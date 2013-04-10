Noctua'dan iki yeni işlemci soğutucu: NH-U12S ve NH-U14S

NH-U12S ve NH-U14S.

Başarılı soğutma çözümlerine imza atan Noctua , tek kule tasarımına sahip iki yeni işlemci soğutucusunu hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sundu:ve

Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucularından NH-U12S, 158 mm x 125 mm x 71 mm boyutlarında ve 755 gram ağırlığında; NH-U14S ise 165 mm x 150 mm x 78 mm boyutlarında ve 935 gram ağırlığında tasarlanmış. Paylaştığımız boyut ve ağırlık bilgilerinde, fan faktörünün hesaba katıldığını ayrıca not düşelim.



NH-U12S'e 5 adet bakır ısı iletim borusu eşlik ederken, NH-U14S'teki bakır ısı iletim borusu sayısı 6 adet. Uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçmek adına bakır ısı iletim borularına nikel kaplama uygulandığını görüyoruz. NH-U12S, 120 mm çapındaki fanlarla; NH-U14S, hem 120 mm çapındaki hem de 140 mm çapındaki fanlarla kullanılabiliyor. NH-U12S'in 120 mm çapındaki ısı kontrollü fanı 300 devir / dakika - 1.500 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor (L.N.A adaptörüyle maksimum 900 devir / dakika), saatte maksimum 93.4 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 22.4 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in 140 mm'lik fanı ise saatte maksimum 140.2 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 24.6 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in fanının çalışma hızı, NH-U12S'in fanıyla aynı.





NH-U12S, 59.90 Euro fiyat etiketine; NH-U14S ise 69.90 Euro fiyat etiketine sahip olacak. İşlemci soğutucularının kutu içeriğinde daha başarılı ısı transferi için termal macun mevcut durumda.

