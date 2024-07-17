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    Anlık Bildirim

    Oppo ve Ericsson 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı

    OPPO, Ericsson ile küresel bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, küresel patent çapraz lisansı, teknik iş birliği, pazar genişlemesi ve diğer iş birliklerini içeriyor.
    Oppo ve Ericsson 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Oppo ve Ericsson, uzun süreli 5G patent çapraz lisanslama anlaşmasını içeren küresel bir iş birliği anlaşması duyurdu. Bu ortaklık Oppo'nun gelecekteki cihazlarında Ericsson'un 5G teknolojisini kullanmak için telif ücreti ödemesini sağlayacak.

    OPPO ve Ericsson uzun süreli anlaşmaya imza attı

    Her iki şirket de cihaz içi test ve pazarlama faaliyetlerinde iş birliği yapacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Oppo, Ericsson'a 5G teknolojisinin kullanımı için telif hakkı ödeyecek. Ayrıca ortaklık, 5G teknolojisinin dağıtımını ve benimsenmesini geliştirmek için cihaz üzerinde test işbirliği ve ortak pazarlama faaliyetlerini içeriyor.

    Oppo'dan Feng Ying, bu ortaklığın Oppo için uzun vadeli sağlıklı bir fikri mülkiyet portföyü oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ying, şirketin, dostça müzakereler ve patentlerin değerine karşılıklı saygı yoluyla fikri mülkiyet anlaşmazlıklarını çözme taahhüdünü vurguladı.

    Öte yandan Ericsson, telif hakkı içeren lisans anlaşmasının şirketin temel iletişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapmasına olanak tanıyacağını belirtti. Bu duyuru, Oppo ve Nokia arasındaki 5G patent anlaşmazlığının yakın zamanda çözülmesinin ardından geldi.

    Mevcut dönemde Nokia'nın Samsung, Honor ve Apple ile yeni nesil hücresel teknoloji için ortaklıklarını uzatmasıyla birlikte mevcut ortaklık anlaşmalarının birkaç kez yeniden imzalandığı görüldü.

    Oppo ve Ericsson arasındaki çapraz lisanslama anlaşması, 5G alanında iş birliğini ve inovasyonu teşvik etmek için sektörde devam eden bir çabayı ifade ediyor. Her iki şirket de çıkarlarını uyumlu hale getirerek, gelişmiş 5G teknolojilerinin küresel olarak geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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