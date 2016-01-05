Netatmo'dan gördüğünü ayırt edebilen güvenlik kamerası

Yaşadığımız ya da çalıştığımız ortamların güvenliği için kurduğumuz güvenlik kameraları, CES fuarının gösterdiği kadarıyla 2016 yılında çok daha akıllı hale gelecek. Bunun en güzel örneğini oluşturan Netatmo Presence, gördüğünü ayırt edebiliyor olmasıyla beğeni topluyor.

Güvenlik sistemleri konusunda önemli çalışmaları bulunan Netatmo şirketi tarafından hazırlanan dış mekan kamerası Presence, ilk olarak dış tasarımı ile dikkat çekiyor. Mevcut güvelik kameralarına göre çok daha modern ve minimalist görünen cihaz, esas farkını taşıdığı teknolojiyle koyuyor ve baktığı yöndeki insan, hayvan ya da otomobiller arasındaki farkı ayırt edebiliyor.

Bu ayrıt etme altyapısı ile örneğin sadece insan hareketi algıladığı zaman ev sahibine haber verebilen ya da kayıt başlatabilen Netatmo Presence, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cihazlar veya bilgisayarlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Full HD video çekebildiği ve gerçek zamanlı görüntü aktarabildiği belirtilen kamera, hareket algılama desteğini 20 metre içeriside veriyor ve microSD ile depolama miktarını rahatlıkla arttırabiliyor.

Dahili projektör ve gece görüş sistemlerine de sahip olan gelişmiş güvenlik kamerası Netatmo Presence, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor ancak fiyat şimdilik bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/netatmo-presence-outdoor-security-camera/