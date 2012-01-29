Nikon D800 için geri sayım başladı

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtım etkinliklerinin önemli bir kısmını D4 üzerine kurgulayan Nikon, üretimi bir süre önce sonlandırılan D700 modelinin yerini alması beklenen D800 modelini yeni ay ile birlikte lanse edebilir. Konuyla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, Nikon Rumors sitesindeki bir habere göre, D800, 6 Şubat'ta Amerika'da, 7 Şubat'ta da Japonya'da lanse edilecek, takip eden birkaç hafta içerisinde de satışa sunulmuş olacak.

D700 ile kıyaslandığında D800 çok sayıda önemli güncelleme ile gelecek. Bu güncellemeler arasında en önemlileri ise daha yüksek çözünürlük desteği sunan sensör ve geliştirilmiş video yetenekleri olacağını söyleyebiliriz. 36MP Full Frame sensör kullanacağı ifade edilen D800, aynı zamanda D4 modelinde de kullanılan yeni nesil Expeed 3 görüntü işlemcisinden güç alacak. 100-6400 ISO aralığına sahip olması beklenen D800, ihtiyaç duyulması halinde 50-25,600 ISO aralığına çıkabilecek.

Nikon D800'ün D3 modelinde olduğu gibi 51 noktalı AF sistemi ile gelmesi ancak farklı olarak yeni bir yüz tanıma modu ile sunulması bekleniyor. Video tarafında ise D800, 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı yaabilecek ayrıca çözünürlük 720p seviyesine düşürüldüğünde kayıt performansı 60 kare/saniye yükseltilebilecek. Artan çözünülüğe paralel olarak videolardaki görüntü kalitesinin de geliştirildiği da bildiriliyor.

Nikon D800'ün diğer özellikleri arasında CompactFlash ve SD olmak üzere çift kart slotu, entegre GPS ve daha hızlı veri bağlantısı için USB 3.0 portu gibi detayların olması bekleniyor. Kasa yapısında da bir takım güncellemeler yapılan D800, yerini alacağı D700 ile kıyaslandığında hem daha hafif hem de daha küçük olacak ancak buna rağmen 3-inç boyutunda daha büyük ekran ile gelecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi lanse edildikten sonraki birkaç hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Nikon D800'ün son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.