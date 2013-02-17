Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı

İşlemci soğutucu, fan ve termal macun gibi soğutma çözümleriyle yakından tanınan Noctua, üçüncü nesil fan serisi NF-S12A'yı tanıttı. Biraz geçmişe dönmek gerekirse ilk nesil fanlar (NF-S12) 2006 yılında, ikinci nesil fanlar (NF-S12B) ise 2009 yılında tanıtılmış; serinin tamamı bugüne kadar çeşitli otoritelerce 250'den fazla ödüle layık görülmüştü. NF-S12A'nın, çerçeve yapısında, fan kanatlarında ve mil yatağı teknolojisinde revizyonlara gidilmiş. Böylece hava üfleme / gürültü seviyesi etkinliği haleflerine kıyasla %8'lere kadar arttırılmış.



NF-S12A serisi üç farklı modelden oluşuyor. Her bir modelin çalışma hızı, hava akımı performansı ve gürültü seviyesi şu şekilde:



NF-S12A ULN:

Konnektör yapısı: 3-pin



3-pin Çalışma hızı: 800 devir / dakika

800 devir / dakika L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 600 devir / dakika

600 devir / dakika Hava akımı performansı: 74.3 metreküp / saat

74.3 metreküp / saat L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 57.5 metreküp / saat

57.5 metreküp / saat Gürültü seviyesi: 8.6 dB(A)

8.6 dB(A) L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 6.7 dB(A)

NF-S12A FLX

Konnektör yapısı: 3-pin



3-pin Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika

1.200 devir / dakika L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika

900 devir / dakika U.L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 700 devir / dakika

700 devir / dakika Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat

107.5 metreküp / saat L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat

83.2 metreküp / saat U.L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 65.8 metreküp / saat

65.8 metreküp / saat Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)

17.8 dB(A) L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)

10.7 dB(A) U.L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 7.4 dB(A)



NF-S12A PWM



Konnektör yapısı: 4-pin

4-pin Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika

1.200 devir / dakika L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika

900 devir / dakika Minimum çalışma hızı: 300 devir / dakika

300 devir / dakika Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat

107.5 metreküp / saat L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat

83.2 metreküp / saat Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)

17.8 dB(A) L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)

L.N.A.: Low-Noise Adaptor

U.L.N.A.: Ultra-Low-Noise Adaptor

Sizlerle paylaştığımız teknik özellik tablolarında görüleceği üzere NF-S12A serisi, bilgisayar gürültüsüne karşı hassasiyet gösteren donanım tutkunlarını hedef alıyor. Fanların dört bir köşesine titreşim önleyici pedler yerleştirilmiş ve bu padler silikondan imal edilmiş. Fanları, metal vidalar aracılığıyla bilgisayar kasasına monte edebileceğiniz gibi kauçuk montaj kitlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, olası titreşimlerin önüne geçiyor.



Fanlarda SSO2 (Self-Stabilising Oil Pressure) mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pirinç kaplama uygulanmış mil yatağı ve yeni enjeksiyon kalıplama teknolojileri sayesinde mıktanıs, fan miline daha da yaklaştırılmış. Böylece fanın stabilizasyon, hassasiyet ve dayanıklılık çıtası yukarı çekilmiş.



150.000 saatten uzun çalışma ömrü sunan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatı 19.90 Euro.



Noctua, NF-S12A, 120 mm