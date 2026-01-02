Tesla, 2025 satış rakamlarını açıkladı: Satışlar üst üste ikinci sene düştü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025’in dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ait üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Veriler, şirketin elektrikli araç teslimatlarında üst üste ikinci kez yıllık düşüş yaşadığını ortaya koyuyor.

Tesla, yıllar boyunca satışlarını istikrarlı bir biçimde arttırarak 2023 yılında 1,81 milyon araç satışıyla zirveye ulaştı. Ancak 2024’te, yaşlanan ürün gamı ve özellikle Avrupa’daki artan rekabet nedeniyle satışlar 1,79 milyona gerileyerek ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti. 2025 yılı ise Tesla için daha zorlu geçti. Marka algısındaki sorunlar ve özellikle Avrupa ile Çin’de sertleşen rekabet ve son olarak ABD'deki teşviklerin kaldırılması satışların daha da düşmesine yol açtı.

2025'te satışlar %9 geriledi

Tesla, yılın son çeyreğinde 418.227 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu sonuçlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %15’lik bir düşüş anlamına geliyor. 2025'in tamamında ise şirket 1.636.129 adet araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu da, 2024’e kıyasla yıllık bazda %9’luk bir düşüş demek.

Öte yandan BYD, geçen yıl %28'lik büyümeyle 2,26 milyon adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirerek Tesla'yı geride bıraktı ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu.

