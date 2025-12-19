Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, uygun fiyatlı dijital fotoğraf makinesini tanıttı: 18x zoom, 4K video ve fazlası

    Lenovo, Çin'de yeni dijital fotoğraf makinesini piyasaya sürdü. 50 dolarlık fotoğraf makinesi Lenovo X1, 12MP Sony sensör, 4K video kaydı ve 18x zoom yapabilmesiyle öne çıkıyor.

    Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun yeni uygun fiyatlı dijital fotoğraf makinesi Lenovo X1, profesyonel ekipmana ihtiyaç duymayan, fotoğraf ve video çekmek için basit ve ucuz bir makine arayan kullanıcıları hedefliyor.

    Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi özellikleri

    Lenovo fotoğraf makinesi X1 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, X1'i minimum kurulumla iyi görüntü kalitesi sunan, kullanımı kolay bir cihaz olarak konumlandırıyor. Fotoğraf makinesi, kompakt, retro esintili bir gövdeye sahip ve 12 megapiksel Sony 1/3 inç CMOS sensör kullanıyor. 18x’e kadar dijital zoom'u destekliyor ve kullanıcıların görüntü tonu ve cilt pürüzsüzleştirme gibi ayarlamalar için yerleşik filtreler sunuyor. Kamera, 4K @30fps video kaydediyor ve sahne tanıma ve otomatik pozlama kontrolüne yardımcı olan akıllı çekim modlarına sahip.

    Lenovo X1, 2.5D kavisli gelen 2.8 inç ekran sunuyor. Fotoğraf makinesi, düşük ışıkta çekim için LED dolgu ışığı, kolay taşınabilirlik için askı deliği ve standart tripod yuvasına sahip. Kullanıcıların videoları ve fotoğrafları bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan akıllı telefon veya diğer cihazlara aktarmalarına olanak tanıyan OTG dosya aktarımını destekliyor. Makine, maksimum 128 GB kapasiteli TF kart yuvası aracılığıyla harici depolamayı destekliyor. Makine ayrıca, 950 mAh dahili pil ile çalışıyor.

    Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi fiyatı ne kadar?

    Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi, Çin’de 349 yuan (50 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alüminyum lehim tutar mı muallak tutar ne demek samsung tv hdmi görmüyor lpg benzin karışması nasıl anlaşılır spotify 3 ay ücretsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum