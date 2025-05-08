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    Yeni BYD Sealion 07 DM-i, Çin'de 23.500 dolar fiyatla satışa sunuldu

    İsmindeki DM-i takısından da anlaşılabileceği gibi şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan Sealion 07 DM-i, opsiyonel olarak tavanına entegre edilen drone sistemiyle dikkat çekiyor.

    BYD Sealion 07 DM-i, Çin'de 23.500 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    BYD'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sisteme sahip SUV modeli Sealion 07 DM-i, Çin'de 23.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Çin'in ardından küresel pazarda da boy gösterecek olan Sealion 07 DM-i'da opsiyonel olarak araca entegre bir drone sistemine de yer verilmiş.

    BYD Sealion 07 DM-i, üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda CLTC'ye göre 150 km saf elektrikli sürüş menzili sunan beşinci nesil DM hibrit sistemi görev yapıyor. Söz konusu sistem; 1.5 litre turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan (200 kW ön, 150 kW arka) oluşuyor. 53 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan modelin son hızı da 200 km/s olarak açıklandı.

    BYD Sealion 07 DM-i, Çin'de 23.500 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Hibrit SUV; 4880 mm uzunluğa ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Bagaj kapasitesi ise 645 litre. İç mekanda artırılmış gerçeklik destekli 26 inç head-up display, DiLink 100 sistemiyle çalışan 15.6 inç multimedya ekranı, 10 noktalı masaj özelliğine sahip ön koltuklar, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi ve mini buzdolabı gibi özellikler sunuluyor.

    Sealion 07 DM-i'da şirketin DiPilot adını verdiği sürücü asistan teknolojileri yer alıyor. Müşteriler, kamera temelli çalışan DiPilot 100 ve LiDAR'a sahip DiPilot 300 arasında seçim yapabiliyor. İkinci seçenek, gelişmiş donanımları sayesinde navigasyon destekli sürüş, otomatik şerit değiştirme ve şehir koşullarında yüzde 90 başarı oranına sahip olduğu belirtilen park desteği gibi fonksiyonlar vadediyor.

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