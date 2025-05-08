Yeni BYD Sealion 07 DM-i, Çin'de 23.500 dolar fiyatla satışa sunuldu

BYD Sealion 07 DM-i, üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda CLTC'ye göre 150 km saf elektrikli sürüş menzili sunan beşinci nesil DM hibrit sistemi görev yapıyor. Söz konusu sistem; 1.5 litre turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan (200 kW ön, 150 kW arka) oluşuyor. 53 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan modelin son hızı da 200 km/s olarak açıklandı.
Sealion 07 DM-i'da şirketin DiPilot adını verdiği sürücü asistan teknolojileri yer alıyor. Müşteriler, kamera temelli çalışan DiPilot 100 ve LiDAR'a sahip DiPilot 300 arasında seçim yapabiliyor. İkinci seçenek, gelişmiş donanımları sayesinde navigasyon destekli sürüş, otomatik şerit değiştirme ve şehir koşullarında yüzde 90 başarı oranına sahip olduğu belirtilen park desteği gibi fonksiyonlar vadediyor.
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