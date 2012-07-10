Nielsen: İnternette reklam harcamaları yılın ilk çeyreğinde %12 oranında arttı





Ünlü araştırma firmalarından Nielsen'in hazırladığı Global AdView Pulse raporuna göre, internette yayınlanan reklamlar için yapılan küresel harcamalar 2012'nin ilk çeyreğinde %12 oranında arttı.





Yılın aynı diliminde tüm alanlarda yapılan reklam harcamaları da %3.1 oranında artış gösterdi. Televizyon bu reklam gelirlerinden en büyük payı alırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre televizyon reklamlarına yapılan harcamadaki artış oranı %2.8 olarak belirlendi. Radyo reklamlarına yapılan harcama oranında ise %7.9'luk bir artış yaşandı. Sinema, gazete ve sokak panolarındaki reklam harcamalarda artarken, dergi reklamlarına yapılan harcamalarda azalma olduğu belirtildi.





İnternet reklamlarında ise Orta Doğu ve Afrika bölgesinde dikkat çekici bir artış gözlendi. Bu bölgelerde çevrimiçi reklam harcaması %35.2 oranında artarken; Latin Amerika'da %31.8, Avrupa'da ise %12.1 olduğu kaydedildi. Tüm bölgelerde reklam harcamaları artarken, Avrupa'da yaşanan düşüşün sebebi olarak ise bölgeyi derinden etkileyen ekonomik kriz gösterildi.

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/global-internet-ad-spend-sees-double-digit-growth-outpaces-other-media/