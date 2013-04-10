Noctua'dan iki yeni işlemci soğutucu: NH-U12S ve NH-U14S

Haber Editörü
Başarılı soğutma çözümlerine imza atan Noctua, tek kule tasarımına sahip iki yeni işlemci soğutucusunu hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sundu: NH-U12S ve NH-U14S.
Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucularından NH-U12S, 158 mm x 125 mm x 71 mm boyutlarında ve 755 gram ağırlığında; NH-U14S ise 165 mm x 150 mm x 78 mm boyutlarında ve 935 gram ağırlığında tasarlanmış. Paylaştığımız boyut ve ağırlık bilgilerinde, fan faktörünün hesaba katıldığını ayrıca not düşelim.
NH-U12S'e 5 adet bakır ısı iletim borusu eşlik ederken, NH-U14S'teki bakır ısı iletim borusu sayısı 6 adet. Uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçmek adına bakır ısı iletim borularına nikel kaplama uygulandığını görüyoruz. NH-U12S, 120 mm çapındaki fanlarla; NH-U14S, hem 120 mm çapındaki hem de 140 mm çapındaki fanlarla kullanılabiliyor. NH-U12S'in 120 mm çapındaki ısı kontrollü fanı 300 devir / dakika - 1.500 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor (L.N.A adaptörüyle maksimum 900 devir / dakika), saatte maksimum 93.4 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 22.4 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in 140 mm'lik fanı ise saatte maksimum 140.2 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 24.6 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in fanının çalışma hızı, NH-U12S'in fanıyla aynı.
NH-U12S, 59.90 Euro fiyat etiketine; NH-U14S ise 69.90 Euro fiyat etiketine sahip olacak. İşlemci soğutucularının kutu içeriğinde daha başarılı ısı transferi için termal macun mevcut durumda.
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Teknoseyir.com da kabaca bahsettiler, bi numarası yok gibi anlattılar, hani yeni nesil işlemci geldi ,yeni seri soğutucu , herkes para peşinde dediler
GS kadrosunu kurarken "MUSLERA" yazıp başlamak gibi.
İlk defa bir noctua ürünü gören masum köylü...
Uzun süredir Donanım bölümünde göremiyoruz sizi.
Sen o kadar kırmızı siyah döşe,ekran kartından tut ses kartının rengine dikkat et sonra o kırmızı-siyah tasarımın yerine ahşap rengi soğutucu tak.Noctuadan iyi soğutan pek bir marka yok,mecburen noctuaya yöneliyoruz tasarımda bozuluyor dolayısıyla Masaüstüne geçince SS atmaya çalışacağım ne kadar kötü göründüğünü anlarsın
bende o grupta idim :), takiii NOCTUA NH-L12 alıp kullanmaya başlayıncaya kadar...PC ye yapıştırdığımız logosundan tutunda kutu içeriğine kadar kalite fışkırıyor...
NOCTUA yine güzel iş ve işçilik çıkartmış..
Bilgisayar kasasının içini kaç defa açıp bakıyorsun acaba !?
Her iki modelinde de artık 4 pin pwm özellikli fana yer vermişler, genel de Noctua'lar da 3 pinli fan kullanılıyordu.
Noctua zaten core-contact karşıtı diye biliyorum , uzun zamandır Yani markaya has bir durum biraz.