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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noctua'dan sessizlik konusunda iddialı NH-D15 işlemci soğutucusu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Noctua'dan sessizlik konusunda iddialı NH-D15 işlemci soğutucusu

Bilgisayar soğutma sistemleri konusunda önemli firmalardan olan ve NH-D14 işlemci soğutucusu ile sayısız uluslararası ödül alan Noctua, bu kez sessizlik konusunda iddialı NH-D15 işlemci soğutucusu ile karşımıza çıktı.

NH-D14 modelinde hatırlanacağı üzere çift NF-A15 140 mm fan tasarımı kullanmış, verimliliğin yanında sessizliği ile de dikkat çekmişti. NH-D15 soğutucusu NH-D14 modelinin devamı konumunda bulunuyor. 

NH-D15 de çift NF-A15 140 mm fan tasarımını devam ettiriyor. Ancak daha düzgün bir ısı yayması adına daha geniş 150mm palet yığınları kullanmış. Ayrıca alt kısımdaki paletler girintili bir yapıya sahip. 64mm açıklık ile önceki neslin en büyük eleştiri konusu olan büyük bellek modüllerine uymama sorunu da ortadan kalkıyor. Bununla birlikte bu konu tek fan modu için geçerli. Çift fan modunda standart 32mm'ye kadar bellek modüllerine uyum sağlayabiliyor.

Ürünün dönüş hızı PWM desteği ile otomatik olarak anakart üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca düşük gürültü adaptörü sayesinde manuel olarak dönüş hızı 1500 devir/dakika'dan 1200 devir/dakika'ya düşürülebiliyor. 

SecuFirm2 yerleştirme sistemi ile gelen NH-D15; Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 ve MD (AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)) formundaki işlemcilere destek veriyor. 

Firmanın 6 yıl boyunca garanti sağladığı NH-D15 işlemci soğutucusu, ay sonuna doğru 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

http://vr-zone.com/articles/noctuas-nh-d15-successor-nh-d14/75532.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asaltek 4 yıl
ergenle ergen oldum, durumu biraz eşitlemek için (+) kastım :)
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ouzqan 5 yıl
Çok büyük ya full tower da bile büyük duracak .
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marseltalon 5 yıl
Beğenilen orum yok hayret....
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xxxone 5 yıl
Bunu kasaya mı takıyoruz yoksa kasayı mı buna takıyoruz ?
Bir zahmet en iyi soğutma performansını versin , mal ortada.
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VETERINARY 5 yıl
Performans olarak çok iyi olabilir ama şu renk kombinasyonuna da bi el atsınlar arkadaş bu nedir ya
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Gandalf81 5 yıl
Buda kardeşi gibi 1.30 kilogram vardır herhalde
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etyemez 5 yıl
kimileri cok agır yok yer kaplıyor yok goruntuyu bozuyor demıs
arkadas
fiyatına göre en iyi sogutmayı vermekte d14 8 ay önce 160 liraya aldım n11 den
160 liradan daha ucuz olupta daha iyi sogutan yok hatta daha pahalı olun sogutucuların %90 nın dan daha iyi performasn göstermekte
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12 Angry Men 5 yıl
NH-D14 kullanıyordum, soğutmasından ve sessizliğinden gayet memnundum, tek sorun büyük olması tüm anakartı kaplıyor nerdeyse, bu yüzden anakartın güzelliği kayboluyor, şuan özel sıvı soğutma kullanıyorum. Eğer görüntüsü rahatsız etmezse gerçekten harika bir ürün.
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MultiCore 5 yıl
Anakarti kirmayalim sonra
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Mobile Prof. 5 yıl MultiCore
MultiCore

Anakarti kirmayalim sonra


Anakart kırılmaz da boşuna yer israfı.. Su soğutma tercih ediniz..
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mbald 5 yıl
Kasaya sabitlemek için aparat falan yapsalar çok iyi olur.Zira çok ağır olduğundan bazı anakartlarda yamulma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
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trktlh 5 yıl
Performansı çoğu sıvı soğutmalardan daha iyi.Zaten görüldüğü üzere sanki 2 adet hava soğutucusu birleşmiş gibi duruyor.Tek eksiği ağırlığı.Anakarta çok baskı yapıyor bu yüzden sıvı soğutma tercih ediliyor.Haf xb tipi kasalarda vazgeçilmez bir soğutucu olur.
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Arranger. 5 yıl
Soğutma ve sessizlik konusunda Silver Arrow Sb-e Extreme'den daha iyi olursa tercih edilebilir.
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