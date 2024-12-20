Huawei'nin en iyi telefonları (2025)

Huawei, farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eden çeşitli cihazlar sunarak akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu. Olağanüstü kamera özellikleri arayanlar için Huawei cep telefonları etkileyici kamera sistemleriyle, çarpıcı fotoğraf ve videoları kolaylıkla çekmeleriyle biliniyor. Huawei telefonları ayrıca rekabetçi fiyatlarıyla da biliniyor. Güçlü işlemciler, canlı ekranlar, yenilikçi tasarım, kamera kalitesi, genel performanslarıyla Huawei akıllı telefonlar oldukça beğeniliyor. Peki, hangi Huawei telefonu almalı? Huawei telefon önerisi isteyenler için özellikle kamerasıyla öne çıkan en iyi modeller burada.

Huawei telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Huawei Mate & Pura serisi ve Nova modelleri oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Huawei telefon modelleri arasında ise; Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Mate 50 Pro ve Huawei P60 Pro performansları ve kamera kaliteleriyle öne çıkıyor.

1️⃣ Huawei Pura 70 Ultra Tam Boyutta Gör Huawei Pura 70 Ultra, markanın en son çıkan ve en üst modeli. Ultra ışık alan teleskopik kamera, ultra hızlı anlık çekim, ultra ışık alan süper makro, tam odaklı HD fotoğrafçılık, gerçekçi portre ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kamera özellikleriyle donatılan Pura 70 Ultra, son derece dayanıklı ekranı, şaşırtıcı düzeyde hızlı şarj olan güçlü bataryasıyla da farkını ortaya koyuyor. Huawei Pura 70 Ultra özellikleri Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9010

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 40MP (ultra geniş) + 50MP (makro telefoto)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5200 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz şarj

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 g

2️⃣ Huawei P60 Pro Tam Boyutta Gör P60 Pro, Huawei'nin en iyi kameralı telefon modellerinden biri. Huawei P60 Pro, göz alıcı parıltılı tasarımı, yüksek ışık hassasiyetine sahip birincil ve telefoto kamerası, dayanıklı Kunlun Glass camı, 10 dakikada %50'ye kadar şarj olan güçlü batarya kapasitesiyle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. Huawei P60 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1220x2700, 120Hz, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 8GB, 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 48MP (telefoto) + 13MP (ultra geniş)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 4815 mAh, 88w kablolu / 50w kablosuz şarj

İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1

Boyut ve ağırlık: 161 x 74.5 x 8.3 mm, 200 g

3️⃣ Huawei Mate 50 Pro Tam Boyutta Gör Mate 50 Pro, Huawei'nin en iyi telefonlarından biri. Huawei Mate 50 Pro, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatan kamerası, parlak ve son derece dayanıklı ekranı, 6 metreye kadar su geçirmeyen şık tasarımı, uzun süre dayanan yüksek pil gücü, süper hızlı uygulama açılışı, akıcı oyun, otomatik yer açma özellikleriyle dikkat çekici bir telefon. Huawei Mate 50 Pro özellikleri Ekran: 6.74 inç, 1212x2616, 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 8GB

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 64MP (periskop telefoto) + 13MP (ultra geniş)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 4700 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz şarj

İşletim sistemi: EMUI 13

Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.5 x 8.5 mm, 205 g

4️⃣ Huawei P40 Lite Tam Boyutta Gör P40 Lite, Huawei'nin uygun fiyatlı telefonları arasında ancak tam bir fiyat performans canavarı. Yapay zeka destekli kameraları, yüksek pil kapasitesi, güçlü işlemcisiyle hala tercih edilebilecek akıllı telefonlardan biri. Huawei P40 Lite, bütçe dostu iyi telefon arayanlara tavsiyemizdir. Huawei P40 Lite özellikleri Ekran: 6.4 inç, 1080x2310, IPS LCD

İşlemci: Kirin 810

Bellek: 6GB, 8GB RAM

Depolama: 128GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 16MP

Batarya: 4200 mAh, 40w kablolu şarj

İşletim sistemi: Android 10, EMUI 10

Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm, 183 g

5️⃣ Huawei Nova 11 Tam Boyutta Gör Huawei telefon öneri listemizde yer verdiğimiz modellerden biri de; Nova 11. Huawei Nova 11, ultra ince çerçeveli ve düz kenarlı tasarımı, 60 megapiksel ultra geniş açılı ön portre kamerası, 30 dakikada tam şarj olan bataryasıyla dikkat çekiyor. Huawei Nova 11 özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)

