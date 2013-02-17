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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
926
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı
İşlemci soğutucu, fan ve termal macun gibi soğutma çözümleriyle yakından tanınan Noctua, üçüncü nesil fan serisi NF-S12A'yı tanıttı. Biraz geçmişe dönmek gerekirse ilk nesil fanlar (NF-S12) 2006 yılında, ikinci nesil fanlar (NF-S12B) ise 2009 yılında tanıtılmış; serinin tamamı bugüne kadar çeşitli otoritelerce 250'den fazla ödüle layık görülmüştü. NF-S12A'nın, çerçeve yapısında, fan kanatlarında ve mil yatağı teknolojisinde revizyonlara gidilmiş. Böylece hava üfleme / gürültü seviyesi etkinliği haleflerine kıyasla %8'lere kadar arttırılmış.
NF-S12A serisi üç farklı modelden oluşuyor. Her bir modelin çalışma hızı, hava akımı performansı ve gürültü seviyesi şu şekilde:
NF-S12A ULN:
  • Konnektör yapısı: 3-pin
  • Çalışma hızı: 800 devir / dakika
  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 600 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 74.3 metreküp / saat
  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 57.5 metreküp / saat
  • Gürültü seviyesi: 8.6 dB(A)
  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 6.7 dB(A)

NF-S12A FLX
  • Konnektör yapısı: 3-pin
  • Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika
  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika
  • U.L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 700 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat
  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat
  • U.L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 65.8 metreküp / saat
  • Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)
  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)
  • U.L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 7.4 dB(A)
NF-S12A PWM
  • Konnektör yapısı: 4-pin
  • Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika
  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika
  • Minimum çalışma hızı: 300 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat
  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat
  • Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)
  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)
L.N.A.: Low-Noise Adaptor
U.L.N.A.: Ultra-Low-Noise Adaptor
Sizlerle paylaştığımız teknik özellik tablolarında görüleceği üzere NF-S12A serisi, bilgisayar gürültüsüne karşı hassasiyet gösteren donanım tutkunlarını hedef alıyor. Fanların dört bir köşesine titreşim önleyici pedler yerleştirilmiş ve bu padler silikondan imal edilmiş. Fanları, metal vidalar aracılığıyla bilgisayar kasasına monte edebileceğiniz gibi kauçuk montaj kitlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, olası titreşimlerin önüne geçiyor.   
Fanlarda SSO2 (Self-Stabilising Oil Pressure) mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pirinç kaplama uygulanmış mil yatağı ve yeni enjeksiyon kalıplama teknolojileri sayesinde mıktanıs, fan miline daha da yaklaştırılmış. Böylece fanın stabilizasyon, hassasiyet ve dayanıklılık çıtası yukarı çekilmiş.
150.000 saatten uzun çalışma ömrü sunan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatı 19.90 Euro. 
Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı
Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı
 

Noctua, NF-S12A, 120 mm Yorum Yaz
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A.N.E.Y.H. 6 yıl ..Knight..
..Knight..




 

İşlemci soğutucu, fan ve termal macun gibi soğutma çözümleriyle yakından tanınan Noctua, üçüncü nesil fan serisi NF-S12A'yı tanıttı. Biraz geçmişe dönmek gerekirse ilk nesil fanlar (NF-S12) 2006 yılında, ikinci nesil fanlar (NF-S12B) ise 2009 yılında tanıtılmış; serinin tamamı bugüne kadar çeşitli otoritelerce 250'den fazla ödüle layık görülmüştü. NF-S12A'nın, çerçeve yapısında, fan kanatlarında ve mil yatağı teknolojisinde revizyonlara gidilmiş. Böylece hava üfleme / gürültü seviyesi etkinliği haleflerine kıyasla %8'lere kadar arttırılmış.

