Lenovo, uygun fiyatlı dijital fotoğraf makinesini tanıttı: 18x zoom, 4K video ve fazlası

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun yeni uygun fiyatlı dijital fotoğraf makinesi Lenovo X1, profesyonel ekipmana ihtiyaç duymayan, fotoğraf ve video çekmek için basit ve ucuz bir makine arayan kullanıcıları hedefliyor.

Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, X1'i minimum kurulumla iyi görüntü kalitesi sunan, kullanımı kolay bir cihaz olarak konumlandırıyor. Fotoğraf makinesi, kompakt, retro esintili bir gövdeye sahip ve 12 megapiksel Sony 1/3 inç CMOS sensör kullanıyor. 18x’e kadar dijital zoom'u destekliyor ve kullanıcıların görüntü tonu ve cilt pürüzsüzleştirme gibi ayarlamalar için yerleşik filtreler sunuyor. Kamera, 4K @30fps video kaydediyor ve sahne tanıma ve otomatik pozlama kontrolüne yardımcı olan akıllı çekim modlarına sahip.

Lenovo X1, 2.5D kavisli gelen 2.8 inç ekran sunuyor. Fotoğraf makinesi, düşük ışıkta çekim için LED dolgu ışığı, kolay taşınabilirlik için askı deliği ve standart tripod yuvasına sahip. Kullanıcıların videoları ve fotoğrafları bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan akıllı telefon veya diğer cihazlara aktarmalarına olanak tanıyan OTG dosya aktarımını destekliyor. Makine, maksimum 128 GB kapasiteli TF kart yuvası aracılığıyla harici depolamayı destekliyor. Makine ayrıca, 950 mAh dahili pil ile çalışıyor.

Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi fiyatı ne kadar?

Lenovo X1 dijital fotoğraf makinesi, Çin’de 349 yuan (50 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

