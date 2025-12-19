Lenovo, uygun fiyatlı dijital fotoğraf makinesini tanıttı: 18x zoom, 4K video ve fazlası

Lenovo X1, 2.5D kavisli gelen 2.8 inç ekran sunuyor. Fotoğraf makinesi, düşük ışıkta çekim için LED dolgu ışığı, kolay taşınabilirlik için askı deliği ve standart tripod yuvasına sahip. Kullanıcıların videoları ve fotoğrafları bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan akıllı telefon veya diğer cihazlara aktarmalarına olanak tanıyan OTG dosya aktarımını destekliyor. Makine, maksimum 128 GB kapasiteli TF kart yuvası aracılığıyla harici depolamayı destekliyor. Makine ayrıca, 950 mAh dahili pil ile çalışıyor.
Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi fiyatı ne kadar?
Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi, Çin’de 349 yuan (50 dolar) fiyatla satışa sunuldu.
kaç para bu ki?...
yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.