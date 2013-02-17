Noctua, 120 mm çapındaki üçüncü nesil fanı NF-S12A'yı tanıttı

Haber Editörü
İşlemci soğutucu, fan ve termal macun gibi soğutma çözümleriyle yakından tanınan Noctua, üçüncü nesil fan serisi NF-S12A'yı tanıttı. Biraz geçmişe dönmek gerekirse ilk nesil fanlar (NF-S12) 2006 yılında, ikinci nesil fanlar (NF-S12B) ise 2009 yılında tanıtılmış; serinin tamamı bugüne kadar çeşitli otoritelerce 250'den fazla ödüle layık görülmüştü. NF-S12A'nın, çerçeve yapısında, fan kanatlarında ve mil yatağı teknolojisinde revizyonlara gidilmiş. Böylece hava üfleme / gürültü seviyesi etkinliği haleflerine kıyasla %8'lere kadar arttırılmış.
NF-S12A serisi üç farklı modelden oluşuyor. Her bir modelin çalışma hızı, hava akımı performansı ve gürültü seviyesi şu şekilde:
NF-S12A ULN:
- Konnektör yapısı: 3-pin
- Çalışma hızı: 800 devir / dakika
- L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 600 devir / dakika
- Hava akımı performansı: 74.3 metreküp / saat
- L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 57.5 metreküp / saat
- Gürültü seviyesi: 8.6 dB(A)
- L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 6.7 dB(A)
NF-S12A FLX
- Konnektör yapısı: 3-pin
- Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika
- L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika
- U.L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 700 devir / dakika
- Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat
- L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat
- U.L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 65.8 metreküp / saat
- Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)
- L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)
- U.L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 7.4 dB(A)
NF-S12A PWM
- Konnektör yapısı: 4-pin
- Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika
- L.N.A. adaptörüyle çalışma hızı: 900 devir / dakika
- Minimum çalışma hızı: 300 devir / dakika
- Hava akımı performansı: 107.5 metreküp / saat
- L.N.A. adaptörüyle hava akımı performansı: 83.2 metreküp / saat
- Gürültü seviyesi: 17.8 dB(A)
- L.N.A. adaptörüyle gürültü seviyesi: 10.7 dB(A)
L.N.A.: Low-Noise Adaptor
U.L.N.A.: Ultra-Low-Noise Adaptor
Sizlerle paylaştığımız teknik özellik tablolarında görüleceği üzere NF-S12A serisi, bilgisayar gürültüsüne karşı hassasiyet gösteren donanım tutkunlarını hedef alıyor. Fanların dört bir köşesine titreşim önleyici pedler yerleştirilmiş ve bu padler silikondan imal edilmiş. Fanları, metal vidalar aracılığıyla bilgisayar kasasına monte edebileceğiniz gibi kauçuk montaj kitlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, olası titreşimlerin önüne geçiyor.
Fanlarda SSO2 (Self-Stabilising Oil Pressure) mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pirinç kaplama uygulanmış mil yatağı ve yeni enjeksiyon kalıplama teknolojileri sayesinde mıktanıs, fan miline daha da yaklaştırılmış. Böylece fanın stabilizasyon, hassasiyet ve dayanıklılık çıtası yukarı çekilmiş.
150.000 saatten uzun çalışma ömrü sunan fanların tavsiye edilen perakende satış fiyatı 19.90 Euro.
Noctua, NF-S12A, 120 mm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
satın alacağımız bir link varmı üstad?
edit:6 yıl garantili
Vasat 2 fan almak yerine tek Noctua alınabilir.