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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bayram tatili gibi günlerde şarj istasyonlarına ciddi bir talep oluyor. Yola çıkan binlerce araç sahibi, şarj molası vermek için istasyonlarda yoğunluk oluşturuyor. Çin'de de 1-5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İşçi Bayramı tatilinde benzer bir durum yaşandı

Tatilde şarj istasyonlarının yanı sıra Nio'nun batarya değişim istasyonları da oldukça yoğundu. Paylaşılan verilere göre, beş günlük tatil boyunca Çin genelindeki 3.302 istasyonda toplam 634.177 adet batarya değişimi gerçekleştirildi.

En yoğun gün, tatilin başlangıcı olan 1 Mayıs oldu ve 134.770 batarya değişimi yapıldı. 5 Mayıs'ta günlük sayı yine 130 binin üzerindeydi.

Nio'nun batarya değişim istasyonlarının bine yakını otoyol güzergahlarında yer alıyor. Nio'nun paylaştığı verilere göre, geçen yılki aynı tatil dönemine göre otoyol üzerindeki istasyonlarda sağlanan günlük ortalama hizmet sayısı %64 artış gösterdi.

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Tatil sürecinde Nio'nun batarya kiralama ve değişim sistemine özgü bir hizmet olan "esnek batarya yükseltmesi" de talep gördü. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kısa süreli ihtiyaçları için daha büyük kapasiteli bir bataryayı geçici olarak kiralayabiliyor. Son tatil sürecinde de 13 binden fazla kullanıcının batarya yükseltmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Batarya değişim hizmeti, özellikle tatil gibi yoğun zamanlarda kullanıcılar için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemin Türkiye'de olmasını ister miydiniz?

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Nio'nun batarya değişim noktaları tatilde rekor kırdı