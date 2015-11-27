NetApp Insight’ta 1000’in üzerinde sertifika verildi

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NetApp’ın yıllık teknik konferansı Insight, 3.500 civarındaki müşteri, iş ortağı, mühendis ve danışmanın katılımı ile Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Konferansta NetApp’ın Data Fabric vizyonunun nasıl gerçeklik kazandığı üzerinde duruldu. Katılımcıların 300 oturuma katılma fırsatı yakaladığı etkinlikte 1000’in üzerinde yeni sertifika da verildi. Verilen sertifika sayısında geçen yıla oranla yüzde 45 seviyesinde yaşanan artış NetApp’ın sektördeki bilgi ve yeteneklerini dört gün içerisinde ne denli büyüttüğünü de gözler önüne sermiş oldu.NetApp’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Genel Müdürü Manfred Reitner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “62 ülkeden katılımın gerçekleştiği bu etkinlik tam anlamı ile küresel bir etkinliktir. İş ortaklarımız ve müşterilerimiz artık Data Fabric’in sadece düzgün çalışan bir çözüm paketi olmasının yanı sıra müşterilerin dijital çağı kucaklamalarına ve bulut sistemlerine hazırlanmalarına yardımcı olduğunun farkında.” dedi.Hibrit bulutun önündeki en büyük engel: Mevcut sistemlere entegrasyonNetApp’ın etkinliğe katılanlar arasında yaptığı ankete göre buluta geçiş önünde en önemli iki sorun yüzde 52 ile “mevcut sistemlere entegrasyonda zorluk” ve yüzde 51 ile “veri güvenliği endişeleri” başlıkları yer aldı. “Kurulum zorluğu” ise yüzde 36 ile katılımcıların işaret ettiği diğer bir sorun oldu.Alman bulut servis sağlayıcısı DARZ, Alman Meteoroloji Servisi DWS ve İtalyan telekom lideri Tiscali gibi müşteriler, konferansta hibrit veya çoklu-bulut sistemlerinin güvenliğini müşterilerine avantaj sağlayacak şekilde nasıl sağlayabilecekleri ile ilgili bakış açılarını ve çözümlerini paylaştı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Wired dergisinin eski Genel Yayın Müdürü ve ABD’deki en büyük ticari insansız hava aracı üreticisi 3D Robotics’in CEO’su Chris Anderson, insansız hava araçların gelecekte nasıl Data Fabric mimarisi ile çalışacağını gösterdi. Çiftçilerin bu araçlardan elde edilecek verileri bilgiye dönüştürerek verimliliğini artırabileceğini dile getiren Anderson, “insansız hava araçlarının da internetin bir parçası olduğu düşünülerek telefon ve bulut ile aynı platform üzerinde bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkacak kapsamlı yaklaşım, en geniş ‘Büyük Veriyi’ ortaya çıkaracak bir fırsat olacaktır.” dedi.Yine NetApp’ın etkinlikte katılımcılara yönelttiği “Günümüzde BT hizmetlerinin yüzde 6’sı hibrit bulut üzerinden sunuluyor olsaydı tahmininize göre 5 yıl sonra pazarın durumu nasıl olurdu?” sorusuna verilen yanıtlarda, katılımcıların üçte biri pazarın yüzde 26-51 büyüyeceği yönünde tahminde bulunurken dörtte biri ise yüzde 52 ila yüzde 75 arasında bir büyüme yaşanabileceğini belirtti.Bu talebi karşılamayı hedefleyen NetApp, etkinlikte müşterilerinin verilerini hibrit bulutta daha kolay ve performanslı bir şekilde yönetmesini, taşımasını ve korumasını sağlayacak yeni ürün, çözüm ve servislerini de duyurdu. NetApp’ın duyurduğu yeni çözümler ise şu şekilde:- StorageGRID Webscale 10.2- Yeni SnapCenter- NetApp için Yeni Commvault IntelliSnap- MetroCluster ile genişletilmiş Synchronous Replication- Acil Kurtarma Çözümler için Geliştirilmiş Profesyonel Servisler- Disk fiyatına Flash- Genişletilmiş 3x Performans Garantisi- Anlık tekilleştirme ve kopyalama yapmadan taşıma desteği ile birlikte gelen Data ONTAP işletim sisteminin yeni versiyonuInsight 2015 kapanışında ise NetApp Alman Kızılhaç’ına 7 bin dolar bağış yaptı. NetApp etkinlikte, Insight katılımcılarından Twitter üzerinden #NetAppInsight ile yapacakları her bir paylaşım için NetApp’ın Kızılhaç’a bir dolar bağışlayacağını açıklamıştı. NetApp sosyal sorumluluk bilinci içerisinde özellikle Almanya’daki mültecilerin durumunu da göz önüne alarak ihtiyaç sahipleri için duyarlığı ve bilinci artırmayı amaçlıyor.