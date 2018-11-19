Nissan'ı iflastan kurtarmasıyla ünlenen Carlos Ghosn, vergi kaçırma suçundan tutuklandı

2000’li yılların başında Nissan’ı iflastan kurtarmasıyla bilinen Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın CEO’su Carlos Ghosn’un Japon polisi tarafından tutuklandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından bildirilen haberde, Ghosn’un 5 yılda kazandığı yaklaşık 44 milyon dolarlık gelirini olduğundan daha az göstererek vergi kaçırdığı iddia edildi.

Nissan doğruladı

Nissan Grubu, Carlos Ghosn’un gelirlerinin tamamını vergi dairesine bildirmediğine dair ortaya çıkan haberleri doğruladı. 64 yaşındaki CEO’nun istifasının isteneceği açıklanırken, tutuklama sonrası Renault-Nissan hisselerinde yüzde 12.8 civarında bir değer kaybı yaşandı. Böylece şirket hisseleri son üç yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Carlos Ghosn

Lübnan asıllı bir Fransız vatandaşı olan Ghosn, kariyerine Michelin’de başlamış, ardından Renault’a transfer olmuştu. 1999’da başlayan Renault-Nissan ortaklığının arkasındaki isim olarak bilinen Carlos Ghosn, 2016 yılında Mitsubishi’yi de dahil ederek dünya genelinde 450 bin çalışanı olan ve 2017 yılında 10.6 milyon araç satan bir ittifak meydana getirmişti.