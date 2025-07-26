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    ŞOK marketler oyuncu ürünleri ve termal baskılı kamera satıyor

    26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage markasına ait oyuncu ürünleri ve Gokiddy markasına ait termal yazıcılı kamera modeli yer alıyor.        

    26 Temmuz ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda oyuncu ekipmanlarından termal yazıcılı kameralara, uz makinesinden saç kesme makinelerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    26 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage markasına ait oyuncu ürünleri yer alıyor. PS5 kontrolcüleri için 1 metre kablolu ve RGB aydınlatmalı şarj istasyonu 599TL iken RGB aydınlatmalı kablolu klavye 749TL ve 3600DPI kablolu RGB oyuncu faresi de 199TL. 

    Diğer taraftan son dönemin popüler mürekkepsiz termal yazıcı mantığını kullanarak anlık baskı alabilen çocuk kamerası da 2.4 inç HD ekran, müzik çalma ve hafıza kartı desteği ile 999TL olarak satışa sunuluyor. 

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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