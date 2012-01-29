Nikon D800 için geri sayım başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtım etkinliklerinin önemli bir kısmını D4 üzerine kurgulayan Nikon, üretimi bir süre önce sonlandırılan D700 modelinin yerini alması beklenen D800 modelini yeni ay ile birlikte lanse edebilir. Konuyla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, Nikon Rumors sitesindeki bir habere göre, D800, 6 Şubat'ta Amerika'da, 7 Şubat'ta da Japonya'da lanse edilecek, takip eden birkaç hafta içerisinde de satışa sunulmuş olacak.
D700 ile kıyaslandığında D800 çok sayıda önemli güncelleme ile gelecek. Bu güncellemeler arasında en önemlileri ise daha yüksek çözünürlük desteği sunan sensör ve geliştirilmiş video yetenekleri olacağını söyleyebiliriz. 36MP Full Frame sensör kullanacağı ifade edilen D800, aynı zamanda D4 modelinde de kullanılan yeni nesil Expeed 3 görüntü işlemcisinden güç alacak. 100-6400 ISO aralığına sahip olması beklenen D800, ihtiyaç duyulması halinde 50-25,600 ISO aralığına çıkabilecek.
Nikon D800'ün D3 modelinde olduğu gibi 51 noktalı AF sistemi ile gelmesi ancak farklı olarak yeni bir yüz tanıma modu ile sunulması bekleniyor. Video tarafında ise D800, 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı yaabilecek ayrıca çözünürlük 720p seviyesine düşürüldüğünde kayıt performansı 60 kare/saniye yükseltilebilecek. Artan çözünülüğe paralel olarak videolardaki görüntü kalitesinin de geliştirildiği da bildiriliyor.
Nikon D800'ün diğer özellikleri arasında CompactFlash ve SD olmak üzere çift kart slotu, entegre GPS ve daha hızlı veri bağlantısı için USB 3.0 portu gibi detayların olması bekleniyor. Kasa yapısında da bir takım güncellemeler yapılan D800, yerini alacağı D700 ile kıyaslandığında hem daha hafif hem de daha küçük olacak ancak buna rağmen 3-inç boyutunda daha büyük ekran ile gelecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi lanse edildikten sonraki birkaç hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Nikon D800'ün son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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samsung.com/...
Nikon'da en isabetli model D700'dür.
D90'ın da gelişme sürecine bakmak gerekiyor, D70s'ler, D40'lar hele ki..
En sonunda ise video özelliği eklenip allanıp pullandı ve D90 çıktı.
D80 ile D90'ın aynı kategoride olmadığını da söylersin sen şimdi?
- Magnezyum gövde
- Üst ekran
- Video özellikleri
- Gövde üstünde motor
- fps?
- Semi-weather sealing?
Pardonda D90'ın kategorisi ne ? Orta sınıf mı yoksa amatör mü ? Siz çok biliyorsunuz buyrun cevaplayın ? Bekliyorum.
D40 ile D90, D70s'in bir alakası olamaz o çok daha düşük bir gövde.
D80'e nerden geldiniz anlamadımda D80/D90 aynı kategoridedir aynı şekilde D7000'de..
36 Megapiksel gerçekten çok çok büyük artı değil hatta bir arkadaşımız bahsetmiş, megapiksel büyüdükçe iso performansı düşer diye, bence de doğru çünkü sensör boyutu ile alakaları mevcut fakat mühendislik olarak düşünüldüğünde belki bu sorunu aşmışlardır bilemiyorum.
Expeed 3 işlemci için birşey diyemeyiz şimdi, yukarıdaki dediğimle alakalı nasıl bir işlemci, neler gelişti vs zamanla görecez.
D700'e gelirsek, birçok profosyonel olarak fotoğraf ile ilgilenen insanı memnun ediyor, edecektirde. Cazibesinden birşey kaybolmadı. 12.1 mp bana hayli hayli yetiyor, yetmediği yerler var mı? evet.. stock fotoğrafçısı olsaydım derdim ki yetmiyor, daha fazla para kazanabilirken neden daha düşük kazanıyorum? Bunun dışında hayli hayli yetiyor.
Sonuç olarak yine dediğim güruh, fotoğraf içinden fotoğraf çıkarmaz yani megapikselin bir önemi yok, fotoğrafçı fotoğrafını kafasında kurgular ve çeker. Rastgele çekilmiş bir fotoğrafın ucundaki adamı kroplayarak fotoğraf oluşturulmaz.
D7000 ve D90 tartışması görüyorum, D90 bana kalırsa son derece gereksiz bir makine, bana "ne makinesi alayım?" diye gelenlere direk D7000 diyorum. Şöyle ki D80 bana göre D90'dan daha işlevsel bir body çünkü D90'ın video özelliği gerçekten kötü ve tamamen "video ekleyelim, birkaç yükseltme yapalım sürelim" mantığıyla piyasaya çıkmıştır.
D7000'de kullandım ve şunu açıkca söylemeliyim ki, D700'den kötü değil hatta bazı unsurlarda D700'den öne çıkıyor (videosunu denemedim), eksiği ise bana kalırsa FX makine olmaması.
D7000 ile D90/D80 aynı segmentler değildir arkadaşlar bunu unutmayalım.
D7000 ile D90/D80 aynı kategoridedir..
Düşüncelerinize saygı duyuyorum fakat Ben gene söylediğimin arkasındayım Nasıl D7000 D90 yerine ÇIKARILMAYAN dx bir kameraysa D800 de D700 ün yerine çıkarılmayabilirdi eğer D700 cazibesini kaybetmeseydi yanlış düşünüyor olabilirim ama ben sony nin de en az canon kadar ikileme düşürücü bir marka olduğunu düşünüyorum.D700 de 4 yıllık bir işlemci 4 yıl öncesinin teknolojisi mevcut artık eskidi Markanın kendisi bile Artık yeni modeli piyasaya sürüyorsa bu D700 ün cazibesini kaybettiği anlamına gelmiyor da ne oluyor ? Muhtemelen D700 kullanıcıları makinelerini savunmak için bu - leri verdi ama eminim onlarda içten içe benim yazdıklarımı kabul ediyorlardır.
Cazibe kaybetme olayına gelince; öncelikle bu tanım yanlış bence çünki kime göre neye göre ? Birçok insan D700 bana yeter yenisi çıksında ucuzlasın eskisi alıyım diyor..Değişim süreci bütün eskiyen gövdeler için geçerli D800'ün çıkmasının ardından 5D mark III ilede en kısa zamanda cevap verecektir Canon , şu bilinen bir gerçek ki ne kadar iyi olursa olsun yerine yenisi gelecek her gövdenin..Nikon D700 ile kaç sene rakip oldu 5D mark II'ye ama artık yenilemesi gerekti hatta geç bile kaldı,video teknolojisi aldı başını gitti..
Ben aynını 10 larca defa yaptım tecrübe ile sabittir. :)
Hayır bu -ler neden ? d700 dediğin makine 2008 model Sene olmuş 2012 artık beklentiler daha yüksek 2008 yılında Fx makinedan sadece fotoğraf çekmesi beklenirken bu gün Film bile çekmesi bekleniyor daha yüksek iso performansı daha hızlı işlem daha fazla megapiksel bekleniyor beklenti artarken 12 mp lik Fx makine rakiplerine karşı güçsüz kalmaya başlamışken yıl 2012 olmuşken d700 ün cazibesi kalmıyor Haa ben böyle dedim ama makina hala çok pahalı ve hala full frame ama d700 ü kendi sınıfındaki makinelerle kıyaslarsanız cazibesi kalmamıştı bunuda kabul etmek lazım zaten hala cazibesi olsaydı tüketiciyi ikileme düşürebilseydi üretimde tutmaya devam ederleredi.D800 tekrar nabızları attıracaktır inş fiyatıylada cüzdanları boşaltmaz.
Öncelikle D700'ün durdurulma sebebi tahmin edildiği gibi D800 geleceğinden, bu böyledir yenisi gelince eskisine son verilir..
Diğer yandan D700'ün birçok değil tek rakibi var zaten ve ikileme düşürme konusunda da gayet başarılı çünki diğer gövdeye göre AF konusunda ciddi üstün ve yüksek isolarda biraz daha başarılı olmasıda eklenebilir,kaybettiği noktalarda belli zaten.
gripin çıkarılabilir olması bence taşınabilirlik açısından iyi, portre çekim yapmayanlar için zaten pek gerekli değil..fakat 36mp büyük baskılar için kullanılıyor ve bu baskılar genellikle moda fotoğrafları oluyor ve bu da portre çekim demek belki de çıkmıyordur ama resimden öyle anlaşılıyor..bu arada 1dx gerçekten çok iyi bir makine olmuş 61 odak noktası güzel ayrıca ben de merak ediyorum expeed 3 ile digic5+ ın arasındaki performans farkını...
Ne tip bir cazibe isterdin D700'ün video haricinde eksiği yok. 12MP hala birçok iş için yeterli. Çözünürlük isteyen profesyonel için D3x var zaten.