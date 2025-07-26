ŞOK marketler oyuncu ürünleri ve termal baskılı kamera satıyor

26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage markasına ait oyuncu ürünleri yer alıyor. PS5 kontrolcüleri için 1 metre kablolu ve RGB aydınlatmalı şarj istasyonu 599TL iken RGB aydınlatmalı kablolu klavye 749TL ve 3600DPI kablolu RGB oyuncu faresi de 199TL.
Diğer taraftan son dönemin popüler mürekkepsiz termal yazıcı mantığını kullanarak anlık baskı alabilen çocuk kamerası da 2.4 inç HD ekran, müzik çalma ve hafıza kartı desteği ile 999TL olarak satışa sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya