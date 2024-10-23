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    Ericsson'un "tek numara" hizmetiyle hattınızı Turkcell'de saatinizde de kullanabileceksiniz

    Ericsson'un Turkcell müşterileri için kullanıma sunduğu "SES" çözümü sayesinde Apple, Samsung ve Huawei akıllı saatler için eSIM'i uzaktan aktif edebilir ve Tek Numara hizmetinden yararlanabilirsiniz.
    Hattınızı akıllı saatinizde de aynı tarife üzerinden kullanma Tam Boyutta Gör
    Turkcell ve Ericsson iş birliği yaparak eSIM’li akıllı saatler için Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) çözümünü kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde telefonunuzda kullandığınız hattı aynı numara ile akıllı saatlerinizde de kullanabileceksiniz. 

    Turkcell müşterileri, Ericsson’un OneNumber çözümü sayesinde kendi numarasını eSIM’li akıllı saatlerinde kullanabiliyor. eSIM’li akıllı saat; telefon ile aynı hattı, aynı aboneyi ve aynı tarifeyi kullanıyor. Telefondan farklı ağa bağlandığı için telefondan bağımsız olarak görüşme yapabilir ve internete bağlanabilirsiniz. SES çözümü sayesinde kullanıcılar eSIM’lerini uzaktan aktif
    edebilecek ve yönetebilecek. Bu teknoloji Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ve Huawei Watch akıllı saatler ile kullanılabiliyor.

    Nasıl kullanılır?

    1. Hizmetten yararlanmak için eSIM destekli Apple Watch, Samsung Galaxy Watch veya Huawei akıllı saate sahip olmanız gerekiyor.
    2. Saatinizin telefondaki uygulamasından “Hücresel Ağ” ayarlarına ulaşarak Turkcell’in Watch Cellular GPS+ Tarifesini seçin. Watch Cellular GPS+ hizmeti aylık 69 TL olarak ücretlendiriliyor.
    3. Telefon numaranızı ve Turkcell hızlı giriş şifresini girin.
    4. Onay işlemlerinin ardından telefon numaranız ile aynı numaraya ve aynı tarifeye sahip eSIM hattınızı kullanmaya başlayabiliriz.

    Detaylar: https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/ek-paketler/apple-watch-hucresel-tarifesi

    Ericsson’un SES çözümü nasıl çalışıyor?

    Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) özelliği telefonunuzdaki hatla bağlantılı eSIM hattı oluşturmanıza imkan tanıyor. Kullandığınız telefon numarası (Uluslararası Mobil Abone Numara Dizini-MSISDN) ile bağlantılı şekilde iki farklı mobil abone kimliği (IMSI) oluşturuluyor. Mobil abone kimliklerinden biri telefonda, diğeri giyilebilir cihazda etkinleştiriliyor. Böylece tek numarayla bağlantılı şekilde iki ayrı hat oluşturuluyor. Turkcell müşterileri, giyilebilir teknolojiler gibi ikincil cihazlarının içindeki eSIM’lerini uzaktan aktif edebilecek ve yönetebilecek.

    Üç markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmeti sunuluyor

    Turkcell, Ericsson ile iş birliği ile Tek Numara (OneNumber) servisini sunan ilk operatör olmuştu. Günümüzde ise Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere üç farklı markanın akıllı saatlerine Tek Numara hizmetini sunan tek operatör olarak dikkat çekiyor.

    Diğer cihazlara da Tek Numara desteği geliyor

    Ericsson, Secure Entitlement Server (SES) çözümünü VR gözlükler, tabletler ve PC'ler gibi diğer ikincil cihazları desteklemek için Turkcell ile çalışıyor. Yakında bu tür cihazlar da OneNumber servisi ile desteklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Forumdan Konular

    hayırlı dost edinmek için dua ome tv cihazlarınıza erişimi engellediniz vestel mi beko mu aseton araba boyasına zarar verir mi arçelik buzdolabı kapağı kapatinca ses

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