Ön kamera: 60MP

Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj

İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g

En iyi Xiaomi & Redmi telefonlar listesi 1 hf. önce eklendi

6️⃣ Huawei Pura 70 Tam Boyutta Gör Pura 70, Huawei’nin üst seviye telefonları arasında ve kamera tasarımıyla dikkat çekici bir model. Fütüristik ikonik tasarımı dışında ultra hızlı anlık çekim, gerçekçi portre çekimler, tam odaklı HD fotoğrafçılık, süper makro gibi kamera özellikleriyle öne çıkan Huawei Pura 70, ekranıyla da fark yaratıyor. İkili SuperCharge teknolojisi sayesinde şarj süresi de şaşırtıyor. Huawei Pura 70 özellikleri Ekran: 6.6 inç, 2760x1256, 120Hz, LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9000S1

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 13MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 4900 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz / 7.5w ters kablosuz şarj

İşletim sistemi: EMUI 14.2

Boyut ve ağırlık: 157.6 x 74.3 x 8 mm, 207 g

7️⃣ Huawei Nova 12S Tam Boyutta Gör Huawei Nova 12S, uygun fiyatlı ve kaliteli akıllı telefon arayanlara önereceğimiz bir model. Nova 12s, inceliğiyle şaşırtan tasarımı, göz alıcı ve parlak kasası, 60MP ultra geniş açılı selfie kamerası, 30 dakikada tam şarj olan bataryasıyla uygun fiyata alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Huawei Nova 12S özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)

Ön kamera: 60MP

Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj

İşletim sistemi: EMUI 14

Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g

8️⃣ Huawei Pura 70 Pro Tam Boyutta Gör Pura 70 Pro, Huawei'nin üst segment telefonları arasında. Huawei Pura 70 Pro modeli, hem tasarımı hem de yetenekleriyle büyüleyici kameraları, yansımayı önleyici, canlı ve parlak ekranı, yalnızca 15 dakikada %50 şarj olan ultra güçlü bataryasıyla üst seviye bir akıllı telefon. Huawei Pura 70 Pro özellikleri Ekran: 6.8 inç, 2844x1260, 120Hz, LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9010

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 512GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 12.5MP (ultra geniş) + 48MP (makro telefoto)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5050 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz / 20w ters kablosuz şarj

İşletim sistemi: EMUI 14.2

Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 220 g

9️⃣ Huawei Nova Y91 Tam Boyutta Gör Nova Y91, Huawei’nin en iyi bataryalı telefonunu arayanlara tavsiyemizdir. 7000 mAh bataryaya sahip olmasıyla tüm gün şarja ihtiyaç duymacaksınız. Dev bataryasının yanında oldukça büyük ekranı, stereo çift hoparlör sistemi, kesintisiz ön ve arka kamera kayıt özelliğiyle Huawei Nova Y91, uygun fiyatlı cep telefonu arayanlar için tercih edilebilecek en iyi modellerden biri. Huawei Nova Y91 özellikleri Ekran: 6.95 inç, 1080x2376, 90Hz, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Bellek: 6GB, 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 8MP

Batarya: 7000 mAh, 22.5w kablolu şarj

İşletim sistemi: EMUI 13

Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 214 g

🔟 Huawei Nova Y70 Tam Boyutta Gör Huawei telefon tavsiye listemizi ucuz ve kaliteli bir model olan Huawei Nova Y70 ile tamamlıyoruz. Huawei’nin yüksek bataryalı akıllı telefonları arasında olan Nova y70, cam havası katılmış şık arka tasarımı, etkileyici ekran gövde oranı sunan büyük ekranı, geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü arka kamerası ve yapay zeka destekli ön kamerası ve ses performansıyla öne çıkıyor. Huawei Nova Y70 özellikleri Ekran: 6.75 inç, 720x1600, IPS LCD

İşlemci: Kirin 710A

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64GB, 128GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 8MP

Batarya: 6000 mAh, 22.5w kablolu şarj

İşletim sistemi: EMUI 12

Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 9 mm, 199 g Huawei en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefon alınır? diye soranlar için, kamerası en iyi Huawei telefon modellerine yer verdik. Huawei telefon en üst modeli, en pahalı telefonu hangisi? gibi sıkça sorulan soruların yanıtını Huawei telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

En İyi Huawei Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 56745

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.