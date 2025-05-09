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    Arızalı veya ölü elektrikli araç pilleri kolaylıkla sağlığına kavuşabiliyor

    Elektrikli araç bataryalarının onarımı konusunda uzmanlaşmış Autocraft EV Solutions, bataryaların büyük çoğunluğunun yalnızca basit bir modül değişimiyle sağlığına kavuşabileceği ortaya koydu.

    Arızalı elektrikli araç pilleri kolayca sağlığına kavuşabiliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryalarının ömrü ve arıza sonrası süreçlerine dair genel kabulleri sorgulayan yeni bir sektör raporu yayımlandı. Elektrikli araç bataryalarının testi ve onarımı konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Autocraft EV Solutions, bataryaların büyük çoğunluğunun yalnızca ortalama 1.1 modül değişimiyle %90’ın üzerinde performansa kavuşturulabileceğini ortaya koydu.

    Autocraft’ın Mühendislik ve Kalite Direktörü Dr. Sara Ridley, “Her ne kadar batarya arızaları nadiren yaşansa da, karşılaşıldığında izlenecek etkili bir yol haritasına ihtiyaç var” diyerek, bataryaların arıza sonrası tamamen değiştirilmesi gerektiği yönündeki algının doğru olmadığını belirtti.

    "Elektrikli araçların güven açığını kapatmak: Batarya yeniden üretiminin rolü" başlıklı rapor, 2024 yılı boyunca yapılan 559 ticari onarıma ait veriler ile RECOVAS adlı araştırma projesinden elde edilen akademik bilgiler ışığında hazırlandı.

    Araştırma, elektrikli araç pillerinin genellikle bir bütün olarak arızalandığı yönündeki yaygın inanışı çürütüyor. Bunun yerine, çoğunlukla belirli hücrelerin arızalandığını ve sorunlu modüllerin tespit edilip değiştirilmesiyle bataryaların eski gücüne kavuşabileceğini ortaya koyuyor.

    Dr. Ridley, EV batarya arızalarının yarattığı belirsizliğin, tüketicilerin elektrikli araçlara geçişini zorlaştırdığını belirterek, “Amacımız, bataryaların yüksek maliyetle değiştirileceği algısını yıkarak, onarımın mümkün ve etkili olduğunu göstermek” diyor.

    Batarya onarımı karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltıyor

    Raporda yer alan bir diğer önemli bulgu, yalnızca gerekli modüllerin değiştirilmesinin çevresel etkileri önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Ortalama 82.4 kWh’lik bir batarya paketi için yapılan modül bazlı onarımlar, karbon emisyonlarını %93 oranında azaltıyor. Dahası, arızalı olduğu düşünülen bir batarya paketindeki modüllerin %92'sinin otomotivde yeniden kullanılabilir olduğunu belirtiliyor.

    Autocraft, bu bulgular doğrultusunda sektör genelinde bazı temel değişikliklerin yapılması gerektiğini savunuyor. Raporda üç temel öneri öne çıkıyor:

    1. Batarya onarımının standart bir uygulama haline getirilmesi,

    2. Sağlam modüllerin erken geri dönüşümünün önlenmesi,

    3. Batarya tasarımlarında onarılabilirliğin öncelik kazanması.

    Özetle araştırma, elektrikli araç bataryaları için daha sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir gelecek önererek, tüketicilerin elektrikli araçlara olan güveninin artabileceğini ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/failed-ev-battery-gets-90-health-restored https://autocraftsg.com/news/latest-news/ev-battery-whitepaper/
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