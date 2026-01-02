Honda Civic'in Türkiye'deki satışı durduruldu

Markadan yapılan açıklamada, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Honda'nın açıklamasında özellikle "gelişen pazar koşulları" ifadesi dikkat çekiyor. Zira geçtiğimiz aylarda gümrük birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere yüzde 25 ilave vergi getirilmişti. Görünen o ki bu durum, Honda'nın Civic modelini ürün gamından çıkartmasında etkili oldu.
Honda Civic'in Türkiye pazarına ne zaman döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: