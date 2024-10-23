Ericsson'un "tek numara" hizmetiyle hattınızı Turkcell'de saatinizde de kullanabileceksiniz

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Tam Boyutta Gör Turkcell ve Ericsson iş birliği yaparak eSIM’li akıllı saatler için Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) çözümünü kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde telefonunuzda kullandığınız hattı aynı numara ile akıllı saatlerinizde de kullanabileceksiniz.

Turkcell müşterileri, Ericsson’un OneNumber çözümü sayesinde kendi numarasını eSIM’li akıllı saatlerinde kullanabiliyor. eSIM’li akıllı saat; telefon ile aynı hattı, aynı aboneyi ve aynı tarifeyi kullanıyor. Telefondan farklı ağa bağlandığı için telefondan bağımsız olarak görüşme yapabilir ve internete bağlanabilirsiniz. SES çözümü sayesinde kullanıcılar eSIM’lerini uzaktan aktif

edebilecek ve yönetebilecek. Bu teknoloji Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ve Huawei Watch akıllı saatler ile kullanılabiliyor.

Nasıl kullanılır?

Hizmetten yararlanmak için eSIM destekli Apple Watch, Samsung Galaxy Watch veya Huawei akıllı saate sahip olmanız gerekiyor. Saatinizin telefondaki uygulamasından “Hücresel Ağ” ayarlarına ulaşarak Turkcell’in Watch Cellular GPS+ Tarifesini seçin. Watch Cellular GPS+ hizmeti aylık 69 TL olarak ücretlendiriliyor. Telefon numaranızı ve Turkcell hızlı giriş şifresini girin. Onay işlemlerinin ardından telefon numaranız ile aynı numaraya ve aynı tarifeye sahip eSIM hattınızı kullanmaya başlayabiliriz.

Detaylar: https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/ek-paketler/apple-watch-hucresel-tarifesi

Ericsson’un SES çözümü nasıl çalışıyor?

Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) özelliği telefonunuzdaki hatla bağlantılı eSIM hattı oluşturmanıza imkan tanıyor. Kullandığınız telefon numarası (Uluslararası Mobil Abone Numara Dizini-MSISDN) ile bağlantılı şekilde iki farklı mobil abone kimliği (IMSI) oluşturuluyor. Mobil abone kimliklerinden biri telefonda, diğeri giyilebilir cihazda etkinleştiriliyor. Böylece tek numarayla bağlantılı şekilde iki ayrı hat oluşturuluyor. Turkcell müşterileri, giyilebilir teknolojiler gibi ikincil cihazlarının içindeki eSIM’lerini uzaktan aktif edebilecek ve yönetebilecek.

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Üç markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmeti sunuluyor

Turkcell, Ericsson ile iş birliği ile Tek Numara (OneNumber) servisini sunan ilk operatör olmuştu. Günümüzde ise Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere üç farklı markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmetini sunan tek operatör olarak dikkat çekiyor.

Diğer cihazlara da Tek Numara desteği geliyor

Ericsson, Secure Entitlement Server (SES) çözümünü VR gözlükler, tabletler ve PC'ler gibi diğer ikincil cihazları desteklemek için Turkcell ile çalışıyor. Yakında bu tür cihazlar da OneNumber servisi ile desteklenecek.

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