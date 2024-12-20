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    Huawei'nin en iyi telefonları (2025)

    Huawei'nin en iyi kameralı telefonlarını arayanlar buraya! Son çıkan en üst modelden fiyat/performans canavarına en iyi Huawei telefon modelleri ve fiyatları sizlerle.

    Huawei, farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eden çeşitli cihazlar sunarak akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu. Olağanüstü kamera özellikleri arayanlar için Huawei cep telefonları etkileyici kamera sistemleriyle, çarpıcı fotoğraf ve videoları kolaylıkla çekmeleriyle biliniyor. Huawei telefonları ayrıca rekabetçi fiyatlarıyla da biliniyor. Güçlü işlemciler, canlı ekranlar, yenilikçi tasarım, kamera kalitesi, genel performanslarıyla Huawei akıllı telefonlar oldukça beğeniliyor. Peki, hangi Huawei telefonu almalı? Huawei telefon önerisi isteyenler için özellikle kamerasıyla öne çıkan en iyi modeller burada.

    Huawei en iyi telefonlar sıralaması 💯
    Marka/Model 📱 Fiyat 🏷️
    Huawei Pura 70 Ultra 59.999 TL
    Huawei P60 Pro 38.998 TL
    Huawei Mate 50 Pro 40.999 TL
    Huawei P40 Lite 14.000 TL
    Huawei Nova 11 17.999 TL
    Huawei Pura 70 33.799 TL
    Huawei Nova 12S 19.999 TL
    Huawei Pura 70 Pro 42.999 TL
    Huawei Nova Y91 12.999 TL
    Huawei Nova Y70 8.500 TL

    Huawei telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Huawei Mate & Pura serisi ve Nova modelleri oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Huawei telefon modelleri arasında ise; Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Mate 50 Pro ve Huawei P60 Pro performansları ve kamera kaliteleriyle öne çıkıyor.

    1️⃣ Huawei Pura 70 Ultra

    Huawei telefon en üst modeli Pura 70 Ultra Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura 70 Ultra, markanın en son çıkan ve en üst modeli. Ultra ışık alan teleskopik kamera, ultra hızlı anlık çekim, ultra ışık alan süper makro, tam odaklı HD fotoğrafçılık, gerçekçi portre ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kamera özellikleriyle donatılan Pura 70 Ultra, son derece dayanıklı ekranı, şaşırtıcı düzeyde hızlı şarj olan güçlü bataryasıyla da farkını ortaya koyuyor.

    Huawei Pura 70 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, FHD+, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Kirin 9010
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 40MP (ultra geniş) + 50MP (makro telefoto)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5200 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
    • Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 g

    2️⃣ Huawei P60 Pro

    Huawei en iyi kameralı telefonu P60 Pro Tam Boyutta Gör
    P60 Pro, Huawei'nin en iyi kameralı telefon modellerinden biri. Huawei P60 Pro, göz alıcı parıltılı tasarımı, yüksek ışık hassasiyetine sahip birincil ve telefoto kamerası, dayanıklı Kunlun Glass camı, 10 dakikada %50'ye kadar şarj olan güçlü batarya kapasitesiyle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri.

    Huawei P60 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2700, 120Hz, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 48MP (telefoto) + 13MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 4815 mAh, 88w kablolu / 50w kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
    • Boyut ve ağırlık: 161 x 74.5 x 8.3 mm, 200 g

    3️⃣ Huawei Mate 50 Pro

    Huawei en iyi telefonu Mate 50 Pro Tam Boyutta Gör
    Mate 50 Pro, Huawei'nin en iyi telefonlarından biri. Huawei Mate 50 Pro, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatan kamerası, parlak ve son derece dayanıklı ekranı, 6 metreye kadar su geçirmeyen şık tasarımı, uzun süre dayanan yüksek pil gücü, süper hızlı uygulama açılışı, akıcı oyun, otomatik yer açma özellikleriyle dikkat çekici bir telefon.

    Huawei Mate 50 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.74 inç, 1212x2616, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 8GB
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 64MP (periskop telefoto) + 13MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 4700 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 13
    • Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.5 x 8.5 mm, 205 g

    4️⃣ Huawei P40 Lite

    Huawei fiyat performans telefonu P40 Lite Tam Boyutta Gör
    P40 Lite, Huawei'nin uygun fiyatlı telefonları arasında ancak tam bir fiyat performans canavarı. Yapay zeka destekli kameraları, yüksek pil kapasitesi, güçlü işlemcisiyle hala tercih edilebilecek akıllı telefonlardan biri. Huawei P40 Lite, bütçe dostu iyi telefon arayanlara tavsiyemizdir.