 

NF-S12A serisi üç farklı modelden oluşuyor. Her bir modelin çalışma hızı, hava akımı performansı ve gürültü seviyesi şu şekilde:

 

NF-S12A ULN:

 



  • Konnektör yapısı: 3-pin

  • Çalışma hızı: 800 devir / dakika

  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 600 devir / dakika

  • Hava akımı performansı: 74.3 metreküp / saat

  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 57.5 metreküp / saat

  • Gürültü seviyesi: 8.6 dB(A)

  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 6.7 dB(A)




NF-S12A FLX

 



  • Konnektör yapısı: 3-pin

  • Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika

  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika

  • U.L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 700 devir / dakika

  • Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat

  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat

  • U.L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 65.8 metreküp / saat

  • Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)

  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)

  • U.L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 7.4 dB(A)




 

NF-S12A PWM

 



  • Konnektör yapısı: 4-pin

  • Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika

  • L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika

  • Minimum çalışma hızı: 300 devir / dakika

  • Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat

  • L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat

  • Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)

  • L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)



L.N.A.: Low-Noise Adaptor

U.L.N.A.: Ultra-Low-Noise Adaptor

 

Sizlerle paylaştığımız teknik özellik tablolarında görüleceği üzere NF-S12A serisi, bilgisayar gürültüsüne karşı hassasiyet gösteren donanım tutkunlarını hedef alıyor. Fanların dört bir köşesine titreşim önleyici pedler yerleştirilmiş ve bu padler silikondan imal edilmiş. Fanları, metal vidalar aracılığıyla bilgisayar kasasına monte edebileceğiniz gibi kauçuk montaj kitlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, olası titreşimlerin önüne geçiyor.   

 

Fanlarda SSO2 (Self-Stabilising Oil Pressure) mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pirinç kaplama uygulanmış mil yatağı ve yeni enjeksiyon kalıplama teknolojileri sayesinde mıktanıs, fan miline daha da yaklaştırılmış. Böylece fanın stabilizasyon, hassasiyet ve dayanıklılık çıtası yukarı çekilmiş.

 

150.000 saatten uzun çalışma ömrü sunan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatı 19.90 Euro. 

 




 



 



satın alacağımız bir link varmı üstad?
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ironblood19 6 yıl
amazon.de den En ucuz kargo dahil 39 euro o da bugünün Euro Kuru ile => 39*2,335 = 91 lira
bir fan için acayip fazla
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Humboldt 6 yıl
Pahalıdır falan ama yarimyamalak ıngilizceye rağmen bile müşterisini mağdur etmeyip sifir urun gönderen bir firmadir.Türkiyedeki ıthalatcisi da oldukça saglam firmadir 5 yıl garanti vermeleri bos birsey degil kisacasi.


edit:6 yıl garantili
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Iron Mask 6 yıl
Üretici garanti 6 yıl diyor.
Vasat 2 fan almak yerine tek Noctua alınabilir.

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ag67 6 yıl
Yaklaşık 50 lira.Çok para...
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Gerginix 6 yıl
Şu haberi sırf mobil ürün hakkında olmadığı için baştan sona okudum. Oh be... Fan da olsa kasa içinden bir haber okuduk.
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MxFxOx 6 yıl
kasa içerisinde çok az akımı bile yeterli oluyor bu iş için çok idealler. Fansız işlemci soğutucu ve bunlarla kurulan sistem sessiz olurdu.
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bellair 6 yıl
fanlar normalde tasarım kalite vs olarak pc bileşenlerinde göze pek gelmezler. ama bu adamlar işini öyle bir yapıyor ki ortaya böyle hem tasarım hemde kalite olarak muhteşem ürünler çıkıyor.
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NecroCyber-777 6 yıl
noctua iyidir ama cfm si düşük ve bu yüzden çok süper soğutma sağlayamayan fanlardır...sessizliği tartışılmaz...kalitesi tartışılmaz
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CnZ 6 yıl
iyi güzel de 20euro çok değil mi:S h100alsan 2tane de noctua alsan baya masraflı oluyor onun yerine git en iyi işlemciyi al üstüne de orta seviye bir fan tak daha iyi
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CVenturas 6 yıl
Fan işini çok iyi bilen Kaliteli bir firma. Ulan fan işte dönsün dursun buna da jenerasyon mu yapılır diyenlere firma ürünleri ile en güzel cevabı veriyor.
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12 Angry Men 6 yıl
nh 14 modelini kullanıyorum, Ürün bir harika hem soğutması çok iyi hemde hiç ses gelmiyor. Su soğutmadan daha etkili. Kendim kullanıyorum diye övmüyorum gerçek bu
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Process64 6 yıl
İyi güzel de renk seçeneği de olsa çok iyi olacak.
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