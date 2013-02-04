Nikon'un beklenen fotoğraf makinesi D4x hakkında yeni dedikodular

Nikon'un güncel amiral gemisi olan D4'ün üstüne gelmesi beklenen D4x modeli hakkında, yeni dedikodular ve bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Nikon'un 2013 yılı içerisinde çıkarması muhtemel olan makinelerden olan ve Nikon Rumors'un ortaya attığı bilgilere göre Nikon D4x, Nikon D800E modelinde olduğu gibi 36MP çözünürlükte AA filtresi olmayan Nikon yapımı bir sensöre ve 6fps seri çekim hızına sahip olacak. Daha önce Nikon D3 ve D3x modellerinde olduğu gibi, Nikon D4x modelinin de D4 modeli ile aynı gövde yapısına sahip olacağını belirten site, video çekim performansı ve özellikleri hakkında da gelişmeler olabileceğini belirtti. Ayrıca site, Nikon D4x ile D4 modelleri arasındaki fiyat farkının çok fazla olmayacağını ve D4x'in 2013'ün sonbahar aylarına doğru duyurulabileceğinin üstünde durdu.

http://nikonrumors.com/2013/02/04/more-nikon-d4x-rumors.aspx/