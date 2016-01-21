Nielsen artık rating ölçümlerine Facebook konuşmalarını dahil edecek

Sosyal dev Facebook'un Nielsen ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında rating ölçüm ve derecelendirme şirketi artık kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla konuşmalarını izleyerek hangi televizyon programlarına ilgi gösterdiklerini öğrenebilecek.

Nielsen, Facebook kullanıcılarının arkadaşlarıyla bir film, dizi veya TV programı hakkında konuşmalarını takip ederek elde ettiği verileri Sosyal İçerik Derecelendirmeleri'ni ölçmek için kullanacak. Facebook her ne kadar paylaşılan bilgilerin anonim olacağını söylese de bu durum çoğu kullanıcı tarafından kişisel gizliliğin ihlali olarak değerlendirilebilir.

Haberin gündeme düşmesiyle birlikte Facebook yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına bazı açıklamalar yaptı. Şirket, Nielsen'in gönderilere doğrudan erişme gibi bir şansa sahip olmayacağını, verileri kendileri ayıklayarak toplu bir şekilde sunacaklarını açıkladı.

http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2016/nielsen-to-launch-social-content-ratings-with-measurement-across-twitter-and-facebook.html

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Bu gelişme Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal platformların bugünkü ve gelecekteki özel sohbetlerimizde geçen her kelimeyi işletmelere para karşılığında satabileceği anlamına da geliyor. Arkadaşlarımız ve ailemizle konuşurken onlarla marka ve ürünlerle ilgili fikirlerimizi de paylaşabiliyoruz. Facebook sonuçta tüm bu verileri derleyerek istediği şirkete satabilir.