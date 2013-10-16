Nike+ Running güncellendi: Otomatik duraklatma ve fotoğraf paylaşımı

Nike, FuelBand SE'nin lansmanında yolda dediği güncellemelerden biri olan Nike+ Running uygulamasının güncellemesini tahmin edilenden daha hızlı şekilde yayınladı.

App Store üzerinden güncellenen uygulama, artık koşu tutkunlarına fotoğraf paylaşım ve çalışmalarını otomatik olarak duraklatma imkanı veriyor. Aslında bu iki özellik birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Koşu esnasında aniden durduğunuzda telefonunun GPS'i üzerinden sizin durduğunuz tespit ediliyor ve Nike+ Running üzerindeki çalışmanız duraklatılıyor. Durmanızla birlikte telefonun ana ekranında yer alan arayüzde bir kamera ikonu beliriyor ve böylece hızlı bir şekilde kamera fonksiyonlarına erişip istediğiniz fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Sonrasında ise çektiğiniz fotoğrafı Facebook, Instagram, Twitter, ve Path üzerinden anında paylaşabiliyorsunuz.

Sadece iOS platformuna özel olan Nike+ Running uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: