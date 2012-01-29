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Nikon D800 için geri sayım başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtım etkinliklerinin önemli bir kısmını D4 üzerine kurgulayan Nikon, üretimi bir süre önce sonlandırılan D700 modelinin yerini alması beklenen D800 modelini yeni ay ile birlikte lanse edebilir. Konuyla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, Nikon Rumors sitesindeki bir habere göre, D800, 6 Şubat'ta Amerika'da, 7 Şubat'ta da Japonya'da lanse edilecek, takip eden birkaç hafta içerisinde de satışa sunulmuş olacak.
D700 ile kıyaslandığında D800 çok sayıda önemli güncelleme ile gelecek. Bu güncellemeler arasında en önemlileri ise daha yüksek çözünürlük desteği sunan sensör ve geliştirilmiş video yetenekleri olacağını söyleyebiliriz. 36MP Full Frame sensör kullanacağı ifade edilen D800, aynı zamanda D4 modelinde de kullanılan yeni nesil Expeed 3 görüntü işlemcisinden güç alacak. 100-6400 ISO aralığına sahip olması beklenen D800, ihtiyaç duyulması halinde 50-25,600 ISO aralığına çıkabilecek.
Nikon D800'ün D3 modelinde olduğu gibi 51 noktalı AF sistemi ile gelmesi ancak farklı olarak yeni bir yüz tanıma modu ile sunulması bekleniyor. Video tarafında ise D800, 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı yaabilecek ayrıca çözünürlük 720p seviyesine düşürüldüğünde kayıt performansı 60 kare/saniye yükseltilebilecek. Artan çözünülüğe paralel olarak videolardaki görüntü kalitesinin de geliştirildiği da bildiriliyor.
 Nikon D800'ün diğer özellikleri arasında CompactFlash ve SD olmak üzere çift kart slotu, entegre GPS ve daha hızlı veri bağlantısı için USB 3.0 portu gibi detayların olması bekleniyor. Kasa yapısında da bir takım güncellemeler yapılan D800, yerini alacağı D700 ile kıyaslandığında hem daha hafif hem de daha küçük olacak ancak buna rağmen 3-inç boyutunda daha büyük ekran ile gelecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi lanse edildikten sonraki birkaç hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Nikon D800'ün son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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ilhan_28 6 yıl
ScAnMaN
Orijinalden alıntı: sokak_papagani
Orijinalden alıntı: ScAnMaN Kaç çekirdekli acaba cihaz.Umarım 4 çekirdek kullanır.Android 4 desteğide olursa tadından yenmez.
Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin :D Dalga geçiyorsan güzel trollemişsin :D Yok ciddiysen foto makinesi dünyasını biraz araştırmanı tavsiye ederim :D
Takılıyorum tabii,biliyorum bende olmaz ama bu gidişle yazdıklarım 3-5 yıl sonra gerçekleşirse şaşırmam.

samsung.com/...
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Loading 6 yıl ilhan_28
ilhan_28

ScAnMaN

sokak_papagani
ScAnMaN Kaç çekirdekli acaba cihaz.Umarım 4 çekirdek kullanır.Android 4 desteğide olursa tadından yenmez.
Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin :D Dalga geçiyorsan güzel trollemişsin :D Yok ciddiysen foto makinesi dünyasını biraz araştırmanı tavsiye ederim :D
Takılıyorum tabii,biliyorum bende olmaz ama bu gidişle yazdıklarım 3-5 yıl sonra gerçekleşirse şaşırmam.


samsung.com/...



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LORDTEK 7 yıl
Canon'da en isabetli model 5D Mark II'dir.
Nikon'da en isabetli model D700'dür.
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Paladin 7 yıl
Hayır benim anlamadığım D90 nasıl ara kategori oluyor?
D90'ın da gelişme sürecine bakmak gerekiyor, D70s'ler, D40'lar hele ki..
En sonunda ise video özelliği eklenip allanıp pullandı ve D90 çıktı.
D80 ile D90'ın aynı kategoride olmadığını da söylersin sen şimdi?
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145tr 7 yıl
Merakimdan soruyorum; D7000'in D90'dan farkli özellikleri nelerdir? Canon dünyasindan geldigim icin gövdeleri cok iyi tanimiyorum. Sanirim ikisinde de olan özellikler:
- Magnezyum gövde
- Üst ekran
- Video özellikleri
- Gövde üstünde motor
- fps?
- Semi-weather sealing?
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SmT # 7 yıl Paladin
Paladin

Hayır benim anlamadığım D90 nasıl ara kategori oluyor?
D90'ın da gelişme sürecine bakmak gerekiyor, D70s'ler, D40'lar hele ki..
En sonunda ise video özelliği eklenip allanıp pullandı ve D90 çıktı.
D80 ile D90'ın aynı kategoride olmadığını da söylersin sen şimdi?

Pardonda D90'ın kategorisi ne ? Orta sınıf mı yoksa amatör mü ? Siz çok biliyorsunuz buyrun cevaplayın ? Bekliyorum.
D40 ile D90, D70s'in bir alakası olamaz o çok daha düşük bir gövde.
D80'e nerden geldiniz anlamadımda D80/D90 aynı kategoridedir aynı şekilde D7000'de..
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Paladin 7 yıl
Nikon D800 çıkacak evet önce farkları biraz daha irdelemek gerekiyor;
36 Megapiksel gerçekten çok çok büyük artı değil hatta bir arkadaşımız bahsetmiş, megapiksel büyüdükçe iso performansı düşer diye, bence de doğru çünkü sensör boyutu ile alakaları mevcut fakat mühendislik olarak düşünüldüğünde belki bu sorunu aşmışlardır bilemiyorum.
Expeed 3 işlemci için birşey diyemeyiz şimdi, yukarıdaki dediğimle alakalı nasıl bir işlemci, neler gelişti vs zamanla görecez.
D700'e gelirsek, birçok profosyonel olarak fotoğraf ile ilgilenen insanı memnun ediyor, edecektirde. Cazibesinden birşey kaybolmadı. 12.1 mp bana hayli hayli yetiyor, yetmediği yerler var mı? evet.. stock fotoğrafçısı olsaydım derdim ki yetmiyor, daha fazla para kazanabilirken neden daha düşük kazanıyorum? Bunun dışında hayli hayli yetiyor.
Sonuç olarak yine dediğim güruh, fotoğraf içinden fotoğraf çıkarmaz yani megapikselin bir önemi yok, fotoğrafçı fotoğrafını kafasında kurgular ve çeker. Rastgele çekilmiş bir fotoğrafın ucundaki adamı kroplayarak fotoğraf oluşturulmaz.
D7000 ve D90 tartışması görüyorum, D90 bana kalırsa son derece gereksiz bir makine, bana "ne makinesi alayım?" diye gelenlere direk D7000 diyorum. Şöyle ki D80 bana göre D90'dan daha işlevsel bir body çünkü D90'ın video özelliği gerçekten kötü ve tamamen "video ekleyelim, birkaç yükseltme yapalım sürelim" mantığıyla piyasaya çıkmıştır.
D7000'de kullandım ve şunu açıkca söylemeliyim ki, D700'den kötü değil hatta bazı unsurlarda D700'den öne çıkıyor (videosunu denemedim), eksiği ise bana kalırsa FX makine olmaması.
D7000 ile D90/D80 aynı segmentler değildir arkadaşlar bunu unutmayalım.
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SmT # 7 yıl Paladin
Paladin

D7000 ile D90/D80 aynı segmentler değildir arkadaşlar bunu unutmayalım.

D7000 ile D90/D80 aynı kategoridedir..
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eeevrim 7 yıl
SmT #
@eeevrim, yanlış yorumluyorsunuz bence... Öncelikle D700ün durdurulma sebebi tahmin edildiği gibi D800 geleceğinden, bu böyledir yenisi gelince eskisine son verilir.. Diğer yandan D700ün birçok değil tek rakibi var zaten ve ikileme düşürme konusunda da gayet başarılı çünki diğer gövdeye göre AF konusunda ciddi üstün ve yüksek isolarda biraz daha başarılı olmasıda eklenebilir,kaybettiği noktalarda belli zaten.

Düşüncelerinize saygı duyuyorum fakat Ben gene söylediğimin arkasındayım Nasıl D7000 D90 yerine ÇIKARILMAYAN dx bir kameraysa D800 de D700 ün yerine çıkarılmayabilirdi eğer D700 cazibesini kaybetmeseydi yanlış düşünüyor olabilirim ama ben sony nin de en az canon kadar ikileme düşürücü bir marka olduğunu düşünüyorum.D700 de 4 yıllık bir işlemci 4 yıl öncesinin teknolojisi mevcut artık eskidi Markanın kendisi bile Artık yeni modeli piyasaya sürüyorsa bu D700 ün cazibesini kaybettiği anlamına gelmiyor da ne oluyor ? Muhtemelen D700 kullanıcıları makinelerini savunmak için bu - leri verdi ama eminim onlarda içten içe benim yazdıklarımı kabul ediyorlardır.
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SmT # 7 yıl
Hocam dediğinizin aksine D7000 tamda D90'nın devamı ve onun yerine çıktı başka hangi gövdenin yerine çıkabilir ki ?
Cazibe kaybetme olayına gelince; öncelikle bu tanım yanlış bence çünki kime göre neye göre ? Birçok insan D700 bana yeter yenisi çıksında ucuzlasın eskisi alıyım diyor..Değişim süreci bütün eskiyen gövdeler için geçerli D800'ün çıkmasının ardından 5D mark III ilede en kısa zamanda cevap verecektir Canon , şu bilinen bir gerçek ki ne kadar iyi olursa olsun yerine yenisi gelecek her gövdenin..Nikon D700 ile kaç sene rakip oldu 5D mark II'ye ama artık yenilemesi gerekti hatta geç bile kaldı,video teknolojisi aldı başını gitti..
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jamboree 7 yıl
4fps diger özelliklerinin yanında düşük kalmış ama gerçekten 36mp ise mantıklı olabilir
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Hakanonur 7 yıl
Tahminen body fiyatı 3000-3500 aralığında olur son kullanıcı fiyatları ise ülkelere göre 4000 dolara kadar çıkar bizim ülkemizde ise bu fiyat 6000 dolardan aşşağı olmaz ne de olsa tek kurnaz karfo karacasulu güvencesi ve yasal ithalatçısı oluyor. Her zaman aynı hikayeleri duyacağız yurtdıında yarı fiyatı niye burada yüksek? eee burada garantili faturalı.. ne yani yurtdışında garantili faturalı olmuyo mu ayrıca nikon kalitesi garanti pek gerektirmiyor. tokyo istanbul gidiş dönüş 1500tl ye kadar bilet bulunabiliyor bin dolar da orada harcarsınız gezi tozu yiyecek 2 yıldızlı otelde kalın sonra ülkeye dönün elinizde para artmış olacak :)
Ben aynını 10 larca defa yaptım tecrübe ile sabittir. :)
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Statistik 7 yıl
D700 rakibi 5D Mark II'e gore bir suru dezavantaji vardi (video ve cozunurluk), Canon cephesinde de bakalim 5D Mark III ne gibi yenilikler getirecek.
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eeevrim 7 yıl
ozturert
Nikon V1 saniyede 60 kare 10MPlik fotograf çekebiliyor. Bu 600 MP/sn yapar, yani işlemciden yana sıkıntı yok ama Nikon strateji değiştiriyor bence. D700 biraz daha seri bir makine, D800 bağıra bağıra ben 5DMarkIIye rakip geliyorum diyor. 5DMarkIII 22MP çıkacak diyorlar. Öyleyse Canon, 5DMarkII-D700 rekabeti kadar rahat olamayacak.
D700 ün full frame olması dışında pek bir cazibesi kalmamıştı.
Ne tip bir cazibe isterdin
D700ün video haricinde eksiği yok. 12MP hala birçok iş için yeterli. Çözünürlük isteyen profesyonel için D3x var zaten.

