Yeni elektrikli Mercedes CLA, 400V istasyonlarda şarj olamayacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes'in yakın zamanda tanıttığı yeni elektrikli CLA modeli tasarımıyla insanları ayrıştırsa da, 800 Volt mimarisi, verimliliği ve 320 kWh'e kadar şarj hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak, otomobilin çok önemli bir eksikliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Norveçli bir X kullanıcısı, Mercedes'in web sitesinde yeni CLA'nın yalnızca 800V DC hızlı şarj cihazlarını kullanabileceğini ve aracın dahili navigasyon sisteminin sürücüleri yalnızca uyumlu istasyonlara yönlendireceğini belirten bir gönderi paylaştı. Bu da, yeni CLA 'nın 400V DC şarj istasyonlarında şarj olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kısıtlamanın AC şarj istasyonlarını etkilemedğini belirtelim.

DC/DC dönüştürücü yer almıyor

Normalde 800V mimarili elektrikli araçlar, bir DC/DC dönüştürücü ile 400V destekleyen istasyonlarda şarj olabiliyor. Görünüşe göre Mercedes yeni modelinde böyle bir dönüştürücüye yer vermemiş. Günümüzde 800V destekleyen şarj istasyonlarının sayısı artmaya başlasa da, Tesla Suoercharger'lar gibi birçok hızlı şarj istasyonu sadece 400V desteğine sahip.

Yeni Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

Yetkililer tarafından doğrulandı

Wards Auto'nun aktardığına göre Mercedes-Benz, CLA'nın şarj sınırlamasını web sitesindeki konfigüratöründe şu mesajla doğruluyor: "400V şarj istasyonlarında şarj etmenin mümkün olmadığını ve bu nedenle navigasyon sisteminde gösterilmediklerini lütfen unutmayın." InsideEVs'in ulaştığı Avrupa'daki bir Mercedes-Benz sözcüsünün de bu kısıtlamayı doğruladığı belirtiliyor.

Mercedes'in bu eksikliği sonraki versiyonlarda giderip gidermeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Norveç pazarında satışa sunulacak modellerin DC/DC dönüştürücü içereceği ile ilgili spekülasyonlar bulunuyor. Mercedes, böyle büyük bir eksiklikle yeni modelini satışa sunacak olursa, birçok kişiyi kızdıracağı kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni elektrikli Mercedes CLA, 400V istasyonlarda şarj olamayacak!