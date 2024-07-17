Tam Boyutta Gör Oppo ve Ericsson, uzun süreli 5G patent çapraz lisanslama anlaşmasını içeren küresel bir iş birliği anlaşması duyurdu. Bu ortaklık Oppo'nun gelecekteki cihazlarında Ericsson'un 5G teknolojisini kullanmak için telif ücreti ödemesini sağlayacak.

OPPO ve Ericsson uzun süreli anlaşmaya imza attı

Her iki şirket de cihaz içi test ve pazarlama faaliyetlerinde iş birliği yapacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Oppo, Ericsson'a 5G teknolojisinin kullanımı için telif hakkı ödeyecek. Ayrıca ortaklık, 5G teknolojisinin dağıtımını ve benimsenmesini geliştirmek için cihaz üzerinde test işbirliği ve ortak pazarlama faaliyetlerini içeriyor.

Oppo'dan Feng Ying, bu ortaklığın Oppo için uzun vadeli sağlıklı bir fikri mülkiyet portföyü oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ying, şirketin, dostça müzakereler ve patentlerin değerine karşılıklı saygı yoluyla fikri mülkiyet anlaşmazlıklarını çözme taahhüdünü vurguladı.

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Öte yandan Ericsson, telif hakkı içeren lisans anlaşmasının şirketin temel iletişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapmasına olanak tanıyacağını belirtti. Bu duyuru, Oppo ve Nokia arasındaki 5G patent anlaşmazlığının yakın zamanda çözülmesinin ardından geldi.

Mevcut dönemde Nokia'nın Samsung, Honor ve Apple ile yeni nesil hücresel teknoloji için ortaklıklarını uzatmasıyla birlikte mevcut ortaklık anlaşmalarının birkaç kez yeniden imzalandığı görüldü.

Oppo ve Ericsson arasındaki çapraz lisanslama anlaşması, 5G alanında iş birliğini ve inovasyonu teşvik etmek için sektörde devam eden bir çabayı ifade ediyor. Her iki şirket de çıkarlarını uyumlu hale getirerek, gelişmiş 5G teknolojilerinin küresel olarak geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlıyor.

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Oppo ve Ericsson 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı