Noctua üç yeni 92mm işlemci soğutucusunu duyurdu









Bilgisayar soğutma sistemleri konusunda önemli firmalardan olan ve sayısız uluslararası ödülü bulunan Noctua, 92mm tasarımına sahip 3 yeni işlemci soğutucusu duyurdu.





Soğutucular NH-U9S, NH-D9L ve NH-D9DX i4 3U adını taşıyor ve isimlerindeki 9 rakamı bu tasarıma işaret ediyor. Bunlardan NH-U9S modeli kule tasarımına sahip ve 5 adet U şekilli ısı boruları kullanıyor. Sıcak hava, ısı boruları ile işlemci yüzeyinden alüminyum plakalara transfer ediliyor. Fan ile birlikte 125mm x 95mm x 95mm ölçülere sahip olan soğutucu 618 gr ağırlığında. Soğutucu LGA 1150, LGA2011-3 ile AMD3+ ve FM2+ gibi pek çok soket ile uyumlu.





NH-D9L ve NH-D9DX i4 3U soğutucuları çift kule tasarımına sahip ve iki kule arasında bir fan yer alıyor. Bu yapı 110mm ile ilk modele göre biraz daha kısa kalıyor. Ayrıca y kablosu ile ikinci bir fan daha eklenebiliyor.





NH-D9L modeli NH-U9S modeli ile aynı soket uyumluluğu arzediyor. NH-D9DX i4 3U ise farklı olarak Square ILM ve 2011 Intel Xeon Narrow ILM LGA tabanlı soketler ile uyumlu.





Seride kullanılan NF-A9 PWM ise 92mm tasarıma sahip ve 25mm kalınlığında. 400-2000 devir/dakika hızları arasında dönen fan 46.4 CFM hava akış değerine ve 22.8 desibel gürültü seviyesine sahip. Fanın enerji tüketimi ise 1.2W dolayında. Noctua yeni serisini NH-U9S ve ve NH-D9DX i4 3U modelleri 60$, NH-D9L modeli ise 57$ olarak satışa sunmuş durumda.

http://www.tomshardware.com/news/noctua-nh-u9s-nh-d9l-nh-d9dx,28056.html#xtor=RSS-980