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Noctua'dan iki yeni işlemci soğutucu: NH-U12S ve NH-U14S

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
1
58
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Noctua'dan iki yeni işlemci soğutucu: NH-U12S ve NH-U14S
Başarılı soğutma çözümlerine imza atan Noctua, tek kule tasarımına sahip iki yeni işlemci soğutucusunu hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sundu: NH-U12S ve NH-U14S.
Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucularından NH-U12S, 158 mm x 125 mm x 71 mm boyutlarında ve 755 gram ağırlığında; NH-U14S ise 165 mm x 150 mm x 78 mm boyutlarında ve 935 gram ağırlığında tasarlanmış. Paylaştığımız boyut ve ağırlık bilgilerinde, fan faktörünün hesaba katıldığını ayrıca not düşelim.
NH-U12S'e 5 adet bakır ısı iletim borusu eşlik ederken, NH-U14S'teki bakır ısı iletim borusu sayısı 6 adet. Uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçmek adına bakır ısı iletim borularına nikel kaplama uygulandığını görüyoruz. NH-U12S, 120 mm çapındaki fanlarla; NH-U14S, hem 120 mm çapındaki hem de 140 mm çapındaki fanlarla kullanılabiliyor. NH-U12S'in 120 mm çapındaki ısı kontrollü fanı 300 devir / dakika - 1.500 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor (L.N.A adaptörüyle maksimum 900 devir / dakika), saatte maksimum 93.4 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 22.4 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in 140 mm'lik fanı ise saatte maksimum 140.2 metreküp hava akımı oluşturuyor ve maksimum 24.6 dBA ses çıkarıyor. NH-U14S'in fanının çalışma hızı, NH-U12S'in fanıyla aynı.

NH-U12S, 59.90 Euro fiyat etiketine; NH-U14S ise 69.90 Euro fiyat etiketine sahip olacak. İşlemci soğutucularının kutu içeriğinde daha başarılı ısı transferi için termal macun mevcut durumda.
Noctua'dan iki yeni işlemci soğutucu: NH-U12S ve NH-U14S

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1 Avatar
Harpooner 6 yıl
zakirbey

noctua nh-d14 kullanıyorum, çok kaliteli bir soğutucu parasını hakkediyor.

Yenisinin eskisinden tam olarak farkı nedir? küçük bir inceleme yapılsaydı iyi olurdu.

Teknoseyir.com da kabaca bahsettiler, bi numarası yok gibi anlattılar, hani yeni nesil işlemci geldi ,yeni seri soğutucu , herkes para peşinde dediler
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kuanfuma 6 yıl
Aman tanrım. Bu çok çirkin, ama neden bu kadar popüler? ben açıklayamam, neden bu gibi pek çok insan? bu aşk? Bana neden söyleyebilir? biliyor musunuz? bkz: tao.la/...
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Cartoon 6 yıl
Çok güzel gözüküyor.
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MxFxOx 6 yıl
insani ebatlarda yapmayı akıl ettiler sonunda :D
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badb0y 6 yıl
renk olmamış
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DH Misafiri 6 yıl
noctua kullanıcısıyım gönül rahatlığı ile herkeze tavsiye ederim...
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acbold 6 yıl
Doğru düzgün bir kasa toplayacaksanız direk noctua yazıcaksın sonra altındaki işlemciyi düşüneceksin :)
GS kadrosunu kurarken "MUSLERA" yazıp başlamak gibi.
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No Way Out 6 yıl
''rengini hiç beğenmedim, rengi hiç güzel değil v.b.''
İlk defa bir noctua ürünü gören masum köylü...
3 Yanıt Yanıtla +3
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl No Way Out
No Way Out

''rengini hiç beğenmedim, rengi hiç güzel değil v.b.''

İlk defa bir noctua ürünü gören masum köylü...

Uzun süredir Donanım bölümünde göremiyoruz sizi.
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Silent Guardian 6 yıl No Way Out
No Way Out
''rengini hiç beğenmedim, rengi hiç güzel değil v.b.''
İlk defa bir noctua ürünü gören masum köylü...

Sen o kadar kırmızı siyah döşe,ekran kartından tut ses kartının rengine dikkat et sonra o kırmızı-siyah tasarımın yerine ahşap rengi soğutucu tak.Noctuadan iyi soğutan pek bir marka yok,mecburen noctuaya yöneliyoruz tasarımda bozuluyor dolayısıyla
Masaüstüne geçince SS atmaya çalışacağım ne kadar kötü göründüğünü anlarsın
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TURK-ŞAD 6 yıl No Way Out
No Way Out

''rengini hiç beğenmedim, rengi hiç güzel değil v.b.''

İlk defa bir noctua ürünü gören masum köylü...

bende o grupta idim :), takiii NOCTUA NH-L12 alıp kullanmaya başlayıncaya kadar...PC ye yapıştırdığımız logosundan tutunda kutu içeriğine kadar kalite fışkırıyor...


NOCTUA yine güzel iş ve işçilik çıkartmış..
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Kubiya 6 yıl
Kaliteliler ama renk renk renk... Artık başka renk seçenekleride sunsalar... Kahverengi bir PC nin içine yakışmaz bence
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Alman86 6 yıl Kubiya
Kubiya

Kaliteliler ama renk renk renk... Artık başka renk seçenekleride sunsalar... Kahverengi bir PC nin içine yakışmaz bence

Bilgisayar kasasının içini kaç defa açıp bakıyorsun acaba !?
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mesutismail 6 yıl
alt kısmının resmide olsa çok iyi olurdu :)
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LEON-X 6 yıl
Noctua'nın kalitesine diyecek yok ama, direk cpu temaslı soğutucu tabanını kullanmaları gerekiyor artık...

Her iki modelinde de artık 4 pin pwm özellikli fana yer vermişler, genel de Noctua'lar da 3 pinli fan kullanılıyordu.
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_bluescream_ 6 yıl
Son zamanlarda soğutucularda core contact olayını görmemeye başladık. acaba üretim maliyetlerimi fazla da eski stile donduler?
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Harpooner 6 yıl _bluescream_
_bluescream_

Son zamanlarda soğutucularda core contact olayını görmemeye başladık. acaba üretim maliyetlerimi fazla da eski stile donduler?

Noctua zaten core-contact karşıtı diye biliyorum , uzun zamandır
Yani markaya has bir durum biraz.
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