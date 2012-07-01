Nexus 7'nin ön sipariş rakamları çok iyi





Google I/O etkinliğinin açılış konuşmasında, tanıtılan Nexus 7 tabletin ön siparişleri için kesin bir rakam belirtilmese de rakamların oldukça iyi olduğu bildiriliyor.

http://www.businessinsider.com/google-nexus-7-tablet-pre-order-numbers-2012-6

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Düzenlenen bir basın toplantısında Android Ürün Satış Müdürü Hugo Barra, öp sipariş rakamları ile ilgili bir soru üzerine rakam vermese de rakamların çok iyi olduğunu dile getirdi. Özellikleriyle ve fiyat aralığıyla etkileyici bir tablet olan Nexus 7'nin çok fazla talep görmesini çok şaşırtıcı bir durum değil. Dört çekirdekli Tegra 3 işlemciye,12 çekirdekli bir GPU'ya, 1GB ram miktarına ve 1280 x 800 çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip olan cihazın 8GB'lık versiyonu 199$ iken 16GB'lık versiyonu ise 249$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.Nexus 7'nin ilerleyen günlerde kesin bir satış rakamı ortaya çıkacak olsa da tabletin gördüğü büyük ilgi aslında tabletin ilerleyen dönemlerde ne kadar başarılı olabileceğinin bir göstergesi sayılabilir.