    Huawei P40 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç, 1080x2310, IPS LCD
    • İşlemci: Kirin 810
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 4200 mAh, 40w kablolu şarj
    • İşletim sistemi: Android 10, EMUI 10
    • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm, 183 g

    5️⃣ Huawei Nova 11

    Huawei telefon öneri Huawei Nova 11 Tam Boyutta Gör
    Huawei telefon öneri listemizde yer verdiğimiz modellerden biri de; Nova 11. Huawei Nova 11, ultra ince çerçeveli ve düz kenarlı tasarımı, 60 megapiksel ultra geniş açılı ön portre kamerası, 30 dakikada tam şarj olan bataryasıyla dikkat çekiyor. 

    Huawei Nova 11 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 60MP
    • Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
    • Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g

    6️⃣ Huawei Pura 70

    Huawei orta segment telefon Pura 70 Tam Boyutta Gör
    Pura 70, Huawei’nin üst seviye telefonları arasında ve kamera tasarımıyla dikkat çekici bir model. Fütüristik ikonik tasarımı dışında ultra hızlı anlık çekim, gerçekçi portre çekimler, tam odaklı HD fotoğrafçılık, süper makro gibi kamera özellikleriyle öne çıkan Huawei Pura 70, ekranıyla da fark yaratıyor. İkili SuperCharge teknolojisi sayesinde şarj süresi de şaşırtıyor.

    Huawei Pura 70 özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, 2760x1256, 120Hz, LTPO OLED
    • İşlemci: Kirin 9000S1
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 13MP (ultra geniş) + 12MP (telefoto)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 4900 mAh, 66w kablolu / 50w kablosuz / 7.5w ters kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 14.2
    • Boyut ve ağırlık: 157.6 x 74.3 x 8 mm, 207 g

    7️⃣ Huawei Nova 12S

    Huawei uygun fiyatlı model Nova 12S Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova 12S, uygun fiyatlı ve kaliteli akıllı telefon arayanlara önereceğimiz bir model. Nova 12s, inceliğiyle şaşırtan tasarımı, göz alıcı ve parlak kasası, 60MP ultra geniş açılı selfie kamerası, 30 dakikada tam şarj olan bataryasıyla uygun fiyata alınabilecek en iyi telefonlardan biri.

    Huawei Nova 12S özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 60MP
    • Batarya: 4500 mAh, 66w kablolu şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 14
    • Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75 x 6.9 mm, 168 g

    8️⃣ Huawei Pura 70 Pro

    huawei amiral gemisi model Pura 70 Pro Tam Boyutta Gör
    Pura 70 Pro, Huawei'nin üst segment telefonları arasında. Huawei Pura 70 Pro modeli, hem tasarımı hem de yetenekleriyle büyüleyici kameraları, yansımayı önleyici, canlı ve parlak ekranı, yalnızca 15 dakikada %50 şarj olan ultra güçlü bataryasıyla üst seviye bir akıllı telefon.

    Huawei Pura 70 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 2844x1260, 120Hz, LTPO OLED
    • İşlemci: Kirin 9010
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 12.5MP (ultra geniş) + 48MP (makro telefoto)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5050 mAh, 100w kablolu / 80w kablosuz / 20w ters kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 14.2
    • Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 220 g

    9️⃣ Huawei Nova Y91

    Huawei en iyi bataryalı telefon Nova Y91 Tam Boyutta Gör
    Nova Y91, Huawei’nin en iyi bataryalı telefonunu arayanlara tavsiyemizdir. 7000 mAh bataryaya sahip olmasıyla tüm gün şarja ihtiyaç duymacaksınız. Dev bataryasının yanında oldukça büyük ekranı, stereo çift hoparlör sistemi, kesintisiz ön ve arka kamera kayıt özelliğiyle Huawei Nova Y91, uygun fiyatlı cep telefonu arayanlar için tercih edilebilecek en iyi modellerden biri.

    Huawei Nova Y91 özellikleri

    • Ekran: 6.95 inç, 1080x2376, 90Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 7000 mAh, 22.5w kablolu şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 13
    • Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 214 g

    🔟 Huawei Nova Y70

    huawei ucuz telefon modeli Nova Y70 Tam Boyutta Gör
    Huawei telefon tavsiye listemizi ucuz ve kaliteli bir model olan Huawei Nova Y70 ile tamamlıyoruz. Huawei’nin yüksek bataryalı akıllı telefonları arasında olan Nova y70, cam havası katılmış şık arka tasarımı, etkileyici ekran gövde oranı sunan büyük ekranı, geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü arka kamerası ve yapay zeka destekli ön kamerası ve ses performansıyla öne çıkıyor.

    Huawei Nova Y70 özellikleri

    • Ekran: 6.75 inç, 720x1600, IPS LCD
    • İşlemci: Kirin 710A
    • Bellek: 4GB RAM
    • Depolama: 64GB, 128GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 6000 mAh, 22.5w kablolu şarj
    • İşletim sistemi: EMUI 12
    • Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 9 mm, 199 g

    Huawei en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefon alınır? diye soranlar için, kamerası en iyi Huawei telefon modellerine yer verdik. Huawei telefon en üst modeli, en pahalı telefonu hangisi? gibi sıkça sorulan soruların yanıtını Huawei telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

    En İyi Huawei Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 56745

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