Honda Civic'in Türkiye'deki satışı durduruldu

Tam Boyutta Gör Honda Civic'in Türkiye satışı durduruldu. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki fabrikasını kapatan şirket, bu kez uzun yıllardır en çok satan modelleri arasında yer alan Honda Civic'i ürün gamından çıkarttı.

Markadan yapılan açıklamada, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Honda'nın açıklamasında özellikle "gelişen pazar koşulları" ifadesi dikkat çekiyor. Zira geçtiğimiz aylarda gümrük birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere yüzde 25 ilave vergi getirilmişti. Görünen o ki bu durum, Honda'nın Civic modelini ürün gamından çıkartmasında etkili oldu.

Honda Civic'in Türkiye pazarına ne zaman döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

