Noctua'dan sessizlik konusunda iddialı NH-D15 işlemci soğutucusu





Bilgisayar soğutma sistemleri konusunda önemli firmalardan olan ve NH-D14 işlemci soğutucusu ile sayısız uluslararası ödül alan Noctua, bu kez sessizlik konusunda iddialı NH-D15 işlemci soğutucusu ile karşımıza çıktı.





NH-D14 modelinde hatırlanacağı üzere çift NF-A15 140 mm fan tasarımı kullanmış, verimliliğin yanında sessizliği ile de dikkat çekmişti. NH-D15 soğutucusu NH-D14 modelinin devamı konumunda bulunuyor.





NH-D15 de çift NF-A15 140 mm fan tasarımını devam ettiriyor. Ancak daha düzgün bir ısı yayması adına daha geniş 150mm palet yığınları kullanmış. Ayrıca alt kısımdaki paletler girintili bir yapıya sahip. 64mm açıklık ile önceki neslin en büyük eleştiri konusu olan büyük bellek modüllerine uymama sorunu da ortadan kalkıyor. Bununla birlikte bu konu tek fan modu için geçerli. Çift fan modunda standart 32mm'ye kadar bellek modüllerine uyum sağlayabiliyor.





Ürünün dönüş hızı PWM desteği ile otomatik olarak anakart üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca düşük gürültü adaptörü sayesinde manuel olarak dönüş hızı 1500 devir/dakika'dan 1200 devir/dakika'ya düşürülebiliyor.





SecuFirm2 yerleştirme sistemi ile gelen NH-D15; Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 ve MD (AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)) formundaki işlemcilere destek veriyor.





Firmanın 6 yıl boyunca garanti sağladığı NH-D15 işlemci soğutucusu, ay sonuna doğru 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://vr-zone.com/articles/noctuas-nh-d15-successor-nh-d14/75532.html