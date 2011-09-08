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Nintendo aleyhine Wii oyun konsolunda patent ihlali yaptığı iddiasıyla dava açıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik devlerinin yenilikçi ve devrimsel anlamda geliştirdikleri ve ürünlerinde kullandıkları teknolojiler zaman zaman başka firmaların patent ihlali davalarına konu olabiliyor. Nintendo'nun yenilikçi hareket duyarlı kumandası Wiimote ile birlikte piyasaya sürdüğü Wii oyun konsolu büyük satış başarısı yakalamış ve konsol savaşlarında firmayı zirveye taşımıştı.

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Wii'da kullanılan teknolojilere karşı ABD'de bir patent davası açıldı. Davayı açan firmanın adı ThinkOptical ve Wiimote benzeri Wavit Remote uzaktan kumanda sistemlerini üretiyor.

ThinkOptical ABD Teksas Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda Wii konsolunda kullanılan kumandadan sensörlere ve oyunlara kadar oyun sisteminin tüm parçalarının kendisine ait 3 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor. 

Firmanın ihlal edildiğini iddia ettiği patentler ise 7,796,116 numaralı "Tam işaretleme sistemine dayalı mobil görüntüler için elektronik ekipman", 7,852,317 numaralı  "Tam işaretleme sistemine dayalı mobil görüntüler için mobil cihaz" ve 7,864,159 numaralı "Tam işaretleme sistemine dayalı mobil görüntü" olarak 2010-2011 yıllarında ABD patent ofisi tarafından onaylanmış. Başvuruları ise 2005 yılına kadar gidiyor.

Bu üç patent firmanın ürettiği Wavit Remote adlı uzaktan kumanda sistemini oluşturuyor. Law360 sitesinin haberine göre firma başvurusunda Nintendo'nun bir veya birkaç ürününün patentte bahsedilen maddeleri ihlal ettiğini bildiğini veya bilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun yanında Nintendo'nun yeni nesil konsolu Wii U'da da bu patentlerin ihlal edildiği iddia ediliyor.

Firmanın Nintendo haricinde aynı suçlamayı Imation, Nyko Technologies, GameStop, RadioShack, ve JC Penney şirketlerine de yaptığı bildirildi. Firma dava sonucunda ürünlere yasak getirilmesi ve zararların tazminini istiyor.

Davanın Nintendo'nun aleyhine sonuçlanacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak adli makamların patenti elinde bulunduran tarafa daha fazla güvendiği de bir gerçek.

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DH Misafiri 7 yıl
This arctile is a home run, pure and simple!
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elektroman91 8 yıl
abicim biraz mantıklı düşünün olay dava açmak değil reklam. apple o davadan para kazanmıyacak biz patent davalarını okudukça apple reklamını yapıyo hem beleş hemde acaip etkili şekilde sonuçta patentin ne olduğunu öğreniyosunuz sonra vaybe appleda yapıyo diyosunuz sonra kendi kendinize bende bi ipad iphone mbp aliyim diyosunuz o an artık apple amacına ulaşmış oluyo:D olay bitiyo
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2K 8 yıl
Dava açan firmanın yeni mi aklına gelmiş.
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justbejust 8 yıl
jeton yeni düşmemişse Wii U pastasından pay istiyorlar.
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doktor_21 8 yıl
bu patent davaları can sıkmaya başladı sonuçta her üretici birbirine benzer yada aynı teknolojileri kullanamak zorunda kalıyor bu işin orta yolunu bulmak gerektiğini düşünüyorum
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sadtneverdie 8 yıl
KOnsol piyasadan kalkacak adamlar dava açıyor. Amaç ne merak ettim?
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knnkpln 8 yıl
Apple açmadığı bir patent davası.İnanmıyorum haber yanlış kesin apple açmıştır
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erdy232 7 yıl knnkpln
knnkpln
Apple açmadığı bir patent davası.İnanmıyorum haber yanlış kesin apple açmıştır



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OverClocK1ng 8 yıl
Allah müstahakını versin Apple. Şuraya bak ya. Resmen bulaşıcı hastalık haline getirdi patent davalarını.
Ben 2002 den beri mi ne bu siteye giriyorum. Apple şu dava olayını başlatana kadar 2010 yılına kadardı sanırım 8 senedir hiç kimse kimseye dava açtığı haberi yoktu. Ta ki Apple başlattı, şimdi kör tuttuğunu öper misali herkes önüne gelene dava açıyor..
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ultra_storm 8 yıl
Moda olsu bu patent davalarıda....
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devrimdoga 8 yıl
Evet bencede,Nintendo aleyhine kısmı olmasa daha anlaşılabilir olabilirmiş konu.
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artcraft35 8 yıl
başlıkta bir gariplik var
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