Hayır bu -ler neden ? d700 dediğin makine 2008 model Sene olmuş 2012 artık beklentiler daha yüksek 2008 yılında Fx makinedan sadece fotoğraf çekmesi beklenirken bu gün Film bile çekmesi bekleniyor daha yüksek iso performansı daha hızlı işlem daha fazla megapiksel bekleniyor beklenti artarken 12 mp lik Fx makine rakiplerine karşı güçsüz kalmaya başlamışken yıl 2012 olmuşken d700 ün cazibesi kalmıyor Haa ben böyle dedim ama makina hala çok pahalı ve hala full frame ama d700 ü kendi sınıfındaki makinelerle kıyaslarsanız cazibesi kalmamıştı bunuda kabul etmek lazım zaten hala cazibesi olsaydı tüketiciyi ikileme düşürebilseydi üretimde tutmaya devam ederleredi.D800 tekrar nabızları attıracaktır inş fiyatıylada cüzdanları boşaltmaz.
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SmT # 7 yıl
@eeevrim, yanlış yorumluyorsunuz bence...
Öncelikle D700'ün durdurulma sebebi tahmin edildiği gibi D800 geleceğinden, bu böyledir yenisi gelince eskisine son verilir..
Diğer yandan D700'ün birçok değil tek rakibi var zaten ve ikileme düşürme konusunda da gayet başarılı çünki diğer gövdeye göre AF konusunda ciddi üstün ve yüksek isolarda biraz daha başarılı olmasıda eklenebilir,kaybettiği noktalarda belli zaten.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Stanislas Xavier
merak ettiğim nokta expeed 3 işlemcisi ne kadar güçlü canon 1dx de çift digic 5+ kullandı expeed 3 bu işlemciden güçlü mü değil mi ? öte yandan fotoğraftan gördüğüm kadarıyla d4 ten ayrı olarak bu modelde grip opsiyonel olarak geliyor sanırsam.fiyat d4 ten daha uygun olacaktır ama performans konusunda siteler yada nikon değil de gerçek kullanıcıların örnek foto ve videolarını görmeden bir şey demek yanlış olur fakat hem canon hem nikon 3-4 yıllık işlemcileri yeniledi ve işlemcilerin 1 yılda ne kadar yol katettiğini düşünürsek, yeni işlemciler şu ankilerden hayli güçlü (( canon digic5+ ın digic 4 ten 17 kat daha iyi olduğunu söylüyor )), bu açıdan iso performansı konusunda yüksek bir performans artışı olur fakat 36 mp gibi bir çözünürlükte bu performans düşer, aynı zamanda 4 fps pek tatmin edici değil ama büyük ihtimalle bu da çözünürlüğün getirdiği bir dezavantaj.. yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmuyor ise bence d4 ve 1dx daha mantıklı fakat fiyatlar pek senin benim ulaşabileceğimiz türden değiller ne yazık ki...

gripin çıkarılabilir olması bence taşınabilirlik açısından iyi, portre çekim yapmayanlar için zaten pek gerekli değil..fakat 36mp büyük baskılar için kullanılıyor ve bu baskılar genellikle moda fotoğrafları oluyor ve bu da portre çekim demek belki de çıkmıyordur ama resimden öyle anlaşılıyor..bu arada 1dx gerçekten çok iyi bir makine olmuş 61 odak noktası güzel ayrıca ben de merak ediyorum expeed 3 ile digic5+ ın arasındaki performans farkını...
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ozturert 7 yıl
Nikon V1 saniyede 60 kare 10MP'lik fotograf çekebiliyor. Bu 600 MP/sn yapar, yani işlemciden yana sıkıntı yok ama Nikon strateji değiştiriyor bence. D700 biraz daha seri bir makine, D800 bağıra bağıra "ben 5DMarkII'ye rakip geliyorum" diyor. 5DMarkIII 22MP çıkacak diyorlar. Öyleyse Canon, 5DMarkII-D700 rekabeti kadar rahat olamayacak.
D700 ün full frame olması dışında pek bir cazibesi kalmamıştı.

Ne tip bir cazibe isterdin
D700'ün video haricinde eksiği yok. 12MP hala birçok iş için yeterli. Çözünürlük isteyen profesyonel için D3x var zaten.
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