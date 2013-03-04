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Nexus cihazları haricinde ilk Android 4.2 güncellemesi Transformer Pad TF300 modeline geliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus cihazları haricinde ilk Android 4.2 güncellemesi Transformer Pad TF300 modeline geliyor

Genelde Android işletim sistemi için yayınlanan güncellemeleri ilk alan cihazlar Nexus referans cihazlarıdır. Sonrasında aradan bir süre geçtikten sonra üreticiler kendi modelleri için güncellemeler yayınlamaya başlar. Son Android güncellemesi olan 4.2.1 sürümü için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Ancak Asus bu konuda ilk olma fırsatını yakaladı.

Firma yaptığı duyuruda Transformer Pad TF300 tablet modeli için Android 4.2.1 güncellemesini yayınlamaya başladığını açıkladı. Böylece model Nexus cihazları haricinde ilk 4.2 güncellemesi alan cihaz oldu. Asus daha önce de Transformer Pad TF300 modeli için Nexus cihazları haricinde ilk Android 4.1 güncellemesi yayınlayan üretici olarak kayda geçmişti. 

Asus, Transformer Pad TF300T modeli için Android 4.2.1 güncellemesini ilk olarak ABD'de başlattı. Mart ayı içerisinde diğer bölgelere de güncelleme gönderilmiş olacak. 

Güncellemede Google'ın 360 derece panorama fotoğraf çekimi, DayDream ekran koruyucu uygulaması, tabletlerde çoklu oturum açma, gelişmiş bildirim paneli, Swype benzeri klavye, daha gelişmiş güvenlik tarama sistemi şeklindeki temel yenilikleri sunulurken, Asus da tabletine bazı performans ve stabilite iyileştirmeleri sunacak.

Transformer Pad Infinity ve diğer Asus tabletleri için ise yılın ikinci çeyreğinde güncelleme indirmeye sunulacak.

Transformer Pad TF300 modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 8MP arka kamera gibi özellikler bulunmaktaydı. 

http://www.androidauthority.com/transformer-pad-tf300-android-4-2-1-update-164344/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Tf300t modeli asus tableti büyük zevkle kullaniyorum.
Fakat kitabında yeterli açıklama yok.olmiyan bu açıklamayı nereden temin edebilirim.
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emre1393 6 yıl
Şimdi bendeki tf300t 4.2 güncellemesi mi alacak? Çok sevindim bak şimdi. Tableti de yeni almistim. İyi oldu bu.
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