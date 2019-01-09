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Nissan Leaf E+ tanıtıldı: Daha uzun menzil, daha güçlü motor

Elektrikli otomobil pazarındaki başarısını sürdürmek isteyen Japon üretici yeni Nissan Leaf E+ versiyonunu tanıttı. Standart modele göre 122 km daha uzun menzil sunan araç artık çok daha güçlü.
4 ay
3,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nissan Leaf E+ tanıtıldı: Daha uzun menzil, daha güçlü motor
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Elektrikli otomobil pazarının Avrupa’daki en başarılı temsilcilerinden biri olan Nissan Leaf nihayet güncelleniyor. Las Vegas’ta düzenlenen CES 2019’da tanıtılan yeni Nissan Leaf E+ ile gelen en büyük güncellemelerden biri menzil değerindeki artış. İşte Nissan Leaf E+ ve tüm özellikleri:

Gittikçe artan elektrikli otomobil çeşitliliğine karşı elini güçlendirmek isteyen Japon üretici yeni Nissan Leaf E+ modelini 62 kWh’lık lityum iyon batarya ile güncelledi. Araçtaki bataryanın büyümesi, menzilde gözler görülür bir artışı da beraberinde getirdi. Yeni Nissan Leaf E+, EPA verilerine göre artık 363 km menzil sunuyor. Yani standart modele göre 122 km’lik bir artış yaşanmış durumda.

Daha güçlü motor, daha yüksek hız 

Menzildeki artışla yetinmeyen Japon üretici yeni Nissan Leaf E+ modelinin başarısından emin olmak için elektrik motorunu da güncellemiş. Araçtaki motor artık 214 beygir (160 kW) güç ve 340 Nm tork üretiyor. Bu da standart modelin 147 beygirlik (110 kW) motoruna nazaran önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Nissan, söz konusu güncellemeler sonucu aracın maksimum hızının yüzde 10 civarında yükseldiğini belirtiyor. Aracın 80 – 120 km/s hızlanma süresi de yüzde 13 civarında kısalmış.

Nissan Leaf E+ modelinin 70 kW hızlı şarj sistemine sahip olarak satışa sunulacağını onaylayan Japon üretici şarj sürelerinden henüz bahsetmedi. Bunun yerine yeni modeldeki şarj süresinin standart Leaf’in 50 kW şarj cihazı ile tam doluma ulaşma süresine yakın olacağını belirtti. Bu da daha büyük bataryaya sahip Leaf E+ için önemli bir başarı sayılabilir.

Bilgi-eğlence sistemi ve navigasyon güncellendi 

Tasarım olarak baktığımızda Nissan Leaf E+ versiyonunu standart versiyondan ayıran fazla detay bulunmuyor. Yeni versiyon 16 inçlik jantları ve ön yüzünde yeniden elden geçirilen mavi çizgileriyle kendini belli ediyor. İç tarafta 8 inçlik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. OTA güncellemeleri ile sürekli yenilenen bu sisteme akıllı telefon bağlanabiliyor. Sistem ayrıca güncellenen navigasyonla birlikte geliyor. Navigasyon artık akıllı telefonla senkronize şekilde çalışabiliyor.

Nissan Leaf E+ versiyonunun sürücü asistanları tarafında Japon üreticinin ProPILOT Assist sistemi görev alıyor. Aracın kendi şeridinde kalmasını sağlayan bu sistem hızını da trafiğe göre otomatik ayarlayabiliyor. Leaf E+’ın diğer özellikleri arasında şeritten ayrılma uyarısı, akıllı acil durum freni, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik alarmı ve hareket eden nesneleri algılayan akıllı çevre görüntüleme sistemi yer alıyor.

Ocak ayının sonunda Japonya’da satışa sunulacak Nissan Leaf E+ modelinin Avrupa satışları yıl ortasında başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-b80d5f605e170e28db6d451af7141ebb-190109-00-e Yorum Yaz
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balcis 4 ay en beğenilen
leaf diyor ya 200 küsür beygir diyor ölücem hasedimden.
allah aşkına getirin şunları elektrikli arabayı mercedes'e falan tercih edecek haldeyim.
devlet uyanıp vergiyi bindirmeden aldık aldık sonra bi geldi mi "kilovat vergisi" bir daha yandık, alamayız.
leaf diyor ya 200 küsür beygir diyor ölücem hasedimden.allah aşkına getirin şunları elektrikli arabayı mercedes'e falan tercih edecek haldeyim.devlet ...
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.PanxeR. 4 ay
Yeterli değil , hiç bir marka hala adam gibi TESLA rakibi bir otomobil üretmiyor. i8 fazla premium i3 fazla zayıf. 200 300 bin tl ye rahat alınabilecek elektrikli araçların artması gerek. E-Golf hala Türkiye'de yok.
Yeterli değil , hiç bir marka hala adam gibi TESLA rakibi bir otomobil üretmiyor. i8 fazla premium i3 fazla zayıf. 200 300 bin tl ye rahat alınabilecek elektri...
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Ters Adam 4 ay
Yaprak gibi araba
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DoğanGörünümlüToros 4 ay
Aptal nissan Tr bunu da getirmez.
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Turkforce 4 ay
Dizel - Benzin furyası bir türlü bitmiyor.
Eski versiyonu gelse o bile yeterli ama nerde...
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.PanxeR. 4 ay
Yeterli değil , hiç bir marka hala adam gibi TESLA rakibi bir otomobil üretmiyor. i8 fazla premium i3 fazla zayıf. 200 300 bin tl ye rahat alınabilecek elektrikli araçların artması gerek. E-Golf hala Türkiye'de yok.
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balcis 4 ay en beğenilen
leaf diyor ya 200 küsür beygir diyor ölücem hasedimden.
allah aşkına getirin şunları elektrikli arabayı mercedes'e falan tercih edecek haldeyim.
devlet uyanıp vergiyi bindirmeden aldık aldık sonra bi geldi mi "kilovat vergisi" bir daha yandık, alamayız.
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sml_akyz 4 ay
Fiyatı ne olacak acaba
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