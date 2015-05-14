New York'un seyyar yiyecek arabaları teknolojiye ayak uyduruyor

Amerikan dizi veya filmlerindeki en klasik sahnelerden birisi başrol karakterlerinin seyyar yiyecek arabalarından sosisli satın almasıdır. MOVE Systems şirketi ise bu sahneleri biraz değiştirmeye kararlı gözüküyor.

Seyyar yiyecek satan araçların teknolojiye ayak uydurmasını isteyen şirket bağışlarla ve özel sponsorluklardan elde ettiği gelirle 500 adet teknolojik araç tedarik etmeye hazırlanıyor. Yeni teknolojik araçların, eski ve çevreye zarar veren eski aracı bulunan satıcılara ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor. Üzerinde güneş paneli ve batarya gibi teknolojiler barındıran bu yeni araçlar yiyecekleri pişirmek için gerekli yakıtı güneş enerjisiyle karşılarken, hareket edebilmek için elektrikli bataryasını kullanıyor.

Şehirde şimdilik ruhsatlı 2800 seyyar yiyecek aracı bulunduğu belirtilirken bunun yanında sezonluk dönemlerde bu sayıya 1000 araç daha ekleniyor. Ayrıca sebze, meyve gibi pişirilmeyen ürünler satan da 1000'den fazla araç bulunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi şirket şimdilik 500 araç dağıtmaya hazırlanırken ilerleyen dönemlerde tüm araçların yenilenmesi ve teknolojiye ayak uydurması planlanıyor.

http://ny.eater.com/2015/5/11/8585121/solar-panels-eco-friendly-food-carts-NYC