Nexus cihazları haricinde ilk Android 4.2 güncellemesi Transformer Pad TF300 modeline geliyor





Genelde Android işletim sistemi için yayınlanan güncellemeleri ilk alan cihazlar Nexus referans cihazlarıdır. Sonrasında aradan bir süre geçtikten sonra üreticiler kendi modelleri için güncellemeler yayınlamaya başlar. Son Android güncellemesi olan 4.2.1 sürümü için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Ancak Asus bu konuda ilk olma fırsatını yakaladı.





Firma yaptığı duyuruda Transformer Pad TF300 tablet modeli için Android 4.2.1 güncellemesini yayınlamaya başladığını açıkladı. Böylece model Nexus cihazları haricinde ilk 4.2 güncellemesi alan cihaz oldu. Asus daha önce de Transformer Pad TF300 modeli için Nexus cihazları haricinde ilk Android 4.1 güncellemesi yayınlayan üretici olarak kayda geçmişti.





Asus, Transformer Pad TF300T modeli için Android 4.2.1 güncellemesini ilk olarak ABD'de başlattı. Mart ayı içerisinde diğer bölgelere de güncelleme gönderilmiş olacak.





Güncellemede Google'ın 360 derece panorama fotoğraf çekimi, DayDream ekran koruyucu uygulaması, tabletlerde çoklu oturum açma, gelişmiş bildirim paneli, Swype benzeri klavye, daha gelişmiş güvenlik tarama sistemi şeklindeki temel yenilikleri sunulurken, Asus da tabletine bazı performans ve stabilite iyileştirmeleri sunacak.





Transformer Pad Infinity ve diğer Asus tabletleri için ise yılın ikinci çeyreğinde güncelleme indirmeye sunulacak.





Transformer Pad TF300 modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 8MP arka kamera gibi özellikler bulunmaktaydı.

http://www.androidauthority.com/transformer-pad-tf300-android-4-2-1-update-164344/