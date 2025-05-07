Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni elektrikli Mercedes CLA, 400V istasyonlarda şarj olamayacak!

    Mercedes'in yakın zamanda tanıttığı yeni elektrikli CLA modelinin sadece 800V destekli şarj istasyonlarında şarj olabileceği ortaya çıktı.                      

    Yeni elektrikli Mercedes CLA, 400V istasyonlarda şarj olamayacak! Tam Boyutta Gör
    Mercedes'in yakın zamanda tanıttığı yeni elektrikli CLA modeli tasarımıyla insanları ayrıştırsa da, 800 Volt mimarisi, verimliliği ve 320 kWh'e kadar şarj hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak, otomobilin çok önemli bir eksikliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

    Norveçli bir X kullanıcısı, Mercedes'in web sitesinde yeni CLA'nın yalnızca 800V DC hızlı şarj cihazlarını kullanabileceğini ve aracın dahili navigasyon sisteminin sürücüleri yalnızca uyumlu istasyonlara yönlendireceğini belirten bir gönderi paylaştı. Bu da, yeni CLA 'nın 400V DC şarj istasyonlarında şarj olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kısıtlamanın AC şarj istasyonlarını etkilemedğini belirtelim.

    DC/DC dönüştürücü yer almıyor

    Normalde 800V mimarili elektrikli araçlar, bir DC/DC dönüştürücü ile 400V destekleyen istasyonlarda şarj olabiliyor. Görünüşe göre Mercedes yeni modelinde böyle bir dönüştürücüye yer vermemiş. Günümüzde 800V destekleyen şarj istasyonlarının sayısı artmaya başlasa da, Tesla Suoercharger'lar gibi birçok hızlı şarj istasyonu sadece 400V desteğine sahip.

    Yetkililer tarafından doğrulandı

    Wards Auto'nun aktardığına göre Mercedes-Benz, CLA'nın şarj sınırlamasını web sitesindeki konfigüratöründe şu mesajla doğruluyor: "400V şarj istasyonlarında şarj etmenin mümkün olmadığını ve bu nedenle navigasyon sisteminde gösterilmediklerini lütfen unutmayın."  InsideEVs'in ulaştığı Avrupa'daki bir Mercedes-Benz sözcüsünün de bu kısıtlamayı doğruladığı belirtiliyor.

    Mercedes'in bu eksikliği sonraki versiyonlarda giderip gidermeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Norveç pazarında satışa sunulacak modellerin DC/DC dönüştürücü içereceği ile ilgili spekülasyonlar bulunuyor. Mercedes, böyle büyük bir eksiklikle yeni modelini satışa sunacak olursa, birçok kişiyi kızdıracağı kesin.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/758859/mercedes-cla-ev-400v-charging-impossible/ https://www.wardsauto.com/vehicles/electric-mercedes-benz-cla-cannot-charge-at-400v-stations
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversite kaydı nasıl silinir hd film sistem 7 8 9 kaç maç tutması lazım battlefield 2042 ps5 klavye mouse araba 1 viteste kalkışta titreme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum