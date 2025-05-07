Yeni elektrikli Mercedes CLA, 400V istasyonlarda şarj olamayacak!

Norveçli bir X kullanıcısı, Mercedes'in web sitesinde yeni CLA'nın yalnızca 800V DC hızlı şarj cihazlarını kullanabileceğini ve aracın dahili navigasyon sisteminin sürücüleri yalnızca uyumlu istasyonlara yönlendireceğini belirten bir gönderi paylaştı. Bu da, yeni CLA 'nın 400V DC şarj istasyonlarında şarj olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kısıtlamanın AC şarj istasyonlarını etkilemedğini belirtelim.
DC/DC dönüştürücü yer almıyor
Normalde 800V mimarili elektrikli araçlar, bir DC/DC dönüştürücü ile 400V destekleyen istasyonlarda şarj olabiliyor. Görünüşe göre Mercedes yeni modelinde böyle bir dönüştürücüye yer vermemiş. Günümüzde 800V destekleyen şarj istasyonlarının sayısı artmaya başlasa da, Tesla Suoercharger'lar gibi birçok hızlı şarj istasyonu sadece 400V desteğine sahip.
Yetkililer tarafından doğrulandı
Wards Auto'nun aktardığına göre Mercedes-Benz, CLA'nın şarj sınırlamasını web sitesindeki konfigüratöründe şu mesajla doğruluyor: "400V şarj istasyonlarında şarj etmenin mümkün olmadığını ve bu nedenle navigasyon sisteminde gösterilmediklerini lütfen unutmayın." InsideEVs'in ulaştığı Avrupa'daki bir Mercedes-Benz sözcüsünün de bu kısıtlamayı doğruladığı belirtiliyor.
Mercedes'in bu eksikliği sonraki versiyonlarda giderip gidermeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Norveç pazarında satışa sunulacak modellerin DC/DC dönüştürücü içereceği ile ilgili spekülasyonlar bulunuyor. Mercedes, böyle büyük bir eksiklikle yeni modelini satışa sunacak olursa, birçok kişiyi kızdıracağı kesin.Kaynakça https://insideevs.com/news/758859/mercedes-cla-ev-400v-charging-impossible/ https://www.wardsauto.com/vehicles/electric-mercedes-benz-cla-cannot-charge-at-400v-stations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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