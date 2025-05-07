Hyundai'den yeni elektrikli SUV: Elexio

Şanghay'daki özel bir etkinlikte sahneye çıkan yeni Hyundai Elexio, IONIQ serisinden tamamen ayrışan farklı bir tasarım diliyle geliyor. Ön tarafta dört modülden oluşan ince farlar ve alt tarafta boydan boya uzanan LED şerit dikkat çekiyor. Çıkıntılı burun kısmının altında ise sportif bir tampon bizleri karşılıyor.
Hyundai Elexio, yan taraftaki geniş çamurlukları, çift renkli tasarıma sahip jantları, çapraz biçimde tasarlanmış gri renkli D sütunu ve geriye doğru düz bir şekilde alçalan tavanıyla farklı bir karakter çizgisine sahip. Tüm bunlara parlak siyah dodikler, onlarla uyumlu sütunlar ve gizli kapı kolları eşlik ediyor.
Hyundai Elexio, elektrikli Hyundai, Kia ve Genesis modellerinde kullanılan E-GMP platformu üzerine inşa edildi. Batarya kapasitesi gibi teknik detaylar açıklanmadı ancak Elexio'nun Çin'deki CLTC normuna göre 700 kilometreye kadar menzil sunacağı belirtiliyor. Çin'de üretilecek olan modelin detayları ve fiyat bilgisi ilerleyen aylarda açıklanacak.
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