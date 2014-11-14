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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noctua üç yeni 92mm işlemci soğutucusunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Noctua üç yeni 92mm işlemci soğutucusunu duyurdu

Bilgisayar soğutma sistemleri konusunda önemli firmalardan olan ve sayısız uluslararası ödülü bulunan Noctua, 92mm tasarımına sahip 3 yeni işlemci soğutucusu duyurdu.

Soğutucular NH-U9S, NH-D9L ve NH-D9DX i4 3U adını taşıyor ve isimlerindeki 9 rakamı bu tasarıma işaret ediyor. Bunlardan NH-U9S modeli kule tasarımına sahip ve 5 adet U şekilli ısı boruları kullanıyor. Sıcak hava, ısı boruları ile işlemci yüzeyinden alüminyum plakalara transfer ediliyor. Fan ile birlikte 125mm x 95mm x 95mm ölçülere sahip olan soğutucu 618 gr ağırlığında. Soğutucu LGA 1150, LGA2011-3 ile AMD3+ ve FM2+ gibi pek çok soket ile uyumlu.

NH-D9L ve NH-D9DX i4 3U soğutucuları çift kule tasarımına sahip ve iki kule arasında bir fan yer alıyor. Bu yapı 110mm ile ilk modele göre biraz daha kısa kalıyor. Ayrıca y kablosu ile ikinci bir fan daha eklenebiliyor. 

NH-D9L modeli NH-U9S modeli ile aynı soket uyumluluğu arzediyor. NH-D9DX i4 3U ise farklı olarak Square ILM ve 2011 Intel Xeon Narrow ILM LGA tabanlı soketler ile uyumlu. 

Seride kullanılan NF-A9 PWM ise 92mm tasarıma sahip ve 25mm kalınlığında. 400-2000 devir/dakika hızları arasında dönen fan 46.4 CFM hava akış değerine ve 22.8 desibel gürültü seviyesine sahip. Fanın enerji tüketimi ise 1.2W dolayında. Noctua yeni serisini NH-U9S ve ve NH-D9DX i4 3U modelleri 60$, NH-D9L modeli ise 57$ olarak satışa sunmuş durumda. 
 
Noctua üç yeni 92mm işlemci soğutucusunu duyurdu

http://www.tomshardware.com/news/noctua-nh-u9s-nh-d9l-nh-d9dx,28056.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 5 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
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LEON-X 5 yıl
92mm fanlı olan modelleri, Corsair vb. yeni tasarımlı cpu cooler yüksekliği düşük olan kasalar için ideal olmuş.

Soğutucularını geliştirse de, aynı fan rengi ile üretmeye devam ediyor, hava soğutmada gayet başarılı firmalardan birisidir.
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Batuist 5 yıl
Ekrem aldığın eleştirilerden bu kadar çok etkilendiğini belirtmesen daha az komik duruma düşersin.. :))
Tamam şimdi "donanım" haber sitesi oldunuz bravo.... alkışlayalım mı??
Yinede kayda değer eleştirilere kulak verdiğini gösterir bu da..böyle devam..
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Dolphin/Lion 5 yıl
Noctua keşke kasa da üretse.
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srsy 5 yıl
Adamlar soğutucu yapıyor biz kanatçıklarındaki verimi, ısı iletimini, kazanıcı hesaplıyoruz.Zalıımm dünya
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MühendisMurat 5 yıl srsy
srsy

Adamlar soğutucu yapıyor biz kanatçıklarındaki verimi, ısı iletimini, kazanıcı hesaplıyoruz.Zalıımm dünya

+1 :) geçen ısı transferinde aklıma geldi.

NOCTUA bu alanda belki en iyisi.

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callofdutyf 5 yıl
noctua hava soğutma olarak tartışılmaz.ama sıvı soğutma seçenekleriylede piyasada olsa çok daha iyi olacaktır.bilgilendirme için teşekkürler
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