ŞOK marketler oyuncu ürünleri ve termal baskılı kamera satıyor

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda oyuncu ekipmanlarından termal yazıcılı kameralara, uz makinesinden saç kesme makinelerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage markasına ait oyuncu ürünleri yer alıyor. PS5 kontrolcüleri için 1 metre kablolu ve RGB aydınlatmalı şarj istasyonu 599TL iken RGB aydınlatmalı kablolu klavye 749TL ve 3600DPI kablolu RGB oyuncu faresi de 199TL.

11 Haziran ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 ay önce eklendi

Diğer taraftan son dönemin popüler mürekkepsiz termal yazıcı mantığını kullanarak anlık baskı alabilen çocuk kamerası da 2.4 inç HD ekran, müzik çalma ve hafıza kartı desteği ile 999TL olarak satışa sunuluyor.

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