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Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500

Yaptığı D5 duyurusu ile görüntüleme dünyasını hareketlendiren Nikon, aynı zamanda çok büyük bir sürpriz ile D500'ü görücüye çıkarttı. Cihaz D300S'in yerini alıyor ve sağlam özellikler barındırıyor.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500

CES 2016 fuarı kapsamında kısa süre önce yeni amiral gemisi D5'i duyuran Nikon, ayrıca ilginç bir sürpriz yaparak D500 model isimli yeni DSLR fotoğraf makinesini de kullanıcıların beğenisine sundu.
Nikon'un çok uzun zamandır yenilenmesi beklenen üst düzey APS-C sensörlü DSLR modeli D300S'in yerini alan D500, oldukça sağlam görünen bir gövde ile geliyor ve bünyesinde D5'le aynı EXPEED 5 görüntü işlemcisi ve 153 noktalı otomatik netleme sistemi yer alıyor. Saniyede 10 kare seri çekim yapabilen ve RAW (Sıkıştırılmamış 14bit) modunda dahi 79 çekime kadar gidebilen D500, 20.9MP çözünürlükteki APS-C CMOS sensör üzerine kuruluyor.
Nikon D500'ün dikkate değer bir diğer özelliği ise Samsung'un NX1 ile yaptığına benzer SnapBridge isimli teknolojisi. Bu teknoloji ile Bluetooth LE kablosuz bağlantı altyapısını kullanarak akıllı telefonlarla sürekli olarak iletişimde kalabilen DSLR fotoğraf makinesi, çekilen görüntülerin telefonlara aktarılarak sosyal medya ile paylaşılması sürecini bir adım daha ileriyle taşıyor.
 
Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500
Video tarafında Nikon D5 gibi büyük bir şaşkınlık yaratan ve 4K video (30p) çekim yeteneğine sahip olan Nikon D500, 50-1,640,00 ISO arttırılmış ISO aralığını aktif şekilde kullanıyor ve düşük ışıkta çok yüksek performans ortaya koyabiliyor. 3.2-inç boyutundaki hareketli ekranı kolay kullanım için dokunmatik tasarlanan DSLR, hızlı XQD hafıza kartları üzerine veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. HDMI üzerinden görüntü aktarabiliyor olması da dikkatlerden kaçmayan ürün, geniş aksesuar desteğiyle de çok daha güçlü hale getirilebiliyor.
Nikon'un uzun bir beklentiyi sona erdiren yeni DSLR'ı D500, gövde olarak 2000$ fiyat etiketiyle 2016 Mart ayında raflardaki yerini alıyor. 

http://www.dpreview.com/news/8529664044/here-at-last-nikon-announces-d500 Yorum Yaz
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dt1907 3 yıl
4k olarak 30 dakika cekiliyor diye gördüm.toplam 30 dakika mı yoksa 30 dakika cekip durdurup yine 30 dakika mı cekiyorsun.varmı bilgisi olan.
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Lord Sparhawk 3 yıl
Bence malesef çok gecikti. Yıllardır bekliyordu insanlar, nikon keçioğlu keçi inadıyla bekletti insanları. Pek çok insan da artık daha fazla sabredemeyip ya 35mm formata ya da aynasız sistemlere geçtiler çoktan. Olympus, sony ve fujifilm cephesine çok müşteri kaybetti nikon. Tamam şu anda kağıt üstünde gayet leziz bir gövde ama fiyata baktığımızda 2000 dolarlık etiket bir dx format için hiç de mantıklı gelmiyor. Kuş fotocusu değilseniz ve nikon dx lenslere ağır yatırım yapmamışsanız sırf gövdesi tank hisli diye d500'e bu kadar para vermeyi akıllıca bulmuyorum. Pentax'ın ff makinesi geliyor ve muhtemelen 2bin doların altında çıkacak ve hızlıca fiyatı düşecek. Pazarda 6d, d610, ve pentax k1 gibi 35mm gövdeler olacakken bu kadar fahiş bir fiyata nikon d500'ü nasıl satmayı hedefliyor anlamadım. 600 dolara pentax k3, 1000 dolara xt1 gibi çok ciddi gövdeler varken 2000 dolara nikonun işi çok zor, kısa sürede fiyat düzenlemesi yapması lazım.
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VYC Majoris 3 yıl Lord Sparhawk
Bu bir pro dx. Profesyoneller için yani. O yüzden zaten D5 ile çoğu özelliği ortak. 6D, D610 falan çok farklı makineler. Onlar giriş seviye full frame. Sensörüm iyi olsun ama gerisi çok önemli değil diyenler için. D500 ise tamamen profesyonel ve her şekilde son teknoloji. Karşılaştırılamaz yani.

Diğer her türlü kullanıcıya göre D3XXX, D5XXX, D7XXX ve D6XX serisi var. Hatta biraz daha ileri seviye kullanıcılar için D8XX serisi. Bu makine onların hepsinden üstün. Üstün dedimse birisi de gelip "dx fx'in fotoğraf kalitesini bulamaz" demesin. Çok iyi satış yapacaktır ve fiyatı 1500$ seviyesine düşünce çok daha artar bu sayı. 7D M2'ye de acayip bir rakip gelmiş oldu.
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BekirHan 3 yıl
Ha geldi ha gelecek derken sonunda Nikon Dx serisinin efsane üyesi D300s' in yerine beklenen D400/500' ü duyurdu. Fakat bir karışıklıkta devam etmekte. Dx serisinde 7000 serisi mi 400/500 serisi mi olacak bundan sonra? Bu kadar dallandırıp budaklandırmak biraz saçma geliyor.
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VYC Majoris 3 yıl BekirHan
Farklı sınıflara ve dolayısıyla fiyatlara sahipler.
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ZaferBiryol 3 yıl
Makina güzel.Fiyat ondan da güzel.
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