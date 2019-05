Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası"

Neutron'un yeni nesil güvenlik kameraları ile el kamerası netliğinde video kaydedip, insansız hava araçları kadar keskin gece görüş ve yakınlaştırma yetenekleri son kullanıcıya sunuluyor.

Neutron'un yeni nesil güvenlik kameraları ile el kamerası netliğinde video kaydedip, insansız hava araçları kadar keskin gece görüş ve yakınlaştırma yetenekleri son kullanıcıya sunuluyor.

Yerli bir marka olan ve uzun süredir güvenlik kameraları üreten Neutron’un masamızdaki ürün ailesi yeni nesil ip kameralardan oluşuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

8 IP kamerayı aynı anda kayıt altına alabilen ünite aynı zamanda kameralara 200 metreye kadar cat 6 kablo üzerinden enerji de sağlayabiliyor. Yani kameraların çalışması için ek bir güç bağlantısına gerek duyulmuyor, ağ bağlantısını yapmak yeterli.Elimizdeki kameralardan en küçüğü geniş açılı ve odaklı olan bir tepe kamera. IP ve CRT olarak veri gönderebilen kameraya isterseniz mikrofon ilave ederek ses kaydı yapmasını da sağlayabiliyorsunuz.Aynı zamanda hoparlör bağlayıp ortama sesinizi de göndermeniz mümkün.Kameraların ortamdaki ısı değişimleri ve yoğun ses değişikliklerini algılayıp alarm durumuna geçebiliyor oluşları da güvenliği bir üst seviyeye taşıyor. (Burası yeni eklendi)dış ortam için benzer özellikleri olan modelde de ise CRT desteği konmamış. Görüntü ve ses aktarımı sadece IP üzerinden yapılabiliyor.Yakınlaştırma isteyenler içinse dış ortamda kullanılabilen ve yaklaşık 3 kat optik yakınlaştırma yapabilen modelde SD kart takılarak görüntülerin SD karta kayıt alınması da sağlanabiliyor.Fakat asıl eğlence en pahalı ve en büyük modelde. Her eksende hareket etme özeliğine sahip, etkili gece görüş ve 22 kat optik yakınlaştırma ile donatılan Star lazer ailesinin en değerli üyesi.Bu cihaz 500 metre mesafeyi aydınlatarak gece görüş sağlayabiliyor. Neutron’un her kamerası gibi 1080P 30 kare/sn görüntü aktarımı ve gelişmiş WDR özelliği de beraberinde sunuluyor.WDR özelliği cep telefonlarından aşina olduğumuz HDR videoya benziyor. Kemara iç ve dış ortamdaki ışığı dengeleyerek dışarısı güneşli olsa dahi görüntü almanızı sağlıyor. Böylece hem içeriyi hem de belli bir oranda dışarıyı aynı anda görebiliyorsunuz.Tabi bütün kameraların kayıt cihazı üzerinden internete çıkılarak her an her yerden akıllı cihazlar vasıtası ile kontrol edilebiliyor oluşu da önemli özelliklerden biri.Hareketli kameralarda kameranın nerede ne kadar süre kalacağını seçerek belli bir döngü oluşturup sürekli olarak kameranın bu noktaları otomatik dolaşmasını sağlayabileceğiniz gibi güzel özelliklerden bir diğeri de hareketsiz kameralarda Full HD görüntüyü birden fazla parçaya bölerek her karenin ayrı kayıt altına alınmasının sağlanabilmesi.Böylece bir otoparkta giriş ve çıkışı kesen bir noktaya konacak tek bir kamera ile giriş ve çıkışlar ayrı ayrı kayıt altına alınıp ayrı ekranlardan izlenebilir hale gelebiliyor.hareket duyarlılığı aktif edilerek de ortamda hareketlilik olduğunda sistemin kayıt almaya başlaması ve haber vermesi sağlanabiliyor. Sistem sürekli kayıt modunda olduğu için hareket esnasında kullanıcya hareketten belli bir süre öncesini de göndererek olayın rahat anlaşışmasında yardımcı oluyor.Ek olarak dış ortam için geliştirilen ayaklı ve hareketli kameraların hepsinde bulunan lens ısıtma teknolojisi sayesinde buğu ve kar birikintisinin de önüne geçilebiliyor oluşu ilgimizi çeken ayrıntılar arasındaydı.Açıkçası Neutron’un kameralarının görüntü kalitelerini çok beğendik. Özellikle 22x optik yakınlaştırmalı lazer gece görüşlü modeller oynamak inanılmaz keyifli. Evden çıkmayı pek sevmeyenler evin dışına böyle bir kamera yerleştirerek oyundan ve internetten bunaldıklarında çevrede neler olup bitiyor bakabilirler.