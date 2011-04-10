Nexus'dan "sessiz" çalışan fare; SM-8000

Farklı kategoriler altında çok sayıda donanım sunan Nexus, SM-8000 isimli kablosuz faresini duyurdu. Nexus yeni faresinin, aynı segmentte yer alan yüzlerce farklı model ile kıyaslandığında "sessiz" olmasıyla öne çıkacağına dikkat çekiyor. Patentli sessiz buton özelliğine sahip olan farenin bu sayede tıklamalar esnasında ses çıkarmadığı belirtiliyor.

11.7 x 7.6 x 4.2 cm boyutlarında olan ve üzerinde beş adet buton bulunan optik sensörlü fare, 2.4GHz kablosuz bağlantı teknolojisini destekliyor ve kompakt boyutlu Nano alıcı ile geliyor. İki adet AA pil ile çalışan ve otomatik güç tasarruf moduna sahip olan Nexus SM-8000'in yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.