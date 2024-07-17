Oppo ve Ericsson 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı

OPPO ve Ericsson uzun süreli anlaşmaya imza attı
Her iki şirket de cihaz içi test ve pazarlama faaliyetlerinde iş birliği yapacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Oppo, Ericsson'a 5G teknolojisinin kullanımı için telif hakkı ödeyecek. Ayrıca ortaklık, 5G teknolojisinin dağıtımını ve benimsenmesini geliştirmek için cihaz üzerinde test işbirliği ve ortak pazarlama faaliyetlerini içeriyor.
Oppo'dan Feng Ying, bu ortaklığın Oppo için uzun vadeli sağlıklı bir fikri mülkiyet portföyü oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ying, şirketin, dostça müzakereler ve patentlerin değerine karşılıklı saygı yoluyla fikri mülkiyet anlaşmazlıklarını çözme taahhüdünü vurguladı.
Öte yandan Ericsson, telif hakkı içeren lisans anlaşmasının şirketin temel iletişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapmasına olanak tanıyacağını belirtti. Bu duyuru, Oppo ve Nokia arasındaki 5G patent anlaşmazlığının yakın zamanda çözülmesinin ardından geldi.
Mevcut dönemde Nokia'nın Samsung, Honor ve Apple ile yeni nesil hücresel teknoloji için ortaklıklarını uzatmasıyla birlikte mevcut ortaklık anlaşmalarının birkaç kez yeniden imzalandığı görüldü.
Oppo ve Ericsson arasındaki çapraz lisanslama anlaşması, 5G alanında iş birliğini ve inovasyonu teşvik etmek için sektörde devam eden bir çabayı ifade ediyor. Her iki şirket de çıkarlarını uyumlu hale getirerek, gelişmiş 5G teknolojilerinin küresel olarak geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.