 artış söz konusu. 2011 ve 2015 arasındaki 4 yıllık süreçte, gençlerin TV ekranı başında geçirdikleri süre yarı yarıya azalırken, akıllı telefon başında TV ya da video izlemek için geçirdikleri süre yüzde 85 arttı. Bu ve gençlerin, gelecekte de akıllı telefon üzerinden video akışının bir numaralı kullanıcıları olacağı gerçeği, telefon operatörleri için onları en önemli izleme grubu yapıyor.

2016 yılında, uzun bir zamandır beklenen 1 Gbps‘lik veri hızını destekleyen ticari LTE ağlara geçildi. 2016 yılının ikinci yarısında ise 1 Gbps’yi destekleyen cihazların başlangıçta Japonya, ABD, Güney Kore ve Çin gibi pazarlarda ve hızla diğer bölgelerde de yayılması bekleniyor. Mobil kullanıcılar gelişmiş teknoloji ve içerik sayesinde bugün ile karşılaştırıldığında mevcut hızlarından üçte iki daha hızlı veri indirebilecek ve bu hızlı teknolojinin keyfine varabilecekler.

Ericsson Mobilite Raporu’nda öne çıkan diğer başlıklar:

Küresel bir büyüme hikâyesi: Mobil geniş bant abonelikleri 2015 ve 2021 arasında, Orta Doğu ve Afrika’da dört kat artacak; Hindistan'da mobil veri trafiği, 2021’e kadar on beş kat daha büyüyecek; en olgun pazar olmasının yanı sıra 2016 yılında ABD mobil trafikte tek başına yüzde 50 büyüyecek.

Veri trafiği hız kesmeden büyümeye devam ediyor: Küresel mobil veri trafiği, akıllı telefon aboneliği sayılarının ve abone başına veri tüketiminin artması nedeniyle, 2015 ilk çeyrek ve 2016 ilk çeyrek arasında yüzde 60 büyüdü. 2021 yılı sonu itibariyle, mobil veri trafiğinin yaklaşık yüzde 90'ı akıllı telefonlar tarafından gerçekleşecek.

LTE abonelikleri, 2016 ilk çeyreğinde yüksek bir oranda büyüdü: Çeyrek boyunca 150 milyon yeni abonelik gerçekleşti. Gelişmiş kullanıcı deneyimi ve daha hızlı ağ ile dünya çapında 1.2 milyar kişiye ulaşıldı. 2016 yılında LTE‘nin 1 Gbps’lik veri hızı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ek spektrum uyumu, erken 5G dağıtımı planlanan ülkeler arasında gerekli: 5G’nin beklenenden daha hızlı kullanıma geçmesi öngörülüyor ve spektrum uyumunun olması 5G’yi erken kullanmayı planlayan ülkeler arasında gerekli kılıyor. 2020 yılının ötesinde WRC-19 için geçerli işleme ek olarak, ticari 5G dağıtımı için spektrum konusuna odaklanılıyor.