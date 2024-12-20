Huawei'nin en iyi telefonları (2025)

- Huawei en iyi telefonlar sıralaması 💯
- 1️⃣ Huawei Pura 70 Ultra
- 2️⃣ Huawei P60 Pro
- 3️⃣ Huawei Mate 50 Pro
- 4️⃣ Huawei P40 Lite
- 5️⃣ Huawei Nova 11
- 6️⃣ Huawei Pura 70
- 7️⃣ Huawei Nova 12S
- 8️⃣ Huawei Pura 70 Pro
- 9️⃣ Huawei Nova Y91
- 🔟 Huawei Nova Y70
- Yorumlar
Huawei, farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eden çeşitli cihazlar sunarak akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu. Olağanüstü kamera özellikleri arayanlar için Huawei cep telefonları etkileyici kamera sistemleriyle, çarpıcı fotoğraf ve videoları kolaylıkla çekmeleriyle biliniyor. Huawei telefonları ayrıca rekabetçi fiyatlarıyla da biliniyor. Güçlü işlemciler, canlı ekranlar, yenilikçi tasarım, kamera kalitesi, genel performanslarıyla Huawei akıllı telefonlar oldukça beğeniliyor. Peki, hangi Huawei telefonu almalı? Huawei telefon önerisi isteyenler için özellikle kamerasıyla öne çıkan en iyi modeller burada.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Huawei Pura 70 Ultra
|59.999 TL
|Huawei P60 Pro
|38.998 TL
|Huawei Mate 50 Pro
|40.999 TL
|Huawei P40 Lite
|14.000 TL
|Huawei Nova 11
|17.999 TL
|Huawei Pura 70
|33.799 TL
|Huawei Nova 12S
|19.999 TL
|Huawei Pura 70 Pro
|42.999 TL
|Huawei Nova Y91
|12.999 TL
|Huawei Nova Y70
|8.500 TL
Huawei telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Huawei Mate & Pura serisi ve Nova modelleri oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Huawei telefon modelleri arasında ise; Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Mate 50 Pro ve Huawei P60 Pro performansları ve kamera kaliteleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ Huawei Pura 70 Ultra
Huawei Pura 70 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 40MP (ultra geniş) + 50MP (makro telefoto)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5200 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz şarj
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
- Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 g
2️⃣ Huawei P60 Pro
Huawei P60 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2700, 120Hz, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 48MP (telefoto) + 13MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 4815 mAh, 88w kablolu / 50w kablosuz şarj
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- Boyut ve ağırlık: 161 x 74.5 x 8.3 mm, 200 g
3️⃣ Huawei Mate 50 Pro
Huawei Mate 50 Pro özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, 1212x2616, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 8GB
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 64MP (periskop telefoto) + 13MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 4700 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz şarj
- İşletim sistemi: EMUI 13
- Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.5 x 8.5 mm, 205 g
4️⃣ Huawei P40 Lite
Huawei P40 Lite özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 1080x2310, IPS LCD
- İşlemci: Kirin 810
- Bellek: 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 4200 mAh, 40w kablolu şarj
- İşletim sistemi: Android 10, EMUI 10
- Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm, 183 g
5️⃣ Huawei Nova 11
Huawei Nova 11 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 60MP
- Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
- Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g
6️⃣ Huawei Pura 70
Huawei Pura 70 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, 2760x1256, 120Hz, LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 9000S1
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 13MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 4900 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz / 7.5w ters kablosuz şarj
- İşletim sistemi: EMUI 14.2
- Boyut ve ağırlık: 157.6 x 74.3 x 8 mm, 207 g
7️⃣ Huawei Nova 12S
Huawei Nova 12S özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 60MP
- Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj
- İşletim sistemi: EMUI 14
- Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g
8️⃣ Huawei Pura 70 Pro
Huawei Pura 70 Pro özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 2844x1260, 120Hz, LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 9010
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 12.5MP (ultra geniş) + 48MP (makro telefoto)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5050 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz / 20w ters kablosuz şarj
- İşletim sistemi: EMUI 14.2
- Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 220 g
9️⃣ Huawei Nova Y91
Huawei Nova Y91 özellikleri
- Ekran: 6.95 inç, 1080x2376, 90Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek: 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 7000 mAh, 22.5w kablolu şarj
- İşletim sistemi: EMUI 13
- Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 214 g
🔟 Huawei Nova Y70
Huawei Nova Y70 özellikleri
- Ekran: 6.75 inç, 720x1600, IPS LCD
- İşlemci: Kirin 710A
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 64GB, 128GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 6000 mAh, 22.5w kablolu şarj
- İşletim sistemi: EMUI 12
- Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 9 mm, 199 g
Huawei en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefon alınır? diye soranlar için, kamerası en iyi Huawei telefon modellerine yer verdik. Huawei telefon en üst modeli, en pahalı telefonu hangisi? gibi sıkça sorulan soruların yanıtını Huawei telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.
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