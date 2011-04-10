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Nexus'dan "sessiz" çalışan fare; SM-8000

8 yıl
13,1b
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16
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Farklı kategoriler altında çok sayıda donanım sunan Nexus, SM-8000 isimli kablosuz faresini duyurdu. Nexus yeni faresinin, aynı segmentte yer alan yüzlerce farklı model ile kıyaslandığında "sessiz" olmasıyla öne çıkacağına dikkat çekiyor. Patentli sessiz buton özelliğine sahip olan farenin bu sayede tıklamalar esnasında ses çıkarmadığı belirtiliyor.

11.7 x 7.6 x 4.2 cm boyutlarında olan ve üzerinde beş adet buton bulunan optik sensörlü fare, 2.4GHz kablosuz bağlantı teknolojisini destekliyor ve kompakt boyutlu Nano alıcı ile geliyor. İki adet AA pil ile çalışan ve otomatik güç tasarruf moduna sahip olan Nexus SM-8000'in yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 3 yıl
Nereden nexus mouse blubilirim bilen varsa söylesin lütfen.
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DH Misafiri 8 yıl
2 Adet AA pil ile mi çalışıyor?? o piller nasıl sığıyor farenin içine :)
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DH Misafiri 8 yıl
valla sizi bilmiyorum ama yurtta kaldığım zamanlar çok defa çalışma odasından kovuldum tık sesinden. bence faydalı olabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
okullar için süper olur ne zaman sınav olsak o sessizlikte maus sesleri beni deli ediyor:)
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kımyasal 8 yıl
yazdıktan sonra dedım bu espırı yapmıs bızde atladık hemen :D yazıyı degıstıremedımde :D
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kımyasal 8 yıl
mause tık sesı kulagınızı doktorluk duruma getırıyorsa nasıl bır mause kullanıyorsunuz merak etmıyor degılım :)
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ScriptKidie 8 yıl
kımyasal

mause tık sesı kulagınızı doktorluk duruma getırıyorsa nasıl bır mause kullanıyorsunuz merak etmıyor degılım :)



arkadaş o ifadesinde dalga geçmiş gereksiz olduğunu belirtmek maksadıyla sanırım


ayrıca mouse dediğin zaman ergonomik olacak isterse kamyon gibi ses çıkarsın :D kulaklığı taktın mı olay tamamdır :) sesli olmuş sessiz olmuş çokta fifi :D
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Batuist 8 yıl
benimde kulaklarımda acayip bi uğultu bırakıyordu o tık sesi.. Allahtan sessiz fare yaptılarda şimdi sessiz sedasız işmizi halletcez.. kulak doktoru dayandıramıyordum.. aman diyim çok zararlı ve felaket birşeydir o tık sesi... !! yüzyılın ürününü çıkarmış adamlar..
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Fedra 8 yıl
Yeri geldiğinde gerekli bir özellik ama seçim yaparken sanmıyorum ki bu fare sessizmiş bunu alıyım densin.
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uLtRaTRim 8 yıl
ses sart abi. illa fareyle bi sag sol mu yapmamiz lazim anlamak icin.
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DH Misafiri 8 yıl
Aynen faredende ses gelsin artık :)
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xdorukx 8 yıl
@apo olsun oglum sessizde iyidir :D
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apokoc 8 yıl

xdorukx

@apo olsun oglum sessizde iyidir :D




nasıl iyi yav ben nasıl anlıcam tıklayıp tıklamadığını o ses beni tatmin ediyo
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