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Yeni Skoda Fabia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlanan yeni Skoda Fabia, iki farklı benzinli motor seçeneği, yeni tasarımı ve teknolojileriyle bayilerdeki yerini aldı. ÖTV indirimine yetişen yeni Fabia'nın fiyatları 88.400 TL'den başlıyor.
6 ay
54,5b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Skoda Fabia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri
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Geçirdiği makyaj operasyonu sonrası tasarımı yenilenen ve teknolojik donanımları zenginleştirilen yeni Skoda Fabia, Türkiye’de satışa sunuldu. İki farklı benzinli motor seçeneğiyle bayilerdeki yerini alan yeni Skoda Fabia fiyatları 88.400 TL’den başlıyor.

Yeni Skoda Fabia’nın elden geçirilen radyatör ızgarası, opsiyonel LED farları, yeni stop lambaları ile farklılaşan ön ve arka tamponları ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Yeni Fabia, Ambition ve Style olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Yeniden tasarlanan, farklı renk seçenekleri ve desenlerin kullanıldığı gösterge paneli dahil olmak üzere daha fazla kişiselleştirme alternatifi bulunuyor.

Yeni Skoda Fabia motor seçenekleri 

Yenilenen Skoda Fabia Türkiye pazarında 75 beygir güç üretebilen 1.0 ve 110 beygir gücünde 1.0 TSI olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor. Fabia’nın üç silindirli, 1.0 litre hacimli TSI motoru gücünü 7 ileri DSG otomatik şanzımanla yere aktarıyor. 1.0 TSI DSG kombinasyonu ayrıca Fabia’nın pratikliğini arttıran station Combi versiyonuyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Skoda Fabia fiyatları şu şekilde;

1.0 75 PS Ambition à 88.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style à 99.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style (Combi) à 102.900 TL


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Muqarnas 6 ay en beğenilen
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Mission Completed.
1 Yanıt Yanıtla +56
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doctor I 6 ay Father Torque
40 50 cm olsa yerinde duramazsin mm dir o
1 Yanıt Yanıtla +32
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RichesMen 6 ay
Artık orta bir araç 100 bin tl :D
3 Yanıt Yanıtla +21
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kickergls 5 ay
eski kasadan gram farkı yok birtek sunroof getirmişler.Eski kasada ilk geldiğinde sunroof vardı sonradan kaldırdılar .ön tarafı makyajla sür piyasaya
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rallier_61 5 ay
Polo bile bunun yaninda golf gibi duruyor.
Kasa degisiminde, bu kadar gerileyen bir arac daha yoktur sanirim. Rapidi muhendisler, bunu starjerler yapmis sanki
bu kasa, bildiğin ledli citigo
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OrQuN 5 ay
90 bin lira kutu gibi araca.
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websosyal 5 ay
Eski kasa Polo'ya makyaj yapılmış. Hayır bu "Facia" olamaz...
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mavizaman 5 ay
pek çirkinsin.
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Karl_Fairburne 6 ay
En fazla 40.000 TL. olması gereken bir araç. Yazık bu ülkeye.
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incicibin 6 ay
Geleneksel dh yorumu henüz yapılmadıysa yapıyorum,
Çöp.
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DH Misafiri 6 ay
bunun gibi bir aracı alana kadar corolla gbi, araba gibi bir arabayı almak hem daha mantık hem daha karlı...
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cabriyo 6 ay
milletvekillerine skoda superb tavsiye ederim. biz zamlardan kırılırken onlarda tasarruf uepsın.
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amasseia 6 ay
Olmamış. Ölü doğmuş bir makyaj operasyonu. Bu sene makyaj işine bulasmayin 2019'da yeni kasa Fabia çıkartmaliydi.
Çift renk olayı ise hiç olmamış tavan kenarlarınin da yine eskisi gibi komple tavan renginde olması gerekiyordu. Eski çift renk olayı daha iyiydi.
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