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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nike+ Running güncellendi: Otomatik duraklatma ve fotoğraf paylaşımı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Nike+ Running güncellendi: Otomatik duraklatma ve fotoğraf paylaşımı
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Nike, FuelBand SE'nin lansmanında yolda dediği güncellemelerden biri olan Nike+ Running uygulamasının güncellemesini tahmin edilenden daha hızlı şekilde yayınladı.

App Store üzerinden güncellenen uygulama, artık koşu tutkunlarına fotoğraf paylaşım ve çalışmalarını otomatik olarak duraklatma imkanı veriyor. Aslında bu iki özellik birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Koşu esnasında aniden durduğunuzda telefonunun GPS'i üzerinden sizin durduğunuz tespit ediliyor ve Nike+ Running üzerindeki çalışmanız duraklatılıyor. Durmanızla birlikte telefonun ana ekranında yer alan arayüzde bir kamera ikonu beliriyor ve böylece hızlı bir şekilde kamera fonksiyonlarına erişip istediğiniz fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Sonrasında ise çektiğiniz fotoğrafı Facebook, Instagram, Twitter, ve Path üzerinden anında paylaşabiliyorsunuz.

Sadece iOS platformuna özel olan Nike+ Running uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Nike+ Running - Nike, Inc.
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blackmorelegend 6 yıl
Nike plus uygulamasi apple a ozeldir
android versiyonu sensorle baglanti kurmuyor malesef
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Guest-AFA9E7E65 6 yıl
Bileklikle denemedim, bileklik sahibi değilim ama zaten gps üzerinden telefonlar konum bilgisi sağyesinde mesafe ve hız ölçümü yapabiliyorlar. Bileklik sanırım iç mekanda yapılan fazla yer değişimi içermeyen aktivitelerde özellikle işe yarıyor. Belki gps i de telefonlara göre daha iyidir bir bilgim yok :) Ama;
Haberdeki "sadece ios'e özel bir uygulama" tanımı yanlış.
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Guest-AFA9E7E65 6 yıl Shady
Shady




Nike, FuelBand SE'nin lansmanında yolda dediği güncellemelerden biri olan Nike+ Running uygulamasının güncellemesini tahmin edilenden daha hızlı şekilde yayınladı.

App Store üzerinden güncellenen uygulama, artık koşu tutkunlarına fotoğraf paylaşım ve çalışmalarını otomatik olarak duraklatma imkanı veriyor. Aslında bu iki özellik birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Koşu esnasında aniden durduğunuzda telefonunun GPS'i üzerinden sizin durduğunuz tespit ediliyor ve Nike+ Running üzerindeki çalışmanız duraklatılıyor. Durmanızla birlikte telefonun ana ekranında yer alan arayüzde bir kamera ikonu beliriyor ve böylece hızlı bir şekilde kamera fonksiyonlarına erişip istediğiniz fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Sonrasında ise çektiğiniz fotoğrafı Facebook, Instagram, Twitter, ve Path üzerinden anında paylaşabiliyorsunuz.

Sadece iOS platformuna özel olan Nike+ Running uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Nike+ Running - Nike, Inc.

Ben 6 aydır android telefonumda severek kullanıyorum nike+ ı. Ki androide çıkışı daha de eski sanıyorum biraz daha araştırıp haber yaparsanız iyi olacak :)
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