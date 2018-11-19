Yeni Skoda Fabia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçirdiği makyaj operasyonu sonrası tasarımı yenilenen ve teknolojik donanımları zenginleştirilen yeni Skoda Fabia, Türkiye’de satışa sunuldu. İki farklı benzinli motor seçeneğiyle bayilerdeki yerini alan yeni Skoda Fabia fiyatları 88.400 TL’den başlıyor.

Yeni Skoda Fabia’nın elden geçirilen radyatör ızgarası, opsiyonel LED farları, yeni stop lambaları ile farklılaşan ön ve arka tamponları ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Yeni Fabia, Ambition ve Style olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Yeniden tasarlanan, farklı renk seçenekleri ve desenlerin kullanıldığı gösterge paneli dahil olmak üzere daha fazla kişiselleştirme alternatifi bulunuyor.

Yeni Skoda Fabia motor seçenekleri

Yenilenen Skoda Fabia Türkiye pazarında 75 beygir güç üretebilen 1.0 ve 110 beygir gücünde 1.0 TSI olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor. Fabia’nın üç silindirli, 1.0 litre hacimli TSI motoru gücünü 7 ileri DSG otomatik şanzımanla yere aktarıyor. 1.0 TSI DSG kombinasyonu ayrıca Fabia’nın pratikliğini arttıran station Combi versiyonuyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Skoda Fabia fiyatları şu şekilde;

1.0 75 PS Ambition à 88.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style à 99.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style (Combi) à 102.900 TL