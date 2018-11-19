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Nissan'ı iflastan kurtarmasıyla ünlenen Carlos Ghosn, vergi kaçırma suçundan tutuklandı

Nissan'daki başarısıyla dünya çapında üne kavuşan ve şimdilerde Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın yöneticiliğini yapan Carlos Ghosn'un gelirinin tamamını vergi dairesine bildirmediği ortaya çıktı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nissan'ı iflastan kurtarmasıyla ünlenen Carlos Ghosn, vergi kaçırma suçundan tutuklandı
 

2000’li yılların başında Nissan’ı iflastan kurtarmasıyla bilinen Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın CEO’su Carlos Ghosn’un Japon polisi tarafından tutuklandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından bildirilen haberde, Ghosn’un 5 yılda kazandığı yaklaşık 44 milyon dolarlık gelirini olduğundan daha az göstererek vergi kaçırdığı iddia edildi.

Nissan doğruladı 

Nissan Grubu, Carlos Ghosn’un gelirlerinin tamamını vergi dairesine bildirmediğine dair ortaya çıkan haberleri doğruladı. 64 yaşındaki CEO’nun istifasının isteneceği açıklanırken, tutuklama sonrası Renault-Nissan hisselerinde yüzde 12.8 civarında bir değer kaybı yaşandı. Böylece şirket hisseleri son üç yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Carlos Ghosn

Lübnan asıllı bir Fransız vatandaşı olan Ghosn, kariyerine Michelin’de başlamış, ardından Renault’a transfer olmuştu. 1999’da başlayan Renault-Nissan ortaklığının arkasındaki isim olarak bilinen Carlos Ghosn, 2016 yılında Mitsubishi’yi de dahil ederek dünya genelinde 450 bin çalışanı olan ve 2017 yılında 10.6 milyon araç satan bir ittifak meydana getirmişti.


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Sierre34 6 ay en beğenilen
Ah be Carlos Agabey yanlis ulkede vergi kacirmissin. O odedigin vergi ile bizim memlekette en iyiler listesine girer bakanlardan plaket alirdin.
2 Yanıt Yanıtla +26
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fortune1905 6 ay Sierre34
üstüne bir de kahraman ilan edilirdi.
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Sierre34 6 ay Gt95
Gt95

sen 1990 sandın galiba avantaları chp alıyor

Tabi canim. Kilicdaroglu satmak zorunda kaldigi yazligini o avantalarla almisti zaten.
Gt95sen 1990 sandın galiba avantaları chp alıyorTabi canim. Kilicdaroglu satmak zorunda kaldigi yazligini o avantalarl...
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Pervanevi34 6 ay
Carlos Ghosn : '' Nissan'ı nasıl kurtardım'' veya '' Siyasete Nasıl Atıldım'' Hangi kitabımın yayınlanacağı henüz netleşmedi
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freemangroovy 6 ay
Carlos Ghosn
CEO, Renault
Doğum tarihi: 9 Mart 1954 (64 yıl yaşında)
Doğum yeri: Porto Velho Burcu:Balık
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Recep Tayyip Erdoğan/Yaş
64 yıl
26 Şubat 1954 Burcu: Balık
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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manisa_tr 6 ay
bizim ülkenin yerli araba CEO su olarak transfer edelim. kahraman olur burada.
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haberelectro 6 ay
Meyve veren ağacı taşlamak
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Y-ZiyA 6 ay
Nissan'ı kurtardığı yöntem de bu muydu acaba?
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bulentcandan 6 ay
44 milyon doların yarısını bile vergi olarak ödese... Hayret, herhalde adam aklını kaybetmiş olmalı. İlginç.
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Sierre34 6 ay en beğenilen
Ah be Carlos Agabey yanlis ulkede vergi kacirmissin. O odedigin vergi ile bizim memlekette en iyiler listesine girer bakanlardan plaket alirdin.
2 Yanıt Yanıtla +26
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fortune1905 6 ay Sierre34
üstüne bir de kahraman ilan edilirdi.
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Gt95 6 ay Sierre34
sen 1990 sandın galiba avantaları chp alıyor
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bianconera 6 ay
bu tip firmaların daha doğrusu dev küresel firmaların ceo larının pisliğe bulaşmamış olması mucize olur zaten.
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Source 6 ay
Bu adamın böyle bir şey yapması şaşırttı yazık oldu kendisine
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