Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500

CES 2016 fuarı kapsamında kısa süre önce yeni amiral gemisi D5'i duyuran Nikon, ayrıca ilginç bir sürpriz yaparak D500 model isimli yeni DSLR fotoğraf makinesini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Nikon'un çok uzun zamandır yenilenmesi beklenen üst düzey APS-C sensörlü DSLR modeli D300S'in yerini alan D500, oldukça sağlam görünen bir gövde ile geliyor ve bünyesinde D5'le aynı EXPEED 5 görüntü işlemcisi ve 153 noktalı otomatik netleme sistemi yer alıyor. Saniyede 10 kare seri çekim yapabilen ve RAW (Sıkıştırılmamış 14bit) modunda dahi 79 çekime kadar gidebilen D500, 20.9MP çözünürlükteki APS-C CMOS sensör üzerine kuruluyor.

Nikon D500'ün dikkate değer bir diğer özelliği ise Samsung'un NX1 ile yaptığına benzer SnapBridge isimli teknolojisi. Bu teknoloji ile Bluetooth LE kablosuz bağlantı altyapısını kullanarak akıllı telefonlarla sürekli olarak iletişimde kalabilen DSLR fotoğraf makinesi, çekilen görüntülerin telefonlara aktarılarak sosyal medya ile paylaşılması sürecini bir adım daha ileriyle taşıyor.

Video tarafında Nikon D5 gibi büyük bir şaşkınlık yaratan ve 4K video (30p) çekim yeteneğine sahip olan Nikon D500, 50-1,640,00 ISO arttırılmış ISO aralığını aktif şekilde kullanıyor ve düşük ışıkta çok yüksek performans ortaya koyabiliyor. 3.2-inç boyutundaki hareketli ekranı kolay kullanım için dokunmatik tasarlanan DSLR, hızlı XQD hafıza kartları üzerine veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. HDMI üzerinden görüntü aktarabiliyor olması da dikkatlerden kaçmayan ürün, geniş aksesuar desteğiyle de çok daha güçlü hale getirilebiliyor.

Nikon'un uzun bir beklentiyi sona erdiren yeni DSLR'ı D500, gövde olarak 2000$ fiyat etiketiyle 2016 Mart ayında raflardaki yerini alıyor.

http://www.dpreview.com/news/8529664044/here-at-last-nikon-announces-d500