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NextBit'ten bulut depolamaya dayalı akıllı telefon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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NextBit'ten bulut depolamaya dayalı akıllı telefon

Üreticilerin mobil cihazlarında depolama belleklerinin yetersiz kalması ihtimaline karşı zaman zaman bulut depolama alanları hediye ettiğini biliyoruz. Ancak NextBit firmasının Robin akıllı telefonu tamamen buluta dayalı sistemi ile bir ilke imza atıyor. 

Eski Google ve HTC yöneticilerinin kurduğu NextBit firması, akıllı telefonunda 32GB depolama kapasitesi ve 100GB bulut depolama alanı sunuyor. Ancak cihazda kullanılmayan uygulamalar ve içerikler bu bulut alanına yüklenerek sadece ihtiyaç olduğu anda geri getiriliyor. Böylece dahili bellekte yer kaplamıyorlar ve ihtiyaç olduğu anda bellek alanını kullanıyorlar. 

Cihazda öğrenebilir bir sistem bulunuyor. Kullanıcının en sık kullandığı uygulamalar tespit edilerek buna göre buluta yükleme yapılıyor. Ayrıca uzun süre kullanılmayan uygulama tespit edildiğinde yük içeriği buluta atılıyor. Bu cihaz internete bağlı olmasa bile yapılıyor zira yedeklemelerle bulut sürekli güncel tutuluyor. 

Elbette böyle bir sistemin sürekli internete bağlı olması gerek. Telefon WiFi üzerinden sürekli yedekleme yapıyor ve istenirse hücresel ağlar da kullanılıyor. Ayrıca bulut depolama ile etkileşimin çok hızlı olduğu belirtiliyor. Cihazda Android 5.0 işletim sistemi kullanılıyor. 

Donanım özelliklerine bakacak olursak 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2680mAh gücünde batarya, LTE desteği, kenarda parmak izi okuyucu, çift ön hoparlör sayabiliriz. 

Cihazın dış tasarımı da oldukça ilgi çekici. Arka kısımda buluta bağlı olduğunu gösteren ve bildirimleri ileten iki ayrı LED bildirim ışığı mevcut. Cihaz Kickstarter üzerinde kısa sürede ihtiyacı olan bağışa yaklaşmış durumda. Cihazın sevkiyatları Ocak 2016 itibariyle başlayacak. Fiyatı ise 399$. 

https://www.kickstarter.com/projects/nextbit/robin-the-smarter-smartphone Yorum Yaz
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happyone2 4 yıl
Türkiye'ye gelmiyor zaten.
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Hyponsoinage 4 yıl
Ben tasarimi begendim acikcasi. Ama ustteki arkadasin yazdigi gibi internet baglantisi uzerine kurulu bi fikir bu. Ulkemizde tutcagini sanmam. 400 dolar sisteme gore normal
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kadirirdem 4 yıl
özellikler fena değil fakat tasarım kötü olmuş...
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muccos 4 yıl
Fikir güzel.Ama Türkiye'de internet hızları bu haldeyken burada tutması zor.
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THUGGER 4 yıl
Tasarimi kotu olmus.
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interwap 4 yıl
Parmaz izi okuyucuyu fotoğraflarda göremedim.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl interwap
Z5 teki gibi güç butonu kullanılıyor olabilir parmak izi için.
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