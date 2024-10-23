Ericsson'un "tek numara" hizmetiyle hattınızı Turkcell'de saatinizde de kullanabileceksiniz

- Nasıl kullanılır?
- Ericsson’un SES çözümü nasıl çalışıyor?
- Üç markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmeti sunuluyor
- Diğer cihazlara da Tek Numara desteği geliyor
- Yorumlar
Turkcell müşterileri, Ericsson’un OneNumber çözümü sayesinde kendi numarasını eSIM’li akıllı saatlerinde kullanabiliyor. eSIM’li akıllı saat; telefon ile aynı hattı, aynı aboneyi ve aynı tarifeyi kullanıyor. Telefondan farklı ağa bağlandığı için telefondan bağımsız olarak görüşme yapabilir ve internete bağlanabilirsiniz. SES çözümü sayesinde kullanıcılar eSIM’lerini uzaktan aktif
edebilecek ve yönetebilecek. Bu teknoloji Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ve Huawei Watch akıllı saatler ile kullanılabiliyor.
Nasıl kullanılır?
- Hizmetten yararlanmak için eSIM destekli Apple Watch, Samsung Galaxy Watch veya Huawei akıllı saate sahip olmanız gerekiyor.
- Saatinizin telefondaki uygulamasından “Hücresel Ağ” ayarlarına ulaşarak Turkcell’in Watch Cellular GPS+ Tarifesini seçin. Watch Cellular GPS+ hizmeti aylık 69 TL olarak ücretlendiriliyor.
- Telefon numaranızı ve Turkcell hızlı giriş şifresini girin.
- Onay işlemlerinin ardından telefon numaranız ile aynı numaraya ve aynı tarifeye sahip eSIM hattınızı kullanmaya başlayabiliriz.
Detaylar: https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/ek-paketler/apple-watch-hucresel-tarifesi
Ericsson’un SES çözümü nasıl çalışıyor?
Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) özelliği telefonunuzdaki hatla bağlantılı eSIM hattı oluşturmanıza imkan tanıyor. Kullandığınız telefon numarası (Uluslararası Mobil Abone Numara Dizini-MSISDN) ile bağlantılı şekilde iki farklı mobil abone kimliği (IMSI) oluşturuluyor. Mobil abone kimliklerinden biri telefonda, diğeri giyilebilir cihazda etkinleştiriliyor. Böylece tek numarayla bağlantılı şekilde iki ayrı hat oluşturuluyor. Turkcell müşterileri, giyilebilir teknolojiler gibi ikincil cihazlarının içindeki eSIM’lerini uzaktan aktif edebilecek ve yönetebilecek.
Üç markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmeti sunuluyor
Turkcell, Ericsson ile iş birliği ile Tek Numara (OneNumber) servisini sunan ilk operatör olmuştu. Günümüzde ise Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere üç farklı markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmetini sunan tek operatör olarak dikkat çekiyor.
Diğer cihazlara da Tek Numara desteği geliyor
Ericsson, Secure Entitlement Server (SES) çözümünü VR gözlükler, tabletler ve PC'ler gibi diğer ikincil cihazları desteklemek için Turkcell ile çalışıyor. Yakında bu tür cihazlar da OneNumber servisi ile desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)