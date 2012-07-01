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Nexus 7'nin ön sipariş rakamları çok iyi

6 yıl
4,8b
1
87
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google I/O etkinliğinin açılış konuşmasında, tanıtılan Nexus 7 tabletin ön siparişleri için kesin bir rakam belirtilmese de rakamların oldukça iyi olduğu bildiriliyor. 

Düzenlenen bir basın toplantısında Android Ürün Satış Müdürü Hugo Barra, öp sipariş rakamları ile ilgili bir soru üzerine rakam vermese de rakamların çok iyi olduğunu dile getirdi. Özellikleriyle ve fiyat aralığıyla etkileyici bir tablet olan Nexus 7'nin çok fazla talep görmesini çok şaşırtıcı bir durum değil. Dört çekirdekli Tegra 3 işlemciye,12 çekirdekli bir GPU'ya, 1GB ram miktarına ve 1280 x 800 çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip olan cihazın 8GB'lık versiyonu 199$ iken 16GB'lık versiyonu ise 249$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

Nexus 7'nin ilerleyen günlerde kesin bir satış rakamı ortaya çıkacak olsa da tabletin gördüğü büyük ilgi aslında tabletin ilerleyen dönemlerde ne kadar başarılı olabileceğinin bir göstergesi sayılabilir. 
http://www.businessinsider.com/google-nexus-7-tablet-pre-order-numbers-2012-6 Yorum Yaz
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TuVNeRa 6 yıl en beğenilen
TR fiyatı için 3 ile çarpmak lazım.
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1 Avatar
murat1521 6 yıl
nexusun incelemesi çıkmış incelemesini gormek isteyenler için tabletturkey.com/...
ama elbette donanımhaber incelemesini bekliyoruz tabi :D o nunki gibi olmaz
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DH Misafiri 6 yıl
Hell line jeally bean da parali uygulamalar icin ugulama ici odeme sistemi gelistirdi .
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DaYWaLkeR 6 yıl
İstanbulbilişim de 16gb versiyonu 775 lira.
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freefalcon 6 yıl
ucuz diye 8 gb alan pisman olur benden söylemesi..
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AlphaScramble 6 yıl freefalcon
freefalcon
ucuz diye 8 gb alan pisman olur benden söylemesi..

+1
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kadirekinci 6 yıl freefalcon
freefalcon

ucuz diye 8 gb alan pisman olur benden söylemesi..

Tam olarak bizim ülkeye ne zaman giriş yapar hocam
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AlphaScramble 6 yıl
fiyatini abartmassalar almayi dusunuyorum

kafama takilan sorular var
usb mouse ve klavye calistirmislar ancak otg yok diyolar bide 3g de olaydi
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trexin 6 yıl
bu cihazı ebay dan alsak mı?
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cagrimir 6 yıl
İlk işim amerikadan getirtmek.
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z_vitamini 6 yıl
Amerika'da bu Ağustos ayına kadar satışa sunulur mu sizce? Work and travel'a giden arkadaşlar var onlara söylerim getirirler. 360 tl iyi fiyat... Yurt dışına para gönderirken de komisyon alsalar yaklaşık 400'e bitiririm herhalde... 16 gb da 451'e geliyor o fiyat şahsen benim için çok ancak 8 gb'lık model sizce yeterli mi? Oyun film için yetecek mi? Tablete müzik film yüklemeyi nasıl yapıyoruz bir de bunu merak ettim hafıza kartı girişi usb girişi falan yok çünkü... Pek bi bilgim yok bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar...
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TearsForFears 6 yıl
Bu ürünü ülkemizde kazık değer vergisi ile satsalar bile alınır.Tek merak ettiğim hafıza kartı takılıyor mu?
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runic 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Bu ürünü ülkemizde kazık değer vergisi ile satsalar bile alınır.Tek merak ettiğim hafıza kartı takılıyor mu?

Hayır. Zaten Google'ın Nexus serisinde (eski bir istisna haricinde) cihazlarda hafıza kartı yok.

Cihazda USB host desteği var, hard disk ve flash belleklerle ne kadar iyi çalıştığıyla ilgili bilgi bekliyoruz. Dün baktığımda somut deneyim sonucu yazan henüz olmamıştı.

Nétwork

-mehmet-

Bu tableti direk google mı üretecek yoksa samsung htc gibi bir firmaya mı ürettirecek ?

Motorola Mobility olması muhtemel diye düşünüyorum.


Özellikle Motorola'ya iltimas yaptıkları düşünülmesin diye Asus'a ürettirdiler. O konuda zaten sıkı denetim altındalar.
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FRUEHAUF 6 yıl
Yav millet ne kadar taktı şu fiyata.iPad 2 Amerikada 399 dolar bizde 1000 lira bu tablet nasıl 199 dolar oluyorda 1000 lira diyorsunuz hiç anlamıyorum.
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-mehmet- 6 yıl
Bu tableti direk google mı üretecek yoksa samsung htc gibi bir firmaya mı ürettirecek ?
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nebioglu 6 yıl
Nexus abd yasaklaniyormuş buda google avrupa pazariba itecek ve tr ye de erken gelecektir dlye ùmit ediyorum.
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kadirekinci 6 yıl nebioglu
nebioglu

Nexus abd yasaklaniyormuş buda google avrupa pazariba itecek ve tr ye de erken gelecektir dlye ùmit ediyorum.

o galaxy nexus değil miydi
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__Nikolaus__ 6 yıl
Cihaz resmi olarak abd de ne zaman satisa cikacak ? Su an amerikadayim alip bir inceleme yaparim herkes icin faydali olur.
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z_vitamini 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers

Cihaz resmi olarak abd de ne zaman satisa cikacak ? Su an amerikadayim alip bir inceleme yaparim herkes icin faydali olur.

Temmuz ortasında çıkacak denildi. 2 haftadan az var yani.
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tgezer 6 yıl
6 ay sonra hd kameralı kart girişli modeli çıkar.
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ssbrc 6 yıl
almaya değermi değmezmi bilmiyorum.değmez herhalde
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