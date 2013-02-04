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Nikon'un beklenen fotoğraf makinesi D4x hakkında yeni dedikodular

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un beklenen fotoğraf makinesi D4x hakkında yeni dedikodular
Nikon'un güncel amiral gemisi olan D4'ün üstüne gelmesi beklenen D4x modeli hakkında, yeni dedikodular ve bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
Nikon'un 2013 yılı içerisinde çıkarması muhtemel olan makinelerden olan ve Nikon Rumors'un ortaya attığı bilgilere göre Nikon D4x, Nikon D800E modelinde olduğu gibi 36MP çözünürlükte AA filtresi olmayan Nikon yapımı bir sensöre ve 6fps seri çekim hızına sahip olacak. Daha önce Nikon D3 ve D3x modellerinde olduğu gibi, Nikon D4x modelinin de D4 modeli ile aynı gövde yapısına sahip olacağını belirten site, video çekim performansı ve özellikleri hakkında da gelişmeler olabileceğini belirtti. Ayrıca site, Nikon D4x ile D4 modelleri arasındaki fiyat farkının çok fazla olmayacağını ve D4x'in 2013'ün sonbahar aylarına doğru duyurulabileceğinin üstünde durdu.

http://nikonrumors.com/2013/02/04/more-nikon-d4x-rumors.aspx/ Yorum Yaz
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OBA INC 6 yıl
ongunbatuhanaltan.blogspot.com/...
48 MP olacak D4x...
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kyronja 6 yıl
d4x gelene kadar sanırım en iyisi d3x olacak ayrıca fx sensör lü bir makina da bu kadar çok pixel olması tekil pixel boyutlarını düşüreceği için kaliteyi ne yönde etkiler düşünmek lazım bu kadar çok pixel isteyen gider orta format Hasselblad- phaseone falan alır.
umarım d4x i 40 mp falan yapmazlar. tabi bunlar şahsi düşüncelerim
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tweetlezek 6 yıl
Nikon candır diyorum. Gelsin onu da alırız :)
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ozturert 6 yıl
D800E ile D4x arasinda ayrim sadece govde kalitesi olacaksa ilginc. Saniyede 6 cekim ile 4 cekim arasinda daglar kadar fark yok, iki kat fiyat farkina degmez. Bence Nikon gizlice 52 MP'ye calisiyor.
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korayus 6 yıl
Bu söylentilerin doğruluk payı yine NikonRumors sitesine göre %60.
Sevgili DonanımHaber, tercüme yaparken lütfen yazılanların tümünü tercüme yapın.
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CanTnçr 6 yıl
Nikon Rumors'un doğruluk payından öte, önemli olan teknik olarak aldıkları söylentiler